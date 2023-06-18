Бускетс подпишет с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Он официально даст согласие в ближайшие часы (Тони Хуанмарти)

Теги МЛС Барселона Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Серджи Бускетс близок к переходу в «Интер» из Майами.

Как информирует журналист Тони Хуанмарти, полузащитник, покидающий «Барселону» в качестве свободного агента, официально примет предложение клуба МЛС в ближайшие часы. Сегодня руководство команды улучшило предложение, и это повлияло на решение игрока.

Соглашение будет рассчитано до 2025 года.

34-летний футболист провел 30 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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corazón blanco
В общем уже это будет не Интер Майами, а Барселона Майами.
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Экспертное мнение
А вот это отлично, подтянуть Альбу и Суареса. Можно смотреть.
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Экочёрт 4000
Эмилиано Мартинес: "Почему в Майами едет он, а не я?!"
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Spaten
Как во дворе собирают команду)) сейчас Серега из школы придёт, за нас будет
+3
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Eden Hazard
Какой смысл от новости про то что он сделает в ближайшие несколько часов? Несколько же. Пусть подпишет, тогда и сообщайте. Нет терпения?
+4
-2
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Этот Райола хочет денег
Каталонские мушкетеры собираются вместе. Другой континент, другой клуб. Ну а собственно, почему бы и нет)
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Владимир Владимирович
Наверняка не будет преувеличением если я скажу что Бускетс лучший опорник мира за последнее десятилетие , замечу что и много авторитетных изданий так же считают . Я говорю именно как индивидуально, по титулам может и уступает реаловским опорникам. Стена , успехи той Барсы на 40 процентов заслуга Бускетса, который и разрушает великолепно и поддерживает темп атаки великолепно . Будем скучать по Серхио Бускетсу. Его мы запомним топовым разрушителем атак противника ! 🙌🙌🙌
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Владимир Владимирович
Вот тебе и коллега для Месси на тренировках в начальное время, пока Лев в «Майами» не утвердит всем кто царь зверей
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Рэд Уайт
давайте педро и иньесту,а через сезон суареса
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Surviving
Точно обанкротят.
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Игорь Климов
Интересно всем болельщикам будет наблюдать даже в MLS за этими футболистами!
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svft
вот он, биполярный мир, о котором говорили большевики!
на одном конце сша, на другом - саудовская аравия
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Tutto Putto
Там собирается Барселона 30+
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