Переговоры «Баварии» с Ким Мин Чжэ быстро продвигаются. Защитника привлекает мюнхенский клуб
«Бавария» добилась прогресса в работе над трансфером Ким Мин Чжэ.
Мюнхенцы на этой неделе представили защитнику «Наполи» свой проект, и кореец считает перспективу играть за чемпионов Германии привлекательной, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры быстро продвигаются, а в июле у «Баварии» будет возможность активировать пункт об отступных.
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к футболисту.
«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год
Так и победят.