«Аль-Наср» предложил «Интеру» 15 млн евро за Брозовича

Марцело Брозович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

« » предложил « » 15 миллионов евро за трансфер полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Если игрок согласится на переход в клуб из Эр-Рияда, «нерадзурри» могут подписать в качестве замены.

В прошедшем сезоне Серии А Брозович провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 30-летнего хорвата можно найти здесь.