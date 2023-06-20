«Аль-Наср» предложил «Интеру» 15 млн евро за Брозовича

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Давиде Фраттези Футбол

Марцело Брозович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» предложил «Интеру» 15 миллионов евро за трансфер полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Если игрок согласится на переход в клуб из Эр-Рияда, «нерадзурри» могут подписать Давиде Фраттези в качестве замены. 

В прошедшем сезоне Серии А Брозович провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 30-летнего хорвата можно найти здесь

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18 комментариев

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MihuS
И тут Лукаку заплакал..
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ArtyD
15 лям?))) всë, пока)))
+3
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Дмитрий Никифоров
Арабы почувствовали вкус крови! каждый день закидывают удочки по Европейским клубам и топ футболистам, что не день, то Сон, Брозович, Лукаку, Месси и далее по списку
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TFP_Sports
Да, по последним матчам видно, что уже не вывозит такой темп
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Okaka
что-то резко арабы стали вкладывать бабло, когда там ЧМ?
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george_best7
Ребят, где купить подписку на новый сезон в СА? :)
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Милан137
Это просто издевательство жалкие 15 млн за основного игрока 🤦‍♂️ ...
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Милан137
А вообще у Интера большие проблемы с возврастными игроками, ещё пару лет и всем будет за 30, особенно в защите 🤦‍♂️ ...
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rigobersong
Фраттези это просто топ для Интера, можно продавать кого угодно, главное оставить костяк в лице Бареллы, Бастони и Мартинеса и у Интера все будет хорошо:)
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deadjoker
Ответ MihuS
И тут Лукаку заплакал..
Да он уперся и испортил всю тему. Согласился бы как все мусульмане в Челси поехать. Сэкономил бы всем денег, теперь будет на банке в Челси сидеть.
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diger499
Ответ deadjoker
Да он уперся и испортил всю тему. Согласился бы как все мусульмане в Челси поехать. Сэкономил бы всем денег, теперь будет на банке в Челси сидеть.
Он просто не мусульманин...
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Артем Алмазов
Ответ ArtyD
15 лям?))) всë, пока)))
Кажется, что можно и больше запросить. Арабы пожадничали.
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giant
Ответ Temp LC
а что ты хотел за ноунейма Брозовича?Даже Бускетсу дают миллионов 30 максимум, а за что хорвату большая сумма?
Ну если Брозович ноунейм....Так и это не ему , а Интеру. И в отличие от Бутскеса,Бензема, Канте он на долгосрочном хорошем контракте.
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