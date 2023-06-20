Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии хороша – игра в ней не влияет на мои позиции в сборной. Трансферы говорят сами за себя»

Криштиану Роналду заявил, что его игра в Саудовской Аравии не сказывается на сборной.

Португальский нападающий провел вторую часть прошедшего сезона в составе « ».

«Я выступаю в Саудовской Аравии, но я также играю и в сборной и провел уже три матча, так что это не влияет на мои позиции в национальной команде. Можно задать вопрос тренеру.

Но я очень счастлив. Лига в Саудовской Аравии хороша. А теперь трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забивать больше голов», – сказал .