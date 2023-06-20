Мбаппе о финале ЧМ: «Обменял бы хет-трик на победу 1:0»

Килиан Мбаппе обменял бы хет-трик в финале чемпионата мира на минимальную победу.

потерпела поражение от Аргентины в серии пенальти в финале (3:3, пен. 2:4). Мбаппе забил три мяча в этой игре.

«В то время я бы обменял три гола на победу 1:0. Трудно сказать, что мы вошли в историю, не выиграв кубок. Мы хотим творить историю.

Мне нужно снова сыграть как можно быстрее. За пределами поля было трудно это переживать, потому что об этом говорит вся планета. Это было слишком тяжело, все говорили мне «спасибо». Но спасибо за что?» – сказал нападающий сборной Франции и « » в эфире TF1.