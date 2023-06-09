Беллингем отказал «МЮ», «Сити», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Челси» ради перехода в «Реал». «Горожане» предлагали оклад вдвое больше, чем мадридцы
Пять клубов АПЛ интересовались Джудом Беллингемом.
19-летний полузащитник переходит в «Реал» из дортмундской «Боруссии».
С испанским клубом за английского футболиста конкурировали еще пять команд из АПЛ. Это «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
При этом отмечается, что «горожане» предлагали игроку зарплату в два раза больше, чем «Реал», но Беллингем сделал выбор в пользу мадридцев.
За три сезона в Германии хавбек провел 132 матча, забил 24 гола и сделал 25 результативных передач.
Реально существовало лишь три клуба, куда он мог перейти - Реал, Ливерпуль и Сити. Когда устранился Ливерпуль, Джуд выбирал между Сити и Реалом и остановился на последних