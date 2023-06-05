Бускетс о Гвардиоле: «В «Барсе Б» я будто играл с друзьями, с лучшим тренером мира, о чем тогда никто не знал. Пеп – особенный, он делает любую команду лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Барселона Б Серджи Бускетс Джон Стоунз Футбол

Серджи Бускетс рассказал об игре за «Барселону Б» под руководством Пепа Гвардиолы.

Бускетс выступал за «Барсу Б» в сезоне-2027/08. Тогда команду тренировал Пеп Гвардиола.

«Больше всего мне понравилось играть в Терсере (четвертый дивизион – Sports.ru). Это как если бы ты играл с друзьями, без давления, без внимания, с лучшим в мире тренером – правда, тогда никто об этом не знал.

Пеп – особенный, лучший тренер, который у меня был. Очень тяжело достичь того, что удалось ему. Приехал в Германию выиграл. Приехал в Англию – выиграл. Да, с очень хорошими командами, но он делает каждую команду лучше, играя так, как ему хочется.

Он тоже развивается, пробует что-то новое: выпускает Джона Стоунза в центр или на роль фулбека. Он всегда думает, что можно улучшить.

Я словно получил ученую степень у Пепа: все, чему я научился – это то, чему он научил меня, что донес на тренировках. Переход в первую команду стал радикальной переменой. То же самое, что и в «Барселоне Б», но всего больше – больше фанатов, больше шума и внимания прессы», – сказал полузащитник, покидающий «Барселону».

Бускетс о будущем: «Играть в Европе не хочу – выходить против «Барсы» было бы трудно. Есть 3-4 варианта, но я еще не решил»

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11 комментариев

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Andry 72
Ответ Merdan Jumayew
Гвардиола один из лучших тренеров в истории футбола.
А сколько их,одних из лучших?Моё мнение,он лучший тренер в истории
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Merdan Jumayew
Гвардиола один из лучших тренеров в истории футбола.
+4
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Merdan Jumayew
Ответ Spiker1606
Нет, не его гениальность решают, а миллиарды. Вот если бы взял чемпионство с Лацио или с Миланом в Италии, то можно было бы считать его одним из лучших.
Чепуха после ухода Фергюсона в мю потратили больше миллиарда на трансферы но никто из тренеров не смог добиться хотя бы одного чемпионства.
+4
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+4
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Dastan Zhapar Uulu
Ответ Spiker1606
Нет, не его гениальность решают, а миллиарды. Вот если бы взял чемпионство с Лацио или с Миланом в Италии, то можно было бы считать его одним из лучших.
В прошлом году Пиоли привел к титулу Милан. Хочешь сказать, что Пиоли лучший тренер чем Гвардиола? Что за логика у вас?
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Александр Ищенко
опечатка у вас, 2027 год.
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Merdan Jumayew
Ответ Andry 72
А сколько их,одних из лучших?Моё мнение,он лучший тренер в истории
По моему тоже лучший Гвардиола но есть легендарный Кройф, Сакки, Ван гал с его Аяксом, Луис Энрике и т.д...
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