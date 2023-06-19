Хендерсон и Холанд пытались убедить Беллингема перейти в «Ливерпуль» или «Сити». Хавбек выбрал «Реал» еще в апреле

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Джордан Хендерсон Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Джордан Хендерсон и Эрлинг Холанд пытались убедить Джуда Беллингема перейти в клуб АПЛ.

Ранее Джуд Беллингем был официально представлен в качестве игрока «Реала». Напомним, Беллингемом также интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, повлиять на решение Беллингема пытались капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, выступавший вместе с Беллингемом в составе дортмундской «Боруссии». При этом отмечается, что Беллингем принял решение перейти в «Реал» еще в апреле.

19-летний полузащитник подписал контракт с «Реалом» сроком на 6 лет, сумма трансфера составила 103+31 млн евро.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Правильный выбор
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Сити ещё ладно, но зачем идти в едущий с ярмарки Ливерпуль – решительно непонятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий