Керкез не испытывает давления при игре в футбол: «Это просто работа. Ты можешь сыграть плохо, но тебе все равно платят. Давление – это когда тебе нечего есть, как некоторым семьям»

Милош Керкез рассказал, что он считает настоящим давлением.

«Я рос другим. Не таким, как другие европейские дети. Я из Сербии (Керкез имеет венгерское гражданство, но родился и рос в сербском Врбасе – Спортс’’), поэтому у нас все по-другому.

Вы спрашивали меня о давлении и о том, чувствуется ли оно на поле. Это не давление. Ты играешь в футбол, и ты можешь провести плохую игру, но тебе все равно платят. Давление – это когда на следующее утро тебе нечего есть, как некоторым семьям. Вот что такое давление.

Мы не испытываем никакого давления. Мы просто выходим и делаем свою работу. Это нужно делать. Это «Ливерпуль », ты всегда должен быть готов, вот и все», – сказал 21-летний защитник.