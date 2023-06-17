«Бавария» и Ким Мин Чжэ почти согласовали контракт. Трансфер защитника «Наполи» обойдется дешевле 60 млн евро
«Бавария» близка к подписанию контракта с Ким Мин Чжэ.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы почти согласовали договор с защитником «Наполи».
Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что немецкий клуб уверен в том, что сделка будет закрыта в кратчайшие сроки, это его главный приоритет. Все руководство одобрило трансфер.
За корейца «Бавария» заплатит менее 60 млн евро.
За 35 игр в Серии А в составе «Наполи» Ким Мин Чжэ забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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