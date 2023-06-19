Ансу Фати: «У меня контракт с «Барсой», я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Я счастлив в клубе»
Ансу Фати заявил, что не планирует уходить из «Барселоны».
Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет продать 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
«У меня контракт с «Барсой», и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение.
У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в сборной», – сказал Фати.
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