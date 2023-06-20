Роналду о матче против Исландии: «Хорошая и сильная сборная, жду тяжелой игры. Верю в нас, мы должны показать себя лучшей командой»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Исландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча против сборной Исландии.

Сборная Португалии во вторник сыграет на выезде против Исландии в рамках квалификации Евро-2024.

«Я ожидаю тяжелой игры, [Исландия] – это хорошая и сильная команда. Они играют дома, и это всегда сложнее, но я верю в нас. Мы знаем, что должны сделать, я надеюсь, что все пройдет так, как мы хотим. Мы должны показать себя лучшей командой», – сказал капитан сборной Португалии.

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10 комментариев

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GuruFutbola
Они с каралон бланко используют одну и ту же нейросеть?
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bestvideox
Главное не тени на себя одеяло...
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Тюменский медвежонок
против Боснии вообще игра не шла, ужасно играл, слишком одурманен желанием "забить" и психологически это кажется убивает и наоборот сковывает и чувствуется какая-то нервозность
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Hella black
Жду на штанге ! Буду замыкать,верю в команду !
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Кайыргали Юнусов
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БАМП, ВТОРОЙ БАМП
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z3yjyzh29x
Ответ bestvideox
Главное не тени на себя одеяло...
Тенуть не будет, максимум тянуть
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