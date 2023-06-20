«В спорте США всегда будет «до и после Месси». Мы создадим одну из двух лучших лиг мира, уверен». Президент «Интер Майами» о Лео в МЛС
Президент «Интер Майами» считает, что переход Лионеля Месси изменит спорт в США.
«Думаю, когда мы говорим о спорте в Соединенных Штатах, всегда будет «до и после Месси».
Я твердо уверен, что мы можем создать в США и во всей Северной Америке если не величайшую, то одну из двух лучших лиг в мире. Важность этого заявления нельзя переоценить», – сказал Хорхе Мас.
«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Ну и Месси явно приехал в Штаты в рамках к подготовки к Копе-2024 и ЧМ-2026. Этот выбор выглядит более рациональным, чем мешок денег "одним днем" из казны в Саудовской Аравии. Со спонсорскими контрактами у Месси явно все будет хорошо.
Слова, конечно, серьезные, но без подкрепления делами они не имеют какого-либо реального смысла.