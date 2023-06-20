Роналду о 200 матчах за Португалию: «Это был долгий путь, но я надеюсь, что он закончится нескоро. Представлять сборную – это вершина карьеры»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своей карьере в сборной Португалии.

Сегодняшний матч против Исландии станет для нападающего 200-м в футболке национальной команды. 

«Я буду оставаться здесь, пока я, президент [федерации футбола] и тренер верим, что я могу [играть на этом уровне]. Я никогда не перестану приезжать сюда, потому что это всегда мечта. Представлять национальную сборную – это вершина карьеры. Я хочу продолжать играть, радовать свою семью, друзей и португальцев.

Надеюсь ли я добиться большего? Конечно, именно поэтому я здесь. Вот почему я продолжаю работать. Живу настоящим моментом, день за днем, вижу свою форму. Я думаю, что у меня все еще все хорошо получается, я помогаю, забиваю голы и показываю хорошие результаты.

Пока я мотивирован и окружающим нравится мое присутствие и лидерство, я ни в коем случае не откажусь от сборной. Как сказал Бруну Алвеш, «я не отдам свое место бесплатно». Это был долгий путь, но я надеюсь, что он закончится нескоро», – сказал Роналду.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Отец Абду
Кто бы что бы ни говорил, но 200 игр за сборную это крутое достижение...
У Рамоса было 180 матчей, но его перестали вызывать в сборную, так как он не тянул топ уровень, хотя играл в топ-5 лигах. Кришти ради рекордов продолжают вызывать из 185-й лиги, это позорище.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Я никогда не перестану приезжать сюда"

Вот тут верим
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca, Liverpool_forever
Этот балласт будет мучать всю Португалию до 60 лет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Кто бы что бы ни говорил, но 200 игр за сборную это крутое достижение...
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Опять сплошной этот пафос, и Я,Я,Я,Я,Я,Я,Я...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Баласт троллит состав сборной походу
Бедные игроки, такое поколение в молоко
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азиз Ибодуллаев
Криш, завязывай шантажировать всех)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Мда не позавидуешь болельщикам Португалии,ведь футбольный мертвец тянет её вниз и не отдаёт своё место молодым Рамушу и Леау,которые сейчас гораздо лучше него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MonkeyMeister
Жесть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ GuruFutbola
Баласт троллит состав сборной походу Бедные игроки, такое поколение в молоко
Мартинес с Бельгией справился и без Роналду😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий