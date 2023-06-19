Пеп Гвардиола: «Хави выиграл Ла Лигу – самый важный турнир, он в «Барсе» на много-много лет, надеюсь. Потом придет Бускетс или кто-то другой. Мое время закончилось»
Пеп Гвардиола считает, что его время в качестве тренера «Барселоны» прошло.
«У «Барселоны» отличный тренер, который знает этот клуб и который выиграл Ла Лигу – самый важный трофей. Я надеюсь, что он пробудет в «Барсе» еще много-много лет.
И когда Хави решит, что его этап завершен, придет Буси (Серджи Бускетс – Sports.ru) или кто-то другой. Это разные этапы. [Мое время в «Барселоне»] закончилось, вот и все», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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