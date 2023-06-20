Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии хороша – игра в ней не влияет на мои позиции в сборной. Трансферы говорят сами за себя»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил, что его игра в Саудовской Аравии не сказывается на сборной.

Португальский нападающий провел вторую часть прошедшего сезона в составе «Аль-Насра».

«Я выступаю в Саудовской Аравии, но я также играю и в сборной и провел уже три матча, так что это не влияет на мои позиции в национальной команде. Можно задать вопрос тренеру.

Но я очень счастлив. Лига в Саудовской Аравии хороша. А теперь трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забивать больше голов», – сказал Криштиану Роналду.

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21 комментарий

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corazón blanco
Тот самый пример, когда зачетка работает на тебя. Но по-хорошему Роналду нужно провести 200-й матч и потихоньку заканчивать с карьерой в сборной, видно уже, что он далеко не так хорош, как хотелось бы. У Роналду главная проблема в том, что он не может этого принять и смириться с этим.
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Los Galácticos
Ответ corazón blanco
Тот самый пример, когда зачетка работает на тебя. Но по-хорошему Роналду нужно провести 200-й матч и потихоньку заканчивать с карьерой в сборной, видно уже, что он далеко не так хорош, как хотелось бы. У Роналду главная проблема в том, что он не может этого принять и смириться с этим.
Что есть то есть, раньше Роналду своей игрой насиловал команды соперника, а сейчас он своей игрой насилует свою же сборную.
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Михо
Деньги решают почти все. Но как показал Месси, не совсем все
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Etcetera
Трансферы это лондонский отряд сбитых летчиков и прочий неликвид? Видели мы уже такие перспективные лиги, как только аравийцы наиграются и им наскучит сорить деньгами, то так же быстро всё и закончится. Тут уже стоит посмотреть на вещи трезво - очередная лига пенсионеров и невостребованных игроков, которые едут доигрывать за деньги, которых они и близко не стоят.
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СуперНегр228
Конечно не влияет,если не вызовут тогда то такуб вонь поднимет на весь мир
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Синий туман
Будет страшно, если он воэжелает забить за сборную Португалии 150 голов.Или провести за неё 250 матчей.Удивляться будет нечему.
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blaugrano
Лига в Аравии настолько хороша, что не важно, как ты в ней играешь. Его же слова. Прямым текстом сказал, что это ярмарочный турнир.
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GuruFutbola
Иногда лучше жевать
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Кашшай Чакырович
Бадр Хари : Саудовская Аравия, как твоя попка хороша )))
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Илья Сутурин
Ну ушёл ты доигрывать за большую денежку, ну не ври же пожалуйста!
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Газонокосильщик Хави
Ответ VERBLYUD
Никого он не насиловал раньше. 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров, 3+2 в плей-офф евро за 5 турниров. У Великого Гризманна за один плей-офф Евро-2016 больше результативных действий, чем у кришти в плей-офф 10 турниров.
ого. так получется у гризмана и больше чем у месси за все турниры в плове. забавно как мессибои до этого чм не говорили о 0+0 роналду. так месси еще лох в сравнении с гризманом, тк ему гараздо больше чм понадобилось. чтобы выиграть. это все следуя твоей логике на примере гения игры месси в плове и сравнении с гризманом
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Геннадий Тимченко
Ответ Синий туман
Будет страшно, если он воэжелает забить за сборную Португалии 150 голов.Или провести за неё 250 матчей.Удивляться будет нечему.
Синий, не переживайте так за сборную Португалии - в трёх последних официальных матчах забили 13 голов и ни одного не пропустили... с Роналду в составе смогут занять первое место в группе🤣
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