Бускетс подпишет с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Он официально даст согласие в ближайшие часы (Тони Хуанмарти)
Серджи Бускетс близок к переходу в «Интер» из Майами.
Как информирует журналист Тони Хуанмарти, полузащитник, покидающий «Барселону» в качестве свободного агента, официально примет предложение клуба МЛС в ближайшие часы. Сегодня руководство команды улучшило предложение, и это повлияло на решение игрока.
Соглашение будет рассчитано до 2025 года.
34-летний футболист провел 30 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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