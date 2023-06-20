Форвард сборной Казахстана Аймбетов: «Эту победу хотел бы посвятить всему народу Казахстана»

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура квалификации ЧЕ-2024.

– Благодарен всем ребятам. Была сложная игра. Благодаря Аллаху добыли победу. Посмотрел потом гол на повторе – отлично получилось. Очень рад, что так сложилось. Как говорится, в футболе все решают миллисекунды. Сам не думал, что так получится (улыбается). В голове настраивал себя: «Я протащу, я протащу».

– Когда забивал, ты не торопился, даже успевал делать паузы.

– Не суетился, потому что было бы очень жаль не забить после того, как приложил столько усилий. И, уже когда бил, у меня проснулось, как говорится, хладнокровие.

– Адиев говорил, что не выпустил тебя в старте, чтобы ты был злым.

– Это решение тренера. Когда я выходил, он сказал: «У меня такое чувство, что ты забьешь гол». И я забил (смеется).

– Перед матчем тренер Северной Ирландии говорил, что не знает игроков сборной Казахстана, поэтому ему трудно готовиться к матчу. Как думаешь, теперь он запомнил Абата Аймбетова?

– Теперь нас всех запомнит (смеется).

– Уже ощущаешь себя символом успехов сборной Казахстана? Ведь ты забил победный Дании, теперь – Северной Ирландии.

– На каждый матч выхожу так, чтобы люди говорили: «Ох, какой он» (улыбается). Играю за сборную с гордостью. Эту победу хотел бы посвятить всему народу Казахстана и особенно людям, пострадавшим от пожаров в Абайской области, – цитирует Аймбетова Meta-ratings.kz.

Для Аймбетова это второе взятие ворот в текущем отборе: дебютный гол Абата стал победным в матче против Дании.

Напомним, после четырех игр Казахстан занимает второе место в группе H, Финляндия находится на первой строчке, но у сборных одинаковое количество очков – 9. У сборных Дании и Словении по 7 баллов в активе.