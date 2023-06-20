Кристофер Нкунку: «После Лиги 1 и Бундеслиги хочу играть в АПЛ, одной из сильнейших лиг мира. Буду горд надеть футболку «Челси»
Кристофер Нкунку высказался о переходе в «Челси».
Лондонский клуб объявил о трансфере 25-летнего нападающего. Контракт рассчитан на 6 лет.
«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Были приложены большие усилия, чтобы привести меня в клуб, и я с нетерпением жду встречи со своим новым тренером и товарищами по команде и возможности показать болельщикам «Челси», на что я способен на поле.
Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу играть в Премьер-лиге, одной из сильнейших лиг в мире. Я очень рад этому вызову и буду гордиться тем, что надену футболку «Челси», – сказал Нкунку.
Надеюсь, будем часто видеть фирменное празднование)