«Бавария» и Ким Мин Чжэ почти согласовали контракт. Трансфер защитника «Наполи» обойдется дешевле 60 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» близка к подписанию контракта с Ким Мин Чжэ.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы почти согласовали договор с защитником «Наполи».

Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что немецкий клуб уверен в том, что сделка будет закрыта в кратчайшие сроки, это его главный приоритет. Все руководство одобрило трансфер.

За корейца «Бавария» заплатит менее 60 млн евро.

За 35 игр в Серии А в составе «Наполи» Ким Мин Чжэ забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Михо
Потенциально топ трансфер. Молодой, дисциплинированный, высокий но достаточно быстрый и резкий при этом. Буду рад ему в Баварии
+18
-3
+15
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T S
Ответ Burel
топовый защ.. Явно лучше перепиаренного де Лигта
Де Лигт так-то лучший защитник в Баварии
+16
-2
+14
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Diablosax
Наполи отбивает бабки вшитые в игроков за пару лет до этого. Вопрос - смогут ли снова найти замену... +40 лямов чистыми - добротная сделка.
+6
0
+6
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NartApsua
Ответ Сергей Логинов
Упамекано, Де Лигт, Эрнандес, Павар, теперь ещё и Ким. Не перебор ли?
Зюле так-то уже год, как в Борусси играет)
Эрнандес травмат. К тому же есть большая вероятность, что летом уйдёт в ПСЖ.
Повар также либо зтим летом, либо следующим покинет Мюнхен. О чем сам уже официально заявил руководству.
Остались только Де Лигт и Упамекано. Нет, не перебор)
+3
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+2
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Сергей Логинов
Упамекано, Де Лигт, Эрнандес, Павар, теперь ещё и Ким. Не перебор ли?
+2
-1
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Ready FoR WaR
Ответ Сергей Логинов
Упамекано, Де Лигт, Эрнандес, Павар, теперь ещё и Ким. Не перебор ли?
так эрнандес уйдёт скорее всего
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Расул Сабиров
Ответ Сергей Логинов
Упамекано, Де Лигт, Эрнандес, Павар, теперь ещё и Ким. Не перебор ли?
зюле уже год как в Дортмунд перешёл,а за люка ПСЖ просиься и Бавария его продаст
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Velirpa
класс, корейский топчик, наконец-то, для Баварии выгодно вдвойне, корейская фан-база+, ещё бы Сона, я, как фанат фанат k-pop и легендарных Dreamcatcher в восторге просто.
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Zeus - Майнкрафт
Зря конечно
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Mbest77
Плюс, если тоже прочитал как Ким Чен Ын
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Сергей Логинов
Ответ NartApsua
Зюле так-то уже год, как в Борусси играет) Эрнандес травмат. К тому же есть большая вероятность, что летом уйдёт в ПСЖ. Повар также либо зтим летом, либо следующим покинет Мюнхен. О чем сам уже официально заявил руководству. Остались только Де Лигт и Упамекано. Нет, не перебор)
С Зюле эпик фэйл, меня что-то переклинило). Хорошо, принял к сведению
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NartApsua
Ответ Сергей Логинов
С Зюле эпик фэйл, меня что-то переклинило). Хорошо, принял к сведению
Ничего, друг, у всех нас такое периодически бывает)
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ NartApsua
Зюле так-то уже год, как в Борусси играет) Эрнандес травмат. К тому же есть большая вероятность, что летом уйдёт в ПСЖ. Повар также либо зтим летом, либо следующим покинет Мюнхен. О чем сам уже официально заявил руководству. Остались только Де Лигт и Упамекано. Нет, не перебор)
Упамекано не топ. Он уже не раз это доказал(особенно в важных матчах) Так что вполне возможно Ким его очень быстро вытеснит из основы.
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NartApsua
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Упамекано не топ. Он уже не раз это доказал(особенно в важных матчах) Так что вполне возможно Ким его очень быстро вытеснит из основы.
Согласен. Если Ким в Мюнхене будет демонстрировать тот же уровень игры, что и в Наполи, нет сомнений, что Упамекано надолго присядет на лавку.
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