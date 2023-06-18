Роберто Мартинес: «Роналду – уникальный игрок, он очень важен для раздевалки. Его настрой идеален»

Роберто Мартинес высказался о лидерских качествах Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Роналду показывает образцовую преданность сборной. Очень легко спорить или говорить о том, что он не в лучшей форме. Криштиану как капитан является примером того, как нужно быть доступным для сборной.

Он уникальный игрок в мировом футболе, сыгравший 199 матчей [за сборную]. Он очень важен для раздевалки.

Я думаю, что его настрой был идеальным: он все время работал, даже без мяча, следуя командному плану. Я очень рад, потому что пас на стал примером действия игрока, который хочет лучшего для команды», – сказал главный тренер сборной Португалии.

В субботу, 17 июня, сборная в квалификации Евро-2024 обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0. провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

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