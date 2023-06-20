«В спорте США всегда будет «до и после Месси». Мы создадим одну из двух лучших лиг мира, уверен». Президент «Интер Майами» о Лео в МЛС

Президент «Интер Майами» считает, что переход Лионеля Месси изменит спорт в США.

«Думаю, когда мы говорим о спорте в Соединенных Штатах, всегда будет «до и после Месси».

Я твердо уверен, что мы можем создать в США и во всей Северной Америке если не величайшую, то одну из двух лучших лиг в мире. Важность этого заявления нельзя переоценить», – сказал Хорхе Мас.

«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»

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