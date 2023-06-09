Беллингем отказал «МЮ», «Сити», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Челси» ради перехода в «Реал». «Горожане» предлагали оклад вдвое больше, чем мадридцы

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Джуд Беллингем Футбол

Пять клубов АПЛ интересовались Джудом Беллингемом.

19-летний полузащитник переходит в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

С испанским клубом за английского футболиста конкурировали еще пять команд из АПЛ. Это «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

При этом отмечается, что «горожане» предлагали игроку зарплату в два раза больше, чем «Реал», но Беллингем сделал выбор в пользу мадридцев.

За три сезона в Германии хавбек провел 132 матча, забил 24 гола и сделал 25 результативных передач.

46 комментариев

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King_X
Пример черепашке
+41
-11
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Ник Ник
Красава, по вопросу денег поступил. Хоть и я за сити и рад был бы видеть его там, но молодец, что за мечтой пошёл, а не за деньгами. В отличие от Мбаппе например.
+39
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Fan of Sport
Я думаю, он действительно будет получать в Реале меньше, чем ему предлагали в Ман Сити, но точно не в 2 раза. Также я бы отметил, что в Реале он станет намного популярнее, чем в Сити, следовательно будет больше зарабатывать на рекламе, многие не учитывают этот фактор. Плюс есть возможность стать главной суперзвездой такого клуба как Реала, на мой взгляд в перспективе, если сможет реализовать свой потенциал, то Беллингем имеет шансы превзойти Винисиуса в этом плане, а в Ман Сити к Беллингему бы относились к очередному игроку полузащиты под руководством Гваридолы, то есть часть механизма.
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*MVP*
Ответ Ruslan3132
История против Денег ) 1:0
почему 1-0? месяц назад деньги без шансов отвозили историю)
+16
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+13
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Очевидное невероятное
Реал для него очень крутой клуб, вот и все..
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Акира_1
Ну он видел как его дружок Санчо просел после перехода из Германии в АПЛ, поэтому вообще неудивительно, что отказал всем.
+10
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AndrewBegoun
А так это он отказал Ливерпулю? Ну-ну… Вся надежда на то, что новости никто не читает…
+6
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Stivi M.D.
Испанские медиа в своем репертуаре. Забыли добавить, что он еще Баварии отказал, Барселоне и ПСЖ.
Реально существовало лишь три клуба, куда он мог перейти - Реал, Ливерпуль и Сити. Когда устранился Ливерпуль, Джуд выбирал между Сити и Реалом и остановился на последних
+8
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aseke
Как сделать новость из ничего.
+3
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Роман
Месси отказал Барселоне ради перехода в Майами
+2
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Армен Онфрой
Ответ Fan of Sport
Я думаю, он действительно будет получать в Реале меньше, чем ему предлагали в Ман Сити, но точно не в 2 раза. Также я бы отметил, что в Реале он станет намного популярнее, чем в Сити, следовательно будет больше зарабатывать на рекламе, многие не учитывают этот фактор. Плюс есть возможность стать главной суперзвездой такого клуба как Реала, на мой взгляд в перспективе, если сможет реализовать свой потенциал, то Беллингем имеет шансы превзойти Винисиуса в этом плане, а в Ман Сити к Беллингему бы относились к очередному игроку полузащиты под руководством Гваридолы, то есть часть механизма.
Суть в том, что, насколько я понимаю, в Испании и налоги больше, поэтому чистыми и выходит примерно в 2 раза
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TiGra
Пошли сказки)
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Garre Garre
И славу богу что не в сити, мега расписанный игрок
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Rick Sorkin
Беля явно в Ливерпуль хотел. Журналюга бредит
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Евгений Блажес
Что уж там, Сити предлагал контракт в шесть раз больше! Но ни деньги, ни Гвардиола, ни стиль игры , ни английский чемпионат - никто не смог отговорить Джуда от игры за любимый клуб. На самом деле Ла Лига умирает, а Реал будет перестраиваться и довольно болезненно. Врятли это хороший выбор, как бы это не звучало обидно для невероятных фанатов фантастического клуба.
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brace
Уважуха, остались ещё принципы. Не все ведутся на денежку)
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CaptainFootballiste
Между голубой формой Сити и величием, настоящий атлет всегда выберет величие! Браво Джуд, что не погнался за нефтедолларами, а хочет играть в настоящий футбол в великом клубе, а не в распиаренной тактическими гиками помойке!
+2
-2
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Nurzhan Assubayev
Кое кому во Франции стоит поучиться у него, что всех денег не заработаешь, амбиции и наследие дороже.
0
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angliiskiilion
Ответ King_X
Пример черепашке
за 5 лет заработает полгодичную зарплату Донателло
+2
-2
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Shadow1882
Думает, что не потянет АПЛ?
+4
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kokakoka
Ответ МАША К87
Сейчас у школьников память короткая! Почитайте историю, сколько у кого кубков чемпионов!
Почему тогда Мбаппе не перешёл в Реал?
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Никита Филимонов
Ответ МАША К87
Сейчас у школьников память короткая! Почитайте историю, сколько у кого кубков чемпионов!
стыдно гордиться такими кубками чемпионов
+1
-1
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FilinMD
Ответ *MVP*
почему 1-0? месяц назад деньги без шансов отвозили историю)
Все так. Но кубков ЛЧ пока что это не прибавило. Возможно скоро будет первый)
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Andrey Maximkin
Ответ brace
Уважуха, остались ещё принципы. Не все ведутся на денежку)
Но некоторые все еще ведутся на журналистские вбросы
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