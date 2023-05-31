Хави: «Фигура Гвардиолы давит на меня, это несправедливо. Нам всем пора перевернуть страницу»
Хави признался, что сравнения с Пепом Гвардиолой давят на него.
«Фигура Пепа Гвардиолы давит на меня как на тренера. Я не думаю, что это справедливо.
Такое уже случалось со мной, когда я был футболистом. Нам всем пора перевернуть страницу», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире TV3.
Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. С клубом он выиграл 14 трофеев.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
плевать они хотели на новые стандарты, на тенденции, на ДНК или философию. они просто побеждают вопреки, а не благодаря. будь то отскоки, фарт, судьи или что то ещё.
это скорее всего вопрос конкретной задачи в клубах. некоторые ставят не только цели зацепить какой нибудь кубок в конце сезона, а ставят более глобальные задачи, например не только выиграть, но и показать достойный, красивый футбол. что бы потом через несколько лет, юзеры на спортсе не издевались насчёт автобуса. но и говорили о каком-то наследии, о доминации и революции в футболе.
именно поэтому у Реала, или наподобие Челси никогда не было, и скорее всего не будет требла в мировом футболе.
Большие клубы относятся к локальным кубкам с таким же пофигизмом, как юзеры спорста к твоим влажным фантазиям)
У Мадрида есть по-настоящему уникальный и однозначно самый выдающийся требл в истории современного клубного футбола - три ЛЧ подряд, как бы ты тут не рвал своё очко, это навсегда вписано в историю футбола. То, что барса в лохматых годах взяла кубок Испании, уже никто не помнит.
На деле без Дембеле внятную атаку не может поставить команде
Ëкерный шарлатан!