Керкез не испытывает давления при игре в футбол: «Это просто работа. Ты можешь сыграть плохо, но тебе все равно платят. Давление – это когда тебе нечего есть, как некоторым семьям»
Милош Керкез рассказал, что он считает настоящим давлением.
«Я рос другим. Не таким, как другие европейские дети. Я из Сербии (Керкез имеет венгерское гражданство, но родился и рос в сербском Врбасе – Спортс’’), поэтому у нас все по-другому.
Вы спрашивали меня о давлении и о том, чувствуется ли оно на поле. Это не давление. Ты играешь в футбол, и ты можешь провести плохую игру, но тебе все равно платят. Давление – это когда на следующее утро тебе нечего есть, как некоторым семьям. Вот что такое давление.
Мы не испытываем никакого давления. Мы просто выходим и делаем свою работу. Это нужно делать. Это «Ливерпуль», ты всегда должен быть готов, вот и все», – сказал 21-летний защитник.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27627 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости