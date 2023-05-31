Хави: «Фигура Гвардиолы давит на меня, это несправедливо. Нам всем пора перевернуть страницу»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Хави признался, что сравнения с Пепом Гвардиолой давят на него.

«Фигура Пепа Гвардиолы давит на меня как на тренера. Я не думаю, что это справедливо.

Такое уже случалось со мной, когда я был футболистом. Нам всем пора перевернуть страницу», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире TV3.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. С клубом он выиграл 14 трофеев.

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35 комментариев

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Fan of Sport
Ответ Alda
О чем он? Я не очень понимаю
Скорее всего он имеет ввиду ожидания, которые на него возлагают, сравнивая с Гвардиолой
+83
-2
+81
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Dvin
Ответ Alda
О чем он? Я не очень понимаю
Думаю, что в раздевалке установлена огромная надувная фигура Гвардиолы. Из-за этого в помещении немного тесновато
+67
-2
+65
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igls54
Лысый шарлатан нынче давит вообще на всех по-серьезному. Клопп и Артета подтвердят
+38
-3
+35
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Alda
О чем он? Я не очень понимаю
+27
-9
+18
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Blaumerc
Ответ Vlad
Анчи тоже может подтвердить
ну Анчи и Реалу или любому другому тренеру Реала за последнее время наплевать на тень Гвардиолы. они берут титулы, и выигрывают несмотря на какие либо тенденции в мировом футболе.
плевать они хотели на новые стандарты, на тенденции, на ДНК или философию. они просто побеждают вопреки, а не благодаря. будь то отскоки, фарт, судьи или что то ещё.
это скорее всего вопрос конкретной задачи в клубах. некоторые ставят не только цели зацепить какой нибудь кубок в конце сезона, а ставят более глобальные задачи, например не только выиграть, но и показать достойный, красивый футбол. что бы потом через несколько лет, юзеры на спортсе не издевались насчёт автобуса. но и говорили о каком-то наследии, о доминации и революции в футболе.
именно поэтому у Реала, или наподобие Челси никогда не было, и скорее всего не будет требла в мировом футболе.
+12
-5
+7
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Kazbek Ilyassovskiy
хави хоть когда-нибудь бывает доволен?
+6
-1
+5
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Alda
О чем он? Я не очень понимаю
я думаю он про то что Пеп тренирует Ман сити и они всех разносят. скорее всего я не прав
+3
0
+3
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sundance
Ответ Alda
О чем он? Я не очень понимаю
просит не сравнивать, не проводить прямые параллели – кажется, он в том числе и про это )
+3
0
+3
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Павел Мельников
Отчасти он прав, многое связывает и ассоциирует Хави с Гвардиолой, а тот в первый сезон показал требл - это своего рода давление ожиданий. Однако какой состав был у Гвардиолы - костяк из победителей ЛЧ, наигранный Райкаардом плюс стремительно развивающийся Месси - напомню, на фоне той компании даже Анри выглядел не так ярко. Хави сейчас просто нереально повторить такой успех на старте с командой в упадке, но то, что он хотя бы вернул Ла Лигу - уже первое серьезное достижение.
+3
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+3
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Том Мунтян
Ответ Blaumerc
ну Анчи и Реалу или любому другому тренеру Реала за последнее время наплевать на тень Гвардиолы. они берут титулы, и выигрывают несмотря на какие либо тенденции в мировом футболе. плевать они хотели на новые стандарты, на тенденции, на ДНК или философию. они просто побеждают вопреки, а не благодаря. будь то отскоки, фарт, судьи или что то ещё. это скорее всего вопрос конкретной задачи в клубах. некоторые ставят не только цели зацепить какой нибудь кубок в конце сезона, а ставят более глобальные задачи, например не только выиграть, но и показать достойный, красивый футбол. что бы потом через несколько лет, юзеры на спортсе не издевались насчёт автобуса. но и говорили о каком-то наследии, о доминации и революции в футболе. именно поэтому у Реала, или наподобие Челси никогда не было, и скорее всего не будет требла в мировом футболе.
Твои жалкие потуги преподнести требл, который, к слову, абсолютно не является чем-то уникальным, реально забавляют)
Большие клубы относятся к локальным кубкам с таким же пофигизмом, как юзеры спорста к твоим влажным фантазиям)
У Мадрида есть по-настоящему уникальный и однозначно самый выдающийся требл в истории современного клубного футбола - три ЛЧ подряд, как бы ты тут не рвал своё очко, это навсегда вписано в историю футбола. То, что барса в лохматых годах взяла кубок Испании, уже никто не помнит.
+4
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+2
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Sardorbek Mamazhanov
Это несправедливо, у Пепа был состав получше, и он приходил в команду, которая сезоном ранее выигрывала ЛЧ. Ну и больших финансовых проблем у Барсы тоже не было тогда.
+2
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kaka10
Ответ Alda
О чем он? Я не очень понимаю
Хави себя сам возомнил преемником идей Гвардиолы.
На деле без Дембеле внятную атаку не может поставить команде
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Xm.md
Чави хочет миллиарды на трансферы?
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Wekil Halylow
Ответ Alda
О чем он? Я не очень понимаю
Хави думает что их игра пахоже на игру Пепа
+1
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& Co1366
Хави и начинал свою великолепную карьеру футболиста, выходя на замену Пепа ещё в конце ХХ века! Какое давление?
+1
0
+1
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FC.Barcelona
Фигура Гвардиолы давит практически на всех доморощенных тренеров
+1
0
+1
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Vlad
Ответ igls54
Лысый шарлатан нынче давит вообще на всех по-серьезному. Клопп и Артета подтвердят
Анчи тоже может подтвердить
+7
-7
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RedDevil1909
Ответ Сикарио
Кстати, Хаве как игрок посильнее был Лысого.
с этим точно никто не поспорит,не то посильнее а вообще другой уровень - хотя и позиции разные
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KTK
Думаю тут что то про книги. Страницы.. переворачивания…
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Водяра
Ссыкло.
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Берендей Ватрушкин
На Хави давит, на Веню Компани давит, даже на Артету блин поддавливает.
Ëкерный шарлатан!
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Bavarec-Art
Ну ноешь ты, конечно, дядь, знатно. Всё у тебя не так.
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BZB
У Хави свой путь, потенциал для совершенствования огромный.
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.ru
что то рановато давить начала... при всём уважении
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Мяти
Пеп это константа, не думайте о нем, делайте работу как можете
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