Ансу Фати: «У меня контракт с «Барсой», я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Я счастлив в клубе»

Ансу Фати заявил, что не планирует уходить из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет продать 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

«У меня контракт с «Барсой», и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение.

У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в сборной», – сказал .

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