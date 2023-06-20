Кристофер Нкунку: «После Лиги 1 и Бундеслиги хочу играть в АПЛ, одной из сильнейших лиг мира. Буду горд надеть футболку «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Кристофер Нкунку Футбол

Кристофер Нкунку высказался о переходе в «Челси».

Лондонский клуб объявил о трансфере 25-летнего нападающего. Контракт рассчитан на 6 лет. 

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Были приложены большие усилия, чтобы привести меня в клуб, и я с нетерпением жду встречи со своим новым тренером и товарищами по команде и возможности показать болельщикам «Челси», на что я способен на поле.

Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу играть в Премьер-лиге, одной из сильнейших лиг в мире. Я очень рад этому вызову и буду гордиться тем, что надену футболку «Челси», – сказал Нкунку

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13 комментариев

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LIBerly
Для Челси и Нкунку всё начнется с чистого листа. Желаю удачи!
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Гол в девятину
Состав ожидаемо стабилизируется после того, как Боули закрыл вакансии в клубном офисе.Осталось только куда-то пристроить Чика, Чалобу и Пулишича, а Тиаго с Аспиликуетой могут просто посидеть в глубоком запасе еще сезон.
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SCHOKKKK
Отличный трансфер. Поздравляю всех синих
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Pitkin
Нкунку - два раза ку.
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sacha2
Теперь - можно поговорить с Кейном о достойных партнёрах:)
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headmaster
Очень надеюсь, что будет выкладываться за клуб. Последнее время в Челси с этим проблема
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igorrado@yandex.ru
Удачи, Кристофер.
Надеюсь, будем часто видеть фирменное празднование)
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Kipriot
Нашёлся тот, кто умеет отдавать и забивать
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Спартак Уокер
Надеюсь у Нкунку все получится в Челси
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Atashka
Нкунку-это сильный игрок я думаю что теперь будет все по другому.
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Виктор Марущев
Ответ Pitkin
Нкунку - два раза ку.
Вы такой внимательный…
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