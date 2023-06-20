Роналду о 200 матчах за Португалию: «Это был долгий путь, но я надеюсь, что он закончится нескоро. Представлять сборную – это вершина карьеры»
Криштиану Роналду высказался о своей карьере в сборной Португалии.
Сегодняшний матч против Исландии станет для нападающего 200-м в футболке национальной команды.
«Я буду оставаться здесь, пока я, президент [федерации футбола] и тренер верим, что я могу [играть на этом уровне]. Я никогда не перестану приезжать сюда, потому что это всегда мечта. Представлять национальную сборную – это вершина карьеры. Я хочу продолжать играть, радовать свою семью, друзей и португальцев.
Надеюсь ли я добиться большего? Конечно, именно поэтому я здесь. Вот почему я продолжаю работать. Живу настоящим моментом, день за днем, вижу свою форму. Я думаю, что у меня все еще все хорошо получается, я помогаю, забиваю голы и показываю хорошие результаты.
Пока я мотивирован и окружающим нравится мое присутствие и лидерство, я ни в коем случае не откажусь от сборной. Как сказал Бруну Алвеш, «я не отдам свое место бесплатно». Это был долгий путь, но я надеюсь, что он закончится нескоро», – сказал Роналду.
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