Хендерсон и Холанд пытались убедить Беллингема перейти в «Ливерпуль» или «Сити». Хавбек выбрал «Реал» еще в апреле
Джордан Хендерсон и Эрлинг Холанд пытались убедить Джуда Беллингема перейти в клуб АПЛ.
Ранее Джуд Беллингем был официально представлен в качестве игрока «Реала». Напомним, Беллингемом также интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, повлиять на решение Беллингема пытались капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, выступавший вместе с Беллингемом в составе дортмундской «Боруссии». При этом отмечается, что Беллингем принял решение перейти в «Реал» еще в апреле.
19-летний полузащитник подписал контракт с «Реалом» сроком на 6 лет, сумма трансфера составила 103+31 млн евро.
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