Мбаппе о финале ЧМ: «Обменял бы хет-трик на победу 1:0»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе обменял бы хет-трик в финале чемпионата мира на минимальную победу.

Сборная Франции потерпела поражение от Аргентины в серии пенальти в финале ЧМ-2022 (3:3, пен. 2:4). Мбаппе забил три мяча в этой игре. 

«В то время я бы обменял три гола на победу 1:0. Трудно сказать, что мы вошли в историю, не выиграв кубок. Мы хотим творить историю.

Мне нужно снова сыграть как можно быстрее. За пределами поля было трудно это переживать, потому что об этом говорит вся планета. Это было слишком тяжело, все говорили мне «спасибо». Но спасибо за что?» – сказал нападающий сборной Франции и «ПСЖ» в эфире TF1. 

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58 комментариев

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alexey alexeev
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно смотреть как одни и те же люди утверждают что хет трик в финале чм это верх величия и игрок сделал все что мог, просто не повезло, умалчивая что 2 гола с пенальти, а в отношении другого игрока «он только с пенальти и забивал на турнире» 😂😂😂
ceкта "кто угодно, лишь бы не месси" и не на такое способна
+52
-10
+42
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2vdhrvmmzf
Забавно смотреть как одни и те же люди утверждают что хет трик в финале чм это верх величия и игрок сделал все что мог, просто не повезло, умалчивая что 2 гола с пенальти, а в отношении другого игрока «он только с пенальти и забивал на турнире» 😂😂😂
+59
-23
+36
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Oleg
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно смотреть как одни и те же люди утверждают что хет трик в финале чм это верх величия и игрок сделал все что мог, просто не повезло, умалчивая что 2 гола с пенальти, а в отношении другого игрока «он только с пенальти и забивал на турнире» 😂😂😂
Там 18.12.2022 психика повредилась настолько, что помогает лишь защитная реакция - фифа купила, шейхи подарили, пенки левые, абервал, еще парочку, москвошвей)
Пожалеем этих ребят, им трудно.
+35
-8
+27
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AF007
Мог спасти своего кумира и не дать его злейшему врагу официально стать лучшим игроком в истории, но Марчиняк уже не успел свистнуть третью пенку
+17
-7
+10
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Игорь М.
Ответ vzi
И надо сказать, Мбаппе ее достиг намного раньше Месси. )
намного? Месси на последнем ЧМ, Мбаппе на предпоследнем. Это намного?
+5
-2
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alexey alexeev
Ответ Oleg
Там 18.12.2022 психика повредилась настолько, что помогает лишь защитная реакция - фифа купила, шейхи подарили, пенки левые, абервал, еще парочку, москвошвей) Пожалеем этих ребят, им трудно.
эти же люди писали прошлым летом, что мбапэ продлил контракт с псж, т.к. в условиях контракта входит победа на чм22
+3
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Los Galácticos
Ответ Gustavo Tiburzi
Ну уже чемпионом мира был, в принципе хет-трик в финале ему единственному удалось, так что это еще как посмотреть
Нужна была только победа, в том плане что тогда он мог бы реально претендовать на повторение вечного рекорда Пеле по выигранным ЧМ. Ну и Золотой мяч мог бы реально получить, в общем на кону было многое и вторая подряд победа на ЧМ подняла бы его очень высоко.
+9
-6
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Nicola Pier Lacazette
Ответ Игорь М.
намного? Месси на последнем ЧМ, Мбаппе на предпоследнем. Это намного?
Месси в 35 лет, Мбаппе в 19.
Вот это намного)
+2
0
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R Kukhov
Придет Роналду, и заберет себе хет-трик
+5
-3
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Oleg
Ответ alexey alexeev
эти же люди писали прошлым летом, что мбапэ продлил контракт с псж, т.к. в условиях контракта входит победа на чм22
Они Диего ставили выше Лео по этой причине, говоря что все эти ЛЧ и кубки в клубах мусор по сравнению с самым великим трофеем в истории ЧМ, но 18.12.2022 для них что то пошло не так)
+2
0
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Maverick407
Ответ Игорь М.
намного? Месси на последнем ЧМ, Мбаппе на предпоследнем. Это намного?
вот именно, Мбаппе стал ЧМ на первом для себя чемпионате ,а Месси на последнем, где его тянули за уши ))
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Oleg
Ответ Модрич10
А левейшее пенальти Аргентины? ,
Какой именно левейший?)))
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Вадим Дзахоев
Ответ alexey alexeev
ceкта "кто угодно, лишь бы не месси" и не на такое способна
Помню, как они в один голос кричали, что Жоржиньо должен получить золотой мяч😂
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Ман Сити
так у тебя и был один гол, остальное пенки
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Подкат Пенальтьевич
Стоял 70 минут, ничего не делал, команда по сути в меньшинстве играла. Еще 1-0 хочет. Может весь матч надо пахать, а не только на 15-20 минут включаться и не только нырять в чужой штрафной, но и в обороне своей команде помогать
+3
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Sergeev55
у тебя будет ещё шанс выиграть Чемпионат мира!!!
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Александр Максаков
Об этом глупо даже заикаться. Как будто есть какой-то другой разумный ответ в этой ситуации
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Alex Moorag
Ответ serginn
А кто бы не обменял?
Роналду же
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Yusa Naza
Лучший финал ЧМ выиграл лучший игрок. Это и символично и предначертание какое то.
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массажер кокорина
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно смотреть как одни и те же люди утверждают что хет трик в финале чм это верх величия и игрок сделал все что мог, просто не повезло, умалчивая что 2 гола с пенальти, а в отношении другого игрока «он только с пенальти и забивал на турнире» 😂😂😂
Новость о другом
+2
-2
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XavIniesta2008-2015
Месси: Встань в очередь
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kk.abb
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно смотреть как одни и те же люди утверждают что хет трик в финале чм это верх величия и игрок сделал все что мог, просто не повезло, умалчивая что 2 гола с пенальти, а в отношении другого игрока «он только с пенальти и забивал на турнире» 😂😂😂
Не каждый забьет в финале ЧМ 2 гола с пенальти. Ты так говоришь, будто это элементарно, ты представляешь какое там давление?
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Игорь Климов
Ответ vzi
И надо сказать, Мбаппе ее достиг намного раньше Месси. )
Мбаппе молодец, а что ты этим хотел сказать?!
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rej1sta
Ответ Модрич10
А левейшее пенальти Аргентины? ,
Левым можно назвать пенальти против Польши. Но Месси его не забил, поэтому претензия мимо.
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Вова Пупкин
Килиан, ну так же может и Модрич говорить, когда вы у хорватов финал в Москве выиграли. Хоть Модрич хет-трик тогда не сделал, но стать чемпионом мира он конечно же хотел. В 2018-м ты был чемпионом мира, сейчас Месси стал. Не всё же только вам чемпионами быть.
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