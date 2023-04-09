Дайо Упамекано: «Мбаппе – лучший в мире, выдающийся игрок. Гораздо проще, когда он в твоей команде»

Дайо Упамекано считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира

Такое мнение защитник «Баварии» высказал после вопроса о том, как он закрыл Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Гораздо проще, когда он играет за твою команду. Нужно всегда действовать сбалансированно, быть готовым двигаться в любом направлении. Нельзя терять бдительность – нужно следить за его движением по полю и языком тела.

Мбаппе – лучший игрок мира. Выдающийся футболист», – сказал Упамекано.

Также он поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2022, в котором сборная Франции уступила Аргентине.

«Это мой первый чемпионат мира, и это было незабываемо. Мы были так близки к победе.

Мы понимали, что плохо сыграли в первом тайме. Но тренер сказал: «Это финал чемпионата мира, вы должны отдать все силы». И мы решили сделать все для победы. Пенальти – это лотерея. Мне до сих пор больно», – сказал Упамекано.