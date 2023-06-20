«В спорте США всегда будет «до и после Месси». Мы создадим одну из двух лучших лиг мира, уверен». Президент «Интер Майами» о Лео в МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Президент «Интер Майами» считает, что переход Лионеля Месси изменит спорт в США.

«Думаю, когда мы говорим о спорте в Соединенных Штатах, всегда будет «до и после Месси».

Я твердо уверен, что мы можем создать в США и во всей Северной Америке если не величайшую, то одну из двух лучших лиг в мире. Важность этого заявления нельзя переоценить», – сказал Хорхе Мас.

«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»

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33 комментария

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Jeremy Fraser
Я понял, это МЛС и чемпионат Саудовской Аравии
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savik-A.M.
"одна из двух" - под второй он имел ввиду ФНЛ?
+13
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Roman
Молодец чувак, слышал про силу ФНЛ
+7
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Геннадий Тёкин
Без Кокорина навряд ли)).
+5
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Давид Agabekyan
А до этого было до Пеле и после.
+7
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Ебздрогыч
Вторую после ФНЛ, лучшей лиги мира
+7
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Динар
Да вроде был уже аналогичный случай, 75 год 35 летний Пеле приехал доигрывать в США, на лигу такие вещи никак не влияют, и к нам Это’о и Роберто Карлос приезжали и что толку
+2
0
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Teodrakis
Мне МЛС интересна, потому что каждая команда даёт шанс сыграть многим неизвестным ребятам, часто очень молодым. Это лига вундеркиндов. Пока слабых, но если вы видите, как зажигает 17летний американец, можете быть уверены, что он, в отличии от наших, поедет и в Бельгию, и в Голландию, будет пахать где нить во второй Бундеслиге или молодёжи клуба АПЛ. Мне интересно зацепиться взглядом за вундеркинда и вести его всю карьеру, как это было с Агуэро, Лукаку, Логашовым :-D
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goshforever
Рынок у них большой, перспективы серьезные, благо состав населения плавно меняется под более благоволящий футболу. Мелькали цифры, что по популярности МЛС в США уже объехала НХЛ.

Ну и Месси явно приехал в Штаты в рамках к подготовки к Копе-2024 и ЧМ-2026. Этот выбор выглядит более рациональным, чем мешок денег "одним днем" из казны в Саудовской Аравии. Со спонсорскими контрактами у Месси явно все будет хорошо.
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Геннадий Тёкин
Нью-Васюки...
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Russ Ivan
Если тренировать Месси будет Ротенберг, то да, создадите до и после, вообще космос...
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a2wai
У NASL в свое время была история с до и после Пеле.

Слова, конечно, серьезные, но без подкрепления делами они не имеют какого-либо реального смысла.
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Александр Абхалимов
влажный американец
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Real_v_dushe
Ответ Lordk
А есть ли сомнения, что так и будет?
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Real_v_dushe
Ответ Lordk
Фи. Коверканье фамилий... Зря я в раздел футбола зашел.
Я никогда не скрывал, что с 2011 году не уважаю его ни в каком виде после свинства на Бернабеу в отношении пожилого болельщика Реала. С годами поводы были лишь относится к нему ещё хуже.
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Real_v_dushe
Ответ Oleg
Ты конечно забавный чувак , придумал себе мирок и пытаешься его проецировать на реальность. Ну удачи, правда это чревато, реальность иная)
Это ваша персофантиковское верование придумало себе мирок, вокруг наркоши Марадоны тоже был придуман такой же мирок, до сих пор мифы гуляют. На то они и мифы, чтобы внушаемые люди в них верили. В АПЛ алчный арг никогда не играл, Роналду там играл, но недостаточно долго, но вот популярность и доходность этой лиги выросли космически за время их карьеры, превратив их в монстра. Как так это произошло без алчного арга с Роналду? Это же типа невозможно в рамках твоего мирка.
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Real_v_dushe
Ответ Динар
Да вроде был уже аналогичный случай, 75 год 35 летний Пеле приехал доигрывать в США, на лигу такие вещи никак не влияют, и к нам Это’о и Роберто Карлос приезжали и что толку
На самом деле у МЛС большое будущее, потому что она строится на здоровой основе и жёстких правилах - это не УЕФАшная коррупционная структура. Через 20 лет МЛС будет по весу ни в чём не уступать ни одному европейскому ТОП-чемпионату, но не потому, что сюда приезжали Бэкхем, Ибрагимович или Меська, а потому что там работают профессионалы и ставят рост капитализации, здоровых финансов и роста доходов лиги в абсолютный приоритет.
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lundian
Ответ Real_v_dushe
На самом деле у МЛС большое будущее, потому что она строится на здоровой основе и жёстких правилах - это не УЕФАшная коррупционная структура. Через 20 лет МЛС будет по весу ни в чём не уступать ни одному европейскому ТОП-чемпионату, но не потому, что сюда приезжали Бэкхем, Ибрагимович или Меська, а потому что там работают профессионалы и ставят рост капитализации, здоровых финансов и роста доходов лиги в абсолютный приоритет.
я подобного типа разговоры в конце 90х слышал. Проблема в том что МЛС не с УЕФА соревнуются, а с НФЛ, НБА и МЛБ
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