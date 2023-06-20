«Аль-Наср» предложил «Интеру» 15 млн евро за Брозовича
Марцело Брозович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» предложил «Интеру» 15 миллионов евро за трансфер полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Если игрок согласится на переход в клуб из Эр-Рияда, «нерадзурри» могут подписать Давиде Фраттези в качестве замены.
В прошедшем сезоне Серии А Брозович провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 30-летнего хорвата можно найти здесь.
18 комментариев