Федерико Кьеза: «В детстве нравился Кака, сейчас – Мбаппе. Футболка Килиана у меня в рамке, он настоящий чемпион»
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза похвалил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Когда я был маленьким, моим кумиром был Кака. Сейчас мне больше всего нравится наблюдать за игрой Мбаппе. Футболку, которую он мне дал, я поместил в рамку.
Он очень силен, настоящий чемпион. Он очень быстр, такую скорость редко увидишь, а работа с мячом легко ему дается. К тому же он много забивает.
Если тот, кто забивает три гола в финале ЧМ, не чемпион...» – сказал Кьеза в эфире клубного Twitch-канала.
Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани
1 комментарий