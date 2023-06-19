Ансу Фати: «У меня контракт с «Барсой», я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Я счастлив в клубе»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Ансу Фати Футбол

Ансу Фати заявил, что не планирует уходить из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет продать 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно. 

«У меня контракт с «Барсой», и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение.

У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в сборной», – сказал Фати.

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12 комментариев

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JohnnyMadsen
Ответ rigobersong
КриштиАНУ рОНАЛду!
вот он, комментарий ради которого читаешь новости, десятилетия ждал его. Пожалуй надо закрывать ресурс, лучше этого ничего уже не напишут.
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Kaka_GOAT
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Великий Алонсо
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Великий Алонсо
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Lindeman
Фати в принципе неплохой сезон провёл. Ему бы побольше уверенности и не жадничать с передачами
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zizo98
Ответ Максим Левицкий
Фати в Ла Лиге: 12 матчей а старте, 7 голов Бревнисиус в Ла Лиге: 32 матча в старте, 12 голов Фати не виноват, что в Барсе такая конкуренция, играй он в реале, бревнисиус уже давно отправился бы в Саудовскую Аравию.
Смешной
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