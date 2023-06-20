«Арсенал» предложит «Вест Хэму» 90 млн фунтов за Райса

«Арсенал» предпримет новую попытку подписать Деклана Райса.

Ожидается, что «канониры» предложат « » 90 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

Ранее стало известно, что «молотобойцы» отклонили предложение « » на сумму 80 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.