Роберто Мартинес: «Роналду – уникальный игрок, он очень важен для раздевалки. Его настрой идеален»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес высказался о лидерских качествах Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Роналду показывает образцовую преданность сборной. Очень легко спорить или говорить о том, что он не в лучшей форме. Криштиану как капитан является примером того, как нужно быть доступным для сборной.

Он уникальный игрок в мировом футболе, сыгравший 199 матчей [за сборную]. Он очень важен для раздевалки.

Я думаю, что его настрой был идеальным: он все время работал, даже без мяча, следуя командному плану. Я очень рад, потому что пас на Диогу Жоту стал примером действия игрока, который хочет лучшего для команды», – сказал главный тренер сборной Португалии.

В субботу, 17 июня, сборная Португалии в квалификации Евро-2024 обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0. Криштиану Роналду провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

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18 комментариев

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atomio
Он даже для раздевалки уже не важен - скорее как груз непосильный, который по каким-то причинам тренерским нельзя вынести из раздевалки. Сколько натерпелись на ЧМ от него - это же ужас. И переписывание голов на себя, и демарш в связи с посадкой на скамейку, и личные помощники которым было разрешено везде с ним находится и даже с командой и тд и тп. Это просто в 2023 году обуза, которая окончательно растеряла все свои скилы играя с продавцами кебабов в любительский футбол в песках.
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Barca_mania
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"Очень важен для раздевалки"
так и оставляй его там)
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gPk
Рассказывает в раздевалке насколько он красивый?
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Red_Marlboro_
Вау,целый 1 точный пас на Жоту отдал,невероятно 😃
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Зелёный гопник
Он важен для раздевалки, его туалетная вода перебивает запах пота 😄
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Red_Marlboro_
Эсмеральду уже хвалят за то,что он 1 точный пас отдал🤣
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Rule1
Для раздевалки он может и важен,в игре он пассажир,которого тащить надо на себе.
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gPk
Из почти забил, почти отдал голевой пас превратился в человека который умудрился отдать пас Жоте.
"Очень рад, потому что пас на Диогу Жоту стал примером действия игрока, который хочет лучшего для команды"

Ну не гений ли?
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BorodachAstrakhan
он так же идеален для сборной как Володька для спортса !) стоит сказать правду и тут и там вылезают гномики и начинают минусовать!)
0
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gPk
Ответ Великий Алонсо
Он пример для всех. Его накачанное тело образец идеального спортсмена, пусть в раздевалке все смотрят и восхищаются.
Как это полено с "идеальным" телом умудряется от каждого второго касания отскакивать?
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