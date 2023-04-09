Дайо Упамекано: «Мбаппе – лучший в мире, выдающийся игрок. Гораздо проще, когда он в твоей команде»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Дайо Упамекано Футбол

Дайо Упамекано считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира

Такое мнение защитник «Баварии» высказал после вопроса о том, как он закрыл Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Гораздо проще, когда он играет за твою команду. Нужно всегда действовать сбалансированно, быть готовым двигаться в любом направлении. Нельзя терять бдительность – нужно следить за его движением по полю и языком тела.

Мбаппе – лучший игрок мира. Выдающийся футболист», – сказал Упамекано.

Также он поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2022, в котором сборная Франции уступила Аргентине.

«Это мой первый чемпионат мира, и это было незабываемо. Мы были так близки к победе.

Мы понимали, что плохо сыграли в первом тайме. Но тренер сказал: «Это финал чемпионата мира, вы должны отдать все силы». И мы решили сделать все для победы. Пенальти – это лотерея. Мне до сих пор больно», – сказал Упамекано.

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32 комментария

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KING_OF_RUSSIA
Ответ Universal1000
Уткнись в подушку женскую и хныч, глорик кристинки бездарной и обнуленной окончательно по итогу 2022. Это у Месси по жизни ассистов и голов всегда было и остается(см. сборная) больше пока не вляпался в Мбаппе, бей-бегунка переоцененного от которого не подыгрыша не дождешься в ответ в должном количестве(читай хрен с ним че забьешь), так еще и сливает кучу гениальных пасов в унитаз вечными промахами кретинскими. Его уровень - смотреть как чемпионом в 2021 стал Лилль. Благо с приходом Месси вернулось лидерство. В ЛЧ их Сити без единого нападающего лупил так, что до сих пор смешно. Помню-помню. Слава богу ПСЖ сейчас вылетел из ЛЧ и эта черепаха больше не будет за счет хайпа и пиара французами претендовать на ЗМ. Без шансов теперь, просрав оба главных турнира сезона. ПСЖ не нужен Мбаппе. Разменять на Альвареса из Сити, кинуть пару рабочих лошадок в центр под Гения и будет фаворит ЛЧ. Но только не с глупой черепахой, которая от третьего состава МЮ даже вылетала, сливая дома 1-3 ухахах. Месси и есть лучший атакующий игрок сезона 22-23 в Париже. С запасом. Потеряйся лучше подальше на ветке саудовской аравии, 84-ой лиги мира. А фигню тут всякую на людях лепить на надо, понял?
"Будет фаворит ЛЧ"
🤣🤣🤣🤣
Можно этот бред дальше не читать))
Команда с Месси - автоматически АУТСАЙДЕР ЛЧ, а не фаворит.
Как можно быть фаворитом, если в зоне, откуда начинаются опасные атаки стоит пешеход, которого перекроет любой серьёзный клуб?
А так да, против Анже и Аяччо карликовый гений даёт результат, против игроков на 2 класса ниже))
Очень надеюсь, что Пепси уйдет в Барсу в этом сезоне, чтобы окончательно развеять все иллюзии секты, что он еще что-то может на топовом клубном уровне))
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Muhammad Juraev
У Месси в этом году 61 по гол+пас
У Мбаппе 54
У Винисиуса 37
У Бензема 34
У кринжа 1 гол в ворота Эвертона и 1 пенальти на ЧМ!
Но все эти игроки "луТшие" , а Месси пешеход 😂😂😂
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Muhammad Juraev
Ответ Игорь М.
Кому проще в ПСЖ от присутствия Мбаппе? Месси освистывают и требуют от него голов и передач, Неймара освистывают и требуют голов и передач. Мбаппе же фанаты никак не критикуют, хотя есть за что
Французы трусы!
Они как и их президент на поводу у черепашки, боятся что он уйдёт, вот и молчат!
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Джамал Арипов
Ответ Имя Фамилия
Жду когда наш ПСЖ избавится от аргентинского балласта. Осталось всего 8 матчей.
Уже наш псж а как только вернётся в Барсу уже станет наша Барса
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Universal1000
Ответ KING_OF_RUSSIA
Твой карлик ворует ассисты у всей команды. Забил Ницце и уже устроили ему овации. Причем, забил в "ненавистном" его фанатам стиле - тупо замкнул передачу)) Эти ассисты и голы и без карлана были у ПСЖ ,в реально значимых матчах абсолютный ноль. Без него ПСЖ играл точно лучше. Большая часть голов из 14+14 = против нижней части таблицы, где ПСЖ и без него справятся. В лиге чемпионов Пепси забил 4 гола и отдал 3 передачи, = при этом 3 гола и 3 передачи в ворота «Маккаби», лол. 0 против Мюнхена // 0 голов - 1 передача против Юве // 1 гол - 0 передач против Бенфики. Лучше бы он забивал только 30%-40% своих голов/голевых, но делал бы их против "Мадрида", "Баварии" и "Ювентуса", а не всяких Аячо ПСЖ не нужен Месси, чтобы обыграть Маккаби. При этом, у Мбаппе сейчас крайне слабый отрезок, месяца 1.5 играет ниже своего уровня. Но , благодаря Мбаппе ПСЖ взял чемпионат в прошлом году. Он забил 10 голов в последних нескольких играх плей-офф ПСЖ в Лиге чемпионов (например, 4 против «Барселоны» / 2 против «Баварии» / 2 против «Реала»). Он также забил 3 гола «Ювентусу», 1 «Бенфике» и т. д. Люди, которые никогда не смотрят игру ПСЖ, говорят, что Месси — лучший игрок в Париже. Их мнение основано исключительно на статистике и фанатизме. И именно в тех играх, где псж проигрывает, они ждут Месси. Кого волнует, забьет ли он третий гол в матче «ПСЖ» — «Дижон»?
Уткнись в подушку женскую и хныч, глорик кристинки бездарной и обнуленной окончательно по итогу 2022.

Это у Месси по жизни ассистов и голов всегда было и остается(см. сборная) больше пока не вляпался в Мбаппе, бей-бегунка переоцененного от которого не подыгрыша не дождешься в ответ в должном количестве(читай хрен с ним че забьешь), так еще и сливает кучу гениальных пасов в унитаз вечными промахами кретинскими.
Его уровень - смотреть как чемпионом в 2021 стал Лилль. Благо с приходом Месси вернулось лидерство.
В ЛЧ их Сити без единого нападающего лупил так, что до сих пор смешно. Помню-помню.

Слава богу ПСЖ сейчас вылетел из ЛЧ и эта черепаха больше не будет за счет хайпа и пиара французами претендовать на ЗМ. Без шансов теперь, просрав оба главных турнира сезона.

ПСЖ не нужен Мбаппе. Разменять на Альвареса из Сити, кинуть пару рабочих лошадок в центр под Гения и будет фаворит ЛЧ.
Но только не с глупой черепахой, которая от третьего состава МЮ даже вылетала, сливая дома 1-3 ухахах.

Месси и есть лучший атакующий игрок сезона 22-23 в Париже. С запасом.

Потеряйся лучше подальше на ветке саудовской аравии, 84-ой лиги мира. А фигню тут всякую на людях лепить на надо, понял?
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Имя Фамилия
Ответ Джамал Арипов
Не раз Месси не гоат тогда вы кокого хера сидите на этой ветке пукан от этого не вылечится а после вчерашнего 1+1 ваобще наверное разваротило
Жду когда наш ПСЖ избавится от аргентинского балласта. Осталось всего 8 матчей.
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Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
Твой карлик ворует ассисты у всей команды. Забил Ницце и уже устроили ему овации. Причем, забил в "ненавистном" его фанатам стиле - тупо замкнул передачу)) Эти ассисты и голы и без карлана были у ПСЖ ,в реально значимых матчах абсолютный ноль. Без него ПСЖ играл точно лучше. Большая часть голов из 14+14 = против нижней части таблицы, где ПСЖ и без него справятся. В лиге чемпионов Пепси забил 4 гола и отдал 3 передачи, = при этом 3 гола и 3 передачи в ворота «Маккаби», лол. 0 против Мюнхена // 0 голов - 1 передача против Юве // 1 гол - 0 передач против Бенфики. Лучше бы он забивал только 30%-40% своих голов/голевых, но делал бы их против "Мадрида", "Баварии" и "Ювентуса", а не всяких Аячо ПСЖ не нужен Месси, чтобы обыграть Маккаби. При этом, у Мбаппе сейчас крайне слабый отрезок, месяца 1.5 играет ниже своего уровня. Но , благодаря Мбаппе ПСЖ взял чемпионат в прошлом году. Он забил 10 голов в последних нескольких играх плей-офф ПСЖ в Лиге чемпионов (например, 4 против «Барселоны» / 2 против «Баварии» / 2 против «Реала»). Он также забил 3 гола «Ювентусу», 1 «Бенфике» и т. д. Люди, которые никогда не смотрят игру ПСЖ, говорят, что Месси — лучший игрок в Париже. Их мнение основано исключительно на статистике и фанатизме. И именно в тех играх, где псж проигрывает, они ждут Месси. Кого волнует, забьет ли он третий гол в матче «ПСЖ» — «Дижон»?
До прихода Месси ПСЖ слил чемп Лиллю)))
Это они так и без Месси справлялись? пххахах

и ведь в этом сезоне точно также слили бы Лансу, если бы не очки принесенные Месси.
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Джамал Арипов
Ответ Великий Алонсо
Лучший игрок мира прямо сейчас это Роналду. С 2008 года Ронладу лучший игрок планеты, хейтеры домой.
Ну и ты тут как тут как без тебя в Барсе висел на каждый гол кричал с офсайда как Месси перебрался в лигу 1 ты тоже за ним
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Universal1000
Даже рядом с Месси не валялся Обычный бегунок. Откровенно своими бесчисленными уже косяками ворует стату ассистов у Гоата.
Твой карлик ворует ассисты у всей команды. Забил Ницце и уже устроили ему овации. Причем, забил в "ненавистном" его фанатам стиле - тупо замкнул передачу))
Эти ассисты и голы и без карлана были у ПСЖ ,в реально значимых матчах абсолютный ноль. Без него ПСЖ играл точно лучше.
Большая часть голов из 14+14 = против нижней части таблицы, где ПСЖ и без него справятся.
В лиге чемпионов Пепси забил 4 гола и отдал 3 передачи,
= при этом 3 гола и 3 передачи в ворота «Маккаби», лол.
0 против Мюнхена // 0 голов - 1 передача против Юве // 1 гол - 0 передач против Бенфики.
Лучше бы он забивал только 30%-40% своих голов/голевых, но делал бы их против "Мадрида", "Баварии" и "Ювентуса", а не всяких Аячо

ПСЖ не нужен Месси, чтобы обыграть Маккаби.
При этом, у Мбаппе сейчас крайне слабый отрезок, месяца 1.5 играет ниже своего уровня.
Но , благодаря Мбаппе ПСЖ взял чемпионат в прошлом году. Он забил 10 голов в последних нескольких играх плей-офф ПСЖ в Лиге чемпионов (например, 4 против «Барселоны» / 2 против «Баварии» / 2 против «Реала»). Он также забил 3 гола «Ювентусу», 1 «Бенфике» и т. д.

Люди, которые никогда не смотрят игру ПСЖ, говорят, что Месси — лучший игрок в Париже. Их мнение основано исключительно на статистике и фанатизме. И именно в тех играх, где псж проигрывает, они ждут Месси. Кого волнует, забьет ли он третий гол в матче «ПСЖ» — «Дижон»?
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Джамал Арипов
Ответ Имя Фамилия
У Мбаппе всё отлично в сборной подальше от меси. Пока лёнька пытался зашакалить хотя одну баранку в товарняке с Панамой, Мбаппе отгрузил дубль Нидерландам в отборе. Упамекано можно понять, для него Мбаппе это тот парень впереди, которые забивает каждый матч и крушит рекорды самого Пеле. Игроков сб. Аргентины тоже можно понять, для них меси это тот парень впереди, который бьёт пенальти, иногда забивает, иногда нет, но по итогу получает за это золотые мячи, а кому не нравится, того в сборную Аргентины больше не вызовут, поэтому они просто без ума от леонидки.
Не раз Месси не гоат тогда вы кокого хера сидите на этой ветке пукан от этого не вылечится а после вчерашнего 1+1 ваобще наверное разваротило
0
0
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе практически не отдыхал после ЧМ, после турнира его с Неймаром сразу же кинули в бой, пока меси отдыхал (от чего?), в результате оба получили травмы. Сейчас персофаны меси над ним глумятся, хотя даже если брать отрезок после ЧМ с учётом всех травм, то Мбаппе забил сильно больше. 7 голов в 7-и матчах ЛЧ, лучший бомбардир чемпионата, лучший бомбардир кубка. Провальный сезон по его меркам видимо.
Почему у твоего Мбаппы 0 побед в ЛЧ и вылеты от МЮ Сульшера?
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Безумный Макс
он даже не лучшие в псж...)
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Имя Фамилия
Ответ TiGra
До финала ЧМ, был отличный год, если говорим именно о футбольном годе/сезоне. Календарный начался плохо)
Мбаппе практически не отдыхал после ЧМ, после турнира его с Неймаром сразу же кинули в бой, пока меси отдыхал (от чего?), в результате оба получили травмы. Сейчас персофаны меси над ним глумятся, хотя даже если брать отрезок после ЧМ с учётом всех травм, то Мбаппе забил сильно больше. 7 голов в 7-и матчах ЛЧ, лучший бомбардир чемпионата, лучший бомбардир кубка. Провальный сезон по его меркам видимо.
0
-4
-4
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AF007
Ответ Великий Алонсо
Лучший игрок мира прямо сейчас это Роналду. С 2008 года Ронладу лучший игрок планеты, хейтеры домой.
Лучший игрок мира с 2005 года только один. И это фернандо алонсо, мне ли тебе объяснять
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Рашпель793
Как лучшим в мире может быть игрок из лиги фермеров? 🤔
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TiGra
Ответ Пирс Морган
Будем честны, не очень год для Мбаппе
До финала ЧМ, был отличный год, если говорим именно о футбольном годе/сезоне.
Календарный начался плохо)
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Милан 19
И Салах ...
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Милан 19
Лучший в мире сейчас это Холланд ☝️ ...
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Милан 19
Да обычный бегунок он распиаренный, в Лиге Франции много таланта не надо забивать, а зато на ЧЕ со Швейцарией он не разу не забил и Франция вылетела тогда, вот и весь его талант ☝️...
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Universal1000
Даже рядом с Месси не валялся
Обычный бегунок.
Откровенно своими бесчисленными уже косяками ворует стату ассистов у Гоата.
+10
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Дерзкий пеликан
Мбапетта лучший в Мире, но почему-то спрашивают за вылет из ЛЧ именно с Лионеля Месси. Неплохо негр устроился - все кричат что лучший в Мире, а за поражения спрашивают с других.
+31
-5
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Алексей Муравьёв
Ответ А. Мостовой
"лучший" игрок еле забил 20 голов ниццам в шестой лиге пока Холланд уничтожает АПЛ
Да, Саня, с такими знаниями футбола тебе так и не стать тренером!
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AF007
Ответ СуперНегр228
А почему "лучший" играл как приведение в важном матче ЛЧ как и аргентинский гений?
Посмотрим как Холанд сыграет против Баварии. Хотя условия не совсем равные, у одного Гвардиола тренер, у другого Гальтье
+1
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Имя Фамилия
У Мбаппе всё отлично в сборной подальше от меси. Пока лёнька пытался зашакалить хотя одну баранку в товарняке с Панамой, Мбаппе отгрузил дубль Нидерландам в отборе. Упамекано можно понять, для него Мбаппе это тот парень впереди, которые забивает каждый матч и крушит рекорды самого Пеле. Игроков сб. Аргентины тоже можно понять, для них меси это тот парень впереди, который бьёт пенальти, иногда забивает, иногда нет, но по итогу получает за это золотые мячи, а кому не нравится, того в сборную Аргентины больше не вызовут, поэтому они просто без ума от леонидки.
0
-3
-3
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Великий Алонсо
Лучший игрок мира прямо сейчас это Роналду. С 2008 года Ронладу лучший игрок планеты, хейтеры домой.
+2
-7
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