Дайо Упамекано: «Мбаппе – лучший в мире, выдающийся игрок. Гораздо проще, когда он в твоей команде»
Дайо Упамекано считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира
Такое мнение защитник «Баварии» высказал после вопроса о том, как он закрыл Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Гораздо проще, когда он играет за твою команду. Нужно всегда действовать сбалансированно, быть готовым двигаться в любом направлении. Нельзя терять бдительность – нужно следить за его движением по полю и языком тела.
Мбаппе – лучший игрок мира. Выдающийся футболист», – сказал Упамекано.
Также он поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2022, в котором сборная Франции уступила Аргентине.
«Это мой первый чемпионат мира, и это было незабываемо. Мы были так близки к победе.
Мы понимали, что плохо сыграли в первом тайме. Но тренер сказал: «Это финал чемпионата мира, вы должны отдать все силы». И мы решили сделать все для победы. Пенальти – это лотерея. Мне до сих пор больно», – сказал Упамекано.
🤣🤣🤣🤣
Можно этот бред дальше не читать))
Команда с Месси - автоматически АУТСАЙДЕР ЛЧ, а не фаворит.
Как можно быть фаворитом, если в зоне, откуда начинаются опасные атаки стоит пешеход, которого перекроет любой серьёзный клуб?
А так да, против Анже и Аяччо карликовый гений даёт результат, против игроков на 2 класса ниже))
Очень надеюсь, что Пепси уйдет в Барсу в этом сезоне, чтобы окончательно развеять все иллюзии секты, что он еще что-то может на топовом клубном уровне))
У Мбаппе 54
У Винисиуса 37
У Бензема 34
У кринжа 1 гол в ворота Эвертона и 1 пенальти на ЧМ!
Но все эти игроки "луТшие" , а Месси пешеход 😂😂😂
Они как и их президент на поводу у черепашки, боятся что он уйдёт, вот и молчат!
Это у Месси по жизни ассистов и голов всегда было и остается(см. сборная) больше пока не вляпался в Мбаппе, бей-бегунка переоцененного от которого не подыгрыша не дождешься в ответ в должном количестве(читай хрен с ним че забьешь), так еще и сливает кучу гениальных пасов в унитаз вечными промахами кретинскими.
Его уровень - смотреть как чемпионом в 2021 стал Лилль. Благо с приходом Месси вернулось лидерство.
В ЛЧ их Сити без единого нападающего лупил так, что до сих пор смешно. Помню-помню.
Слава богу ПСЖ сейчас вылетел из ЛЧ и эта черепаха больше не будет за счет хайпа и пиара французами претендовать на ЗМ. Без шансов теперь, просрав оба главных турнира сезона.
ПСЖ не нужен Мбаппе. Разменять на Альвареса из Сити, кинуть пару рабочих лошадок в центр под Гения и будет фаворит ЛЧ.
Но только не с глупой черепахой, которая от третьего состава МЮ даже вылетала, сливая дома 1-3 ухахах.
Месси и есть лучший атакующий игрок сезона 22-23 в Париже. С запасом.
Потеряйся лучше подальше на ветке саудовской аравии, 84-ой лиги мира. А фигню тут всякую на людях лепить на надо, понял?
Это они так и без Месси справлялись? пххахах
и ведь в этом сезоне точно также слили бы Лансу, если бы не очки принесенные Месси.
Эти ассисты и голы и без карлана были у ПСЖ ,в реально значимых матчах абсолютный ноль. Без него ПСЖ играл точно лучше.
Большая часть голов из 14+14 = против нижней части таблицы, где ПСЖ и без него справятся.
В лиге чемпионов Пепси забил 4 гола и отдал 3 передачи,
= при этом 3 гола и 3 передачи в ворота «Маккаби», лол.
0 против Мюнхена // 0 голов - 1 передача против Юве // 1 гол - 0 передач против Бенфики.
Лучше бы он забивал только 30%-40% своих голов/голевых, но делал бы их против "Мадрида", "Баварии" и "Ювентуса", а не всяких Аячо
ПСЖ не нужен Месси, чтобы обыграть Маккаби.
При этом, у Мбаппе сейчас крайне слабый отрезок, месяца 1.5 играет ниже своего уровня.
Но , благодаря Мбаппе ПСЖ взял чемпионат в прошлом году. Он забил 10 голов в последних нескольких играх плей-офф ПСЖ в Лиге чемпионов (например, 4 против «Барселоны» / 2 против «Баварии» / 2 против «Реала»). Он также забил 3 гола «Ювентусу», 1 «Бенфике» и т. д.
Люди, которые никогда не смотрят игру ПСЖ, говорят, что Месси — лучший игрок в Париже. Их мнение основано исключительно на статистике и фанатизме. И именно в тех играх, где псж проигрывает, они ждут Месси. Кого волнует, забьет ли он третий гол в матче «ПСЖ» — «Дижон»?
Календарный начался плохо)
Обычный бегунок.
Откровенно своими бесчисленными уже косяками ворует стату ассистов у Гоата.