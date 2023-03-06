Федерико Кьеза: «В детстве нравился Кака, сейчас – Мбаппе. Футболка Килиана у меня в рамке, он настоящий чемпион»

Теги ПСЖ Кака Ювентус Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Федерико Кьеза Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза похвалил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Когда я был маленьким, моим кумиром был Кака. Сейчас мне больше всего нравится наблюдать за игрой Мбаппе. Футболку, которую он мне дал, я поместил в рамку.

Он очень силен, настоящий чемпион. Он очень быстр, такую скорость редко увидишь, а работа с мячом легко ему дается. К тому же он много забивает.

Если тот, кто забивает три гола в финале ЧМ, не чемпион...» – сказал Кьеза в эфире клубного Twitch-канала.

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1 комментарий

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Football Dictator
Жаль этого парня. Травмы загубили такой талант. В любом случае желаю ему вернуться на прежний уровень как можно скорее.
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