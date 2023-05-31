Хави: «Фигура Гвардиолы давит на меня, это несправедливо. Нам всем пора перевернуть страницу»

Хави признался, что сравнения с Пепом Гвардиолой давят на него.

«Фигура Пепа Гвардиолы давит на меня как на тренера. Я не думаю, что это справедливо.

Такое уже случалось со мной, когда я был футболистом. Нам всем пора перевернуть страницу», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире TV3.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. С клубом он выиграл 14 трофеев.

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