Хендерсон и Холанд пытались убедить Беллингема перейти в «Ливерпуль» или «Сити». Хавбек выбрал «Реал» еще в апреле

Джордан Хендерсон и Эрлинг Холанд пытались убедить Джуда Беллингема перейти в клуб АПЛ.

Ранее Джуд Беллингем был официально представлен в качестве игрока « ». Напомним, Беллингемом также интересовались « » и «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, повлиять на решение пытались капитан «Ливерпуля» и форвард « » , выступавший вместе с Беллингемом в составе дортмундской « ». При этом отмечается, что Беллингем принял решение перейти в «Реал» еще в апреле.

19-летний полузащитник подписал контракт с «Реалом» сроком на 6 лет, сумма трансфера составила 103+31 млн евро.

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