Беллингем отказал «МЮ», «Сити», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Челси» ради перехода в «Реал». «Горожане» предлагали оклад вдвое больше, чем мадридцы

Пять клубов АПЛ интересовались Джудом Беллингемом.

19-летний полузащитник переходит в «Реал» из дортмундской « ».

С испанским клубом за английского футболиста конкурировали еще пять команд из . Это « », « », « », «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

При этом отмечается, что «горожане» предлагали игроку зарплату в два раза больше, чем «Реал», но Беллингем сделал выбор в пользу мадридцев.

За три сезона в Германии хавбек провел 132 матча, забил 24 гола и сделал 25 результативных передач.