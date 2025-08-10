«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая вкусная еда!» Девушка Пиняева выложила пост после победы «Локомотива» над «Спартаком»
Девушка Сергея Пиняева выложила неоднозначный пост после московского дерби.
«Локомотив» победил «Спартак» со счетом 4:2 в матче 4-го тура Мир РПЛ.
Наталья Алешина, девушка полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева, выложила в своем телеграм-канале два видео с «РЖД Арены». Первый ролик был снят на трибуне, второй – в буфете.
«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая была вкусная еда!» – написала Алешина.
Отметим, что Пиняев пропускал эту игру «по медицинским показаниям».
Фанаты «Локомотива» скандировали «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####» на матче с красно-белыми
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Натальи Алешиной
