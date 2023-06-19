Пеп Гвардиола: «Хави выиграл Ла Лигу – самый важный турнир, он в «Барсе» на много-много лет, надеюсь. Потом придет Бускетс или кто-то другой. Мое время закончилось»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Серджи Бускетс Футбол

Пеп Гвардиола считает, что его время в качестве тренера «Барселоны» прошло.

«У «Барселоны» отличный тренер, который знает этот клуб и который выиграл Ла Лигу – самый важный трофей. Я надеюсь, что он пробудет в «Барсе» еще много-много лет.

И когда Хави решит, что его этап завершен, придет Буси (Серджи Бускетс – Sports.ru) или кто-то другой. Это разные этапы. [Мое время в «Барселоне»] закончилось, вот и все», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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25 комментариев

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Valik Slovo
Ответ Denis2403
Рано или поздно сказка с Хави закончится как и с пепом, очень будет печальный момент, два игрока, два тренера, две легенды
Пока сказка с Хави, ещё даже не началась .
+42
-4
+38
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Ignazio DE Alter
в переводе: Вы как-нибудь сами справляйтесь без меня ребята
+32
-2
+30
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Kaka_GOAT
Ответ Denis2403
Рано или поздно сказка с Хави закончится как и с пепом, очень будет печальный момент, два игрока, два тренера, две легенды
Сказка хави про Лигу Европы?
+20
-8
+12
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Экселлент
После ухода Пепа, всё это время,была ещё надежда,что он рано или поздно вернётся и Барса начнёт так же красиво играть, видимо этому не судьба случится с Пепом, но надеюсь, найдётся тот, кто поставит классную игру, которая будет давать результаты во всех турнирах!
+7
-2
+5
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rigobersong
Ждем через 25 лет топаря Гави у руля, и комментарии Шулера, у которого к тому моменту их будет не 100 тысяч+, а миллион+, что Гави как тренер не тянет:))🤣
+10
-6
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Jlaw
Сколько хейтеров Барсы на ветке, вам конечно со второго места виднее. А мне кажется Хави будет хорошим тренером и через пару лет, когда дела Барсы пойдут на лад, он и в ЛЧ пошумит как надо.
+3
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instasamka
Надеюсь Хави повторит путь Пепа как тренер!!!
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Усатая Козляра
Ответ ApXuMaHqPuT
Технично соскочил👍
он с этого болота соскочил ещё 10 лет назад и сказал, что больше не вернётся
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Jlaw
Ответ Tommy Addams
Да Дзерби например
Де Дзерби уровень Хави, Брайтон вообще удивительная команда, они играют хорошо независимо от тренера, я бы о Артете помечтал, у него футбол подходящий Барсе, но он в Арсенале похоже надолго
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Tommy Addams
Ответ Jlaw
ну посмотрим, игра не очень, согласен, но она скорее отражает реальное положение дел в клубе, сейчас это больше борьба за выживание, но потихоньку выкарабкиваются, впервые за 4 года чемпионство взяли. И кого поставить кроме Хави? Энрике? Ну это история про старого кобеля которого новым трюкам не научишь, Пеп не пойдет, его клуб не потянет, хотя через пару лет вполне может и вернется.
Да Дзерби например
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Jlaw
Ответ Tommy Addams
не Хейтер Барсы, наоборот. и скорей всего у Хави будет последний сезон в Барсе. С такой игрой, только фарт помог в этом сезоне
ну посмотрим, игра не очень, согласен, но она скорее отражает реальное положение дел в клубе, сейчас это больше борьба за выживание, но потихоньку выкарабкиваются, впервые за 4 года чемпионство взяли. И кого поставить кроме Хави? Энрике? Ну это история про старого кобеля которого новым трюкам не научишь, Пеп не пойдет, его клуб не потянет, хотя через пару лет вполне может и вернется.
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Tommy Addams
Ответ Jlaw
Сколько хейтеров Барсы на ветке, вам конечно со второго места виднее. А мне кажется Хави будет хорошим тренером и через пару лет, когда дела Барсы пойдут на лад, он и в ЛЧ пошумит как надо.
не Хейтер Барсы, наоборот. и скорей всего у Хави будет последний сезон в Барсе. С такой игрой, только фарт помог в этом сезоне
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Мельников Михаил
Пеп, видимо, прекрасно понимает, что в одну воду дважды не войти.
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Кино Музыка
Скорей бы пришел Бускетс. Или Иньеста.
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Спартак Уокер
Жаль что ту Барсу Пепа не вернуть
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max bogomazov
Футбол барсы скучный и примитивный без плана б.
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Aleks Romanoff
Очень странно. А почему. Не понимаю?.. . Отработал-то там сколько меньше 5 лет... Надо задуматься, а стоит ли каталонцам так его поддерживать...Если ему "Родина" постольку-поскольку..
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