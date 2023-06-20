Роналду о матче против Исландии: «Хорошая и сильная сборная, жду тяжелой игры. Верю в нас, мы должны показать себя лучшей командой»

Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча против сборной Исландии.

во вторник сыграет на выезде против в рамках квалификации Евро-2024.

«Я ожидаю тяжелой игры, [Исландия] – это хорошая и сильная команда. Они играют дома, и это всегда сложнее, но я верю в нас. Мы знаем, что должны сделать, я надеюсь, что все пройдет так, как мы хотим. Мы должны показать себя лучшей командой», – сказал капитан сборной Португалии.

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