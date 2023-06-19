Родри выиграл 4 трофея в мае-июне с «Сити» и Испанией и стал лучшим игроком финалов ЛЧ и Лиги наций

Родри выиграл 4-й трофей в сезоне и снова стал лучшим игроком финала.

Полузащитник стал обладателем трофея Лиги наций после победы в финале над Хорватией (0:0, по пенальти – 5:4).

26-летний хавбек был назван лучшим футболистом финального матча.

Ранее Родри выиграл требл в составе « » – Лигу чемпионов, АПЛ и . Его признали лучшим игроком финала ЛЧ с «Интером» (1:0), в котором он забил единственный гол.

Подробная статистика выступлений Родри доступна здесь.

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