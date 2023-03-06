Федерико Кьеза: «В детстве нравился Кака, сейчас – Мбаппе. Футболка Килиана у меня в рамке, он настоящий чемпион»

Полузащитник « » похвалил форварда «ПСЖ» .

«Когда я был маленьким, моим кумиром был . Сейчас мне больше всего нравится наблюдать за игрой Мбаппе. Футболку, которую он мне дал, я поместил в рамку.

Он очень силен, настоящий чемпион. Он очень быстр, такую скорость редко увидишь, а работа с мячом легко ему дается. К тому же он много забивает.

Если тот, кто забивает три гола в финале ЧМ, не чемпион...» – сказал Кьеза в эфире клубного Twitch-канала.

Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани