Переговоры «Баварии» с Ким Мин Чжэ быстро продвигаются. Защитника привлекает мюнхенский клуб

«Бавария» добилась прогресса в работе над трансфером Ким Мин Чжэ.

Мюнхенцы на этой неделе представили защитнику « » свой проект, и кореец считает перспективу играть за чемпионов Германии привлекательной, утверждает инсайдер .

Переговоры быстро продвигаются, а в июле у «Баварии» будет возможность активировать пункт об отступных.

« » сохраняет интерес к футболисту.

«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год