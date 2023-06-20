«Арсенал» предложит «Вест Хэму» 90 млн фунтов за Райса
«Арсенал» предпримет новую попытку подписать Деклана Райса.
Ожидается, что «канониры» предложат «Вест Хэму» 90 миллионов фунтов за трансфер полузащитника, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.
Ранее стало известно, что «молотобойцы» отклонили предложение «Арсенала» на сумму 80 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.
Если и тут откажут, надеюсь Арсенал направит скаутов своих в Латинскую Америку, куда-нибудь в Уругвай, в Бразилию и хотя бы попробует отыскать там кого-то вроде Феде Вальверде.
У Реала скауты в Америке уже несколько топов отыскали, не пойму, почему Арсенал не пробует, Эду мог бы через свои бразильские источники найти кого-нибудь