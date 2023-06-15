Переговоры «Баварии» с Ким Мин Чжэ быстро продвигаются. Защитника привлекает мюнхенский клуб

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» добилась прогресса в работе над трансфером Ким Мин Чжэ.

Мюнхенцы на этой неделе представили защитнику «Наполи» свой проект, и кореец считает перспективу играть за чемпионов Германии привлекательной, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры быстро продвигаются, а в июле у «Баварии» будет возможность активировать пункт об отступных.

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к футболисту.

«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год

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11 комментариев

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Михо
Это значит Люка точно уходит, ну что ж посмотрим, за Наполи играл отлично, но Бавария все же другой уровень ожиданий особенно в ЛЧ
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AstaAsta
Как ПСЖ сразу же отбросил этот вариант и пошёл за Эрнандесом меня просто поражает… Такое чувство будто в Париже о Лукасе в последний раз слышали что-то из 2018 только!
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Elkorazon01
Ответ Михо
Это значит Люка точно уходит, ну что ж посмотрим, за Наполи играл отлично, но Бавария все же другой уровень ожиданий особенно в ЛЧ
Надо продавать Люку, слишком травматичен( пари транс жермен 50-60 даст за него ) таких лохов больше не найдем
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a2wai
Ну вот пока Манчестер Юнайтед сохраняет интерес, Бавария забирает.

Так и победят.
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Elik1989
МЮ уже из "претендентов" превратился в "интересующихся". Уже видно сейчас, какое трансферное окно нас ждёт, если что-то не начнёт меняться в ближайшее время. Осталось услышать, что Глэйзеры остаются у руля и это будет последним гвоздём в крышке.
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aas aas
Ответ Михо
Это значит Люка точно уходит, ну что ж посмотрим, за Наполи играл отлично, но Бавария все же другой уровень ожиданий особенно в ЛЧ
Дело не в том что Бавария его не хочет, а что недавно прошли еще одни переговоры где он уведомил Боссов что летом хочет клуб покинуть, а ждать до 24 года Бавария не хочет следующим летом было бы Алаба 2.0
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aas aas
Ответ Elkorazon01
Надо продавать Люку, слишком травматичен( пари транс жермен 50-60 даст за него ) таких лохов больше не найдем
Этот кореец щас лучший ЦЗ мира на мой взгляд
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Улыбайся
Ответ Elkorazon01
Надо продавать Люку, слишком травматичен( пари транс жермен 50-60 даст за него ) таких лохов больше не найдем
Как раз они больше 30 не хотят давать , там из-за цены все качели , с Люкой Париж мб и договорился уже
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