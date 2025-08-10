Переход Шевалье в «ПСЖ» за 40+15 млн евро – 5-й по стоимости трансфер вратаря в футболе

Трансфер Люки Шевалье в «ПСЖ» вошел в десятку самых дорогих среди вратарей.

Парижане купили 23-летнего голкипера у «Лилля» за 40+15 млн евро.

Топ-10 самых дорогостоящих трансферов вратарей (без учета бонусов) выглядит так:

1. Кепа Аррисабалага – 80 млн евро (из «Атлетика » в «Челси» в 2018-м).

2. Алиссон – 62,5 млн евро (из «Ромы» в «Ливерпуль » в 2018-м).

3. Джанлуиджи Буффон – 53 млн евро (из «Пармы» в «Ювентус » в 2001-м).

4. Андре Онана – 52,5 млн евро (из «Интера» в «МЮ» в 2023-м).

5-6. Люка Шевалье – 40 млн евро (из «Лилля» в «ПСЖ» в 2025-м).

5-6. Эдерсон – 40 млн евро (из «Бенфики» в «Ман Сити» в 2017-м).

7. Тибо Куртуа – 35 млн евро (из «Челси» в «Реал» в 2018-м).

8. Яспер Силлессен – 35 млн евро (из «Барселоны» в «Валенсию» в 2019-м).

9. Давид Райя – 32 млн евро (из «Брентфорда» в «Арсенал» в 2024-м).

10. Джеймс Траффорд – 31,5 млн евро (из «Бернли» в «Ман Сити» в 2025-м).