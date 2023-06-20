«Арсенал» предложит «Вест Хэму» 90 млн фунтов за Райса

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

«Арсенал» предпримет новую попытку подписать Деклана Райса.

Ожидается, что «канониры» предложат «Вест Хэму» 90 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет. 

Ранее стало известно, что «молотобойцы» отклонили предложение «Арсенала» на сумму 80 миллионов фунтов. 

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь

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14 комментариев

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Eden Hazard
Ответ Кирилл Ткач
При этом Амарабат, блиставший на чемпионате мира и съевший всю распиаренную полузащиту Португалии и Испании стоит в 2 раза меньше и никого не интересует в АПЛ, потому что у него нет паспорта английского бруска
Амрабат не блистал до ЧМ, пропал после. Поэтому он никого и не интересует. Пара матчей в сборной - это не показатель того что надо сразу брать.
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itemme
Ответ Кирилл Ткач
При этом Амарабат, блиставший на чемпионате мира и съевший всю распиаренную полузащиту Португалии и Испании стоит в 2 раза меньше и никого не интересует в АПЛ, потому что у него нет паспорта английского бруска
Ну блин, а что, думаешь просто так за ним нет такой охоты? Есть абсолютно объективные факторы и оценки
+8
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Cearvm
Ответ Кирилл Ткач
При этом Амарабат, блиставший на чемпионате мира и съевший всю распиаренную полузащиту Португалии и Испании стоит в 2 раза меньше и никого не интересует в АПЛ, потому что у него нет паспорта английского бруска
Ты правда не знаешь, что Райс - основной игрок сборной Англии и уже несколько сезонов считается самым желанным молодым опорником АПЛ, поэтому стоит сотку? Амрабат старше и до нынешнего сезона даже терял место в старте Фиорентины. Хотя игрок тоже классный и заслужил шанс в большом клубе, но по ЧМ никто всерьез не судит.
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Alexandr Aronyan
Ответ Bohdan Kravets
Почему не пробует? Мартинелли взяли в свое время всего за 7 миллионов. Ничем не хуже, чем Вальверде за 5. И больше у Реала таких открытий не было. Всех остальных они покупали уже за большие деньги. Поэтому найти условного Феде - большой успех, и вряд ли другие клубы можно упрекнуть в том, что они не пробуют.
Каземиро, Вини??
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Rick Sanchezz
Комментарий удален пользователем
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Rick Sanchezz
Это максимум, что за него нужно предлагать, хотя, даже это, кажется, перебор.

Если и тут откажут, надеюсь Арсенал направит скаутов своих в Латинскую Америку, куда-нибудь в Уругвай, в Бразилию и хотя бы попробует отыскать там кого-то вроде Феде Вальверде.

У Реала скауты в Америке уже несколько топов отыскали, не пойму, почему Арсенал не пробует, Эду мог бы через свои бразильские источники найти кого-нибудь
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Спартак Уокер
Думаю в итоге договорятся на 100 миллионов
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ман сити фейк
Ответ Кирилл Ткач
При этом Амарабат, блиставший на чемпионате мира и съевший всю распиаренную полузащиту Португалии и Испании стоит в 2 раза меньше и никого не интересует в АПЛ, потому что у него нет паспорта английского бруска
Давно клубы перестали смотреть на чемпионаты мира. ЧМ не показатель стабильности. За 4-5 матча любой игрок может прыгать выше головы.
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Айрат Ситдиков
Ответ Кирилл Ткач
При этом Амарабат, блиставший на чемпионате мира и съевший всю распиаренную полузащиту Португалии и Испании стоит в 2 раза меньше и никого не интересует в АПЛ, потому что у него нет паспорта английского бруска
Тогда амрабату нужно в команду, которая играет как Марокко. И при этом сам Софьян должен быть в форме, что про него явно не скажешь сейчас. За 20-25 его бы купил, но 40+ никто не желает за него отдавать.
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Артур Артур
Ответ Кирилл Ткач
При этом Амарабат, блиставший на чемпионате мира и съевший всю распиаренную полузащиту Португалии и Испании стоит в 2 раза меньше и никого не интересует в АПЛ, потому что у него нет паспорта английского бруска
В качестве примера можно вспомнить Гильермо Очоа,который блистательно играл на ЧМ. Но на клубном уровне был довольно средним на дистанции, тоже самое с Амрабатом.
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Bohdan Kravets
Ответ Rick Sanchezz
Это максимум, что за него нужно предлагать, хотя, даже это, кажется, перебор. Если и тут откажут, надеюсь Арсенал направит скаутов своих в Латинскую Америку, куда-нибудь в Уругвай, в Бразилию и хотя бы попробует отыскать там кого-то вроде Феде Вальверде. У Реала скауты в Америке уже несколько топов отыскали, не пойму, почему Арсенал не пробует, Эду мог бы через свои бразильские источники найти кого-нибудь
Почему не пробует? Мартинелли взяли в свое время всего за 7 миллионов. Ничем не хуже, чем Вальверде за 5. И больше у Реала таких открытий не было. Всех остальных они покупали уже за большие деньги. Поэтому найти условного Феде - большой успех, и вряд ли другие клубы можно упрекнуть в том, что они не пробуют.
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