Родри выиграл 4 трофея в мае-июне с «Сити» и Испанией и стал лучшим игроком финалов ЛЧ и Лиги наций

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Родри выиграл 4-й трофей в сезоне и снова стал лучшим игроком финала.

Полузащитник сборной Испании стал обладателем трофея Лиги наций после победы в финале над Хорватией (0:0, по пенальти – 5:4).

26-летний хавбек был назван лучшим футболистом финального матча.

Ранее Родри выиграл требл в составе «Манчестер Сити» – Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Его признали лучшим игроком финала ЛЧ с «Интером» (1:0), в котором он забил единственный гол.

Подробная статистика выступлений Родри доступна здесь.

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45 комментариев

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Артур Мкртычян
его так же признали лучшим игроков всего сезона в лиге чемпионов
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Фарид Харисов
Гвардиоле уже можно дать звание "Мать-героиня" за выращивание сверхтоповых полузащитников :)
+35
-4
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Спартак Уокер
В топ 5 на золотой мяч быть обязан
+24
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+18
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Los Galácticos
Родри сейчас пожалуй лучший игрок в мире на своей позиции.
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Ман Сити
Не только финалов, но и лучший игрок сезона ЛЧ и т.д. Но ЗМ не получит, потому что не распиарен, хотя Модрич
получил ЗМ за меньшее.
+18
-11
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Усатая Козляра
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Как же вы достали с «незаменимым Кевином».
В сезоне 18/19, Кевин не играл почти пол сезона и Бернардо прекрасно его заменил и Сити выиграл 4 внутренних трофея
Никакой потери качества в игре не было, а даже наоборот
На сегодня как раз таки Родри из всех игроков Сити является незаменимым.
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Экспертное мнение
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Но ЗМ получит кто-то другой)
Модрич - за то что дотащил сборную уровня Андорры до финала ЛН и полуфинала ЧМ?)) Не удивлюсь. Фаны Месси хотя бы упоминают Мартинеса и Альвареса в заслугах Аргентины, но я не видел ни одного фана Модрича, который упоминал Ливаковича, Перишича, или Ракитича, Манджукича, Субашича в 2018 году))) Чисто мадридский почерк, все заслуги приписать своему ненаглядному любимцу.
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alexis2020
Ответ Экспертное мнение
Ты подожди, Модрич еще и этот ЗМ заберет) Сейчас пиар служба подкрутит гайки и скажет, что 0+0 на ЧМ это очень круто, так как Модрич мозг сборной уровня Гватемалы, ему можно и не выходить на поле, чтобы признаваться лучшим)) Можно мазать пенальти в плей-офф ЧМ 2018, за тебя всю работу сделают Перишич, Манджук, Субашич, Ливакович, Гвардиол, Ракитич. Но кто это такие? Нонеймы уровня сборной Бутана, ах Лукичка Модричушка, как же ты хорош.
Вообще у Модрича были ошибки в каждом из матчей плей-офф чемпионата мира:
1/8 не забил пенальти на 115 примерно минуте
1/4 из под него забил Черышев
1/2 сбил игрока сборной Англии, со штрафного в итоге забил Трипьер
финал: из под него Погба забивает по итогу победный гол
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Блуждающий странник
Вообще он заслуживает золотой мяч если отбросить фаворитизм игроков атаки. Человек олицетворение успеха и везде системообразующий игрок. При этом будучи опорником забил два важнейших мяча для Сити, а в реальности его даже в топ-3 не будет, а то и в топ-10. Выиграл бы Сити ЛЧ без Холанда? Вполне могу себе это представить, а без Родри точно нет
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Кино Музыка
Гол в ЛЧ был убийственно хорош.
+5
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AF007
Внатуре, фанбои криштика не того парня стали раскручивать в противовес Месси) Тут бы даже побольше шансов было
+5
-4
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Фарид Харисов
Ответ llolishe
Выращивание?Что Де Брене что Родри да тот же самый Месси еще до Гвардиолихи показывали уровень уже
Хави и Иньеста — крутые чуваки, но стали абсолютными легендами и вышли на новый уровень при Гвардиоле.
Бускетс — абсолютная легенда, продукт Гвардиолы.
Тиаго — топовый полузащитник, продукт Гвардиолы.
Де Брёйне — крутой чувак, стал ещё лучше при Гвардиоле.
Родри — был крутым, стал намного круче при Гвардиоле.
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alexis2020
Лучший опорник в мире
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cektor
ЗМ ?)
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Тагир Аминов
Это круто. Надеюсь, дождусь когда-нибудь момента, когда игроки оборонительного плана берут зм
+4
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Blaumerc
ну что, дадим ему ЗМ обществом спортса "лишь бы не Месси"
месяц назад был Холанд, ещё раньше Мбаппе, между ними промелькал Винисиус и Бензема. А теперь появился шанс у хейтеров Месси, зацепиться за Родри, хотя пару недель назад он не был в фаворитах ни у кого.
+2
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Спартак Уокер
Ответ DolJun
в топ3, сразу за холандом и месси
Согласен
+1
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Barcelona FC
Ответ Спартак Уокер
В топ 5 на золотой мяч быть обязан
А кто сейчас лучше него? Надо давать ему либо КДБ
+4
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Экспертное мнение
Ответ Ман Сити
Не только финалов, но и лучший игрок сезона ЛЧ и т.д. Но ЗМ не получит, потому что не распиарен, хотя Модрич получил ЗМ за меньшее.
Ты подожди, Модрич еще и этот ЗМ заберет) Сейчас пиар служба подкрутит гайки и скажет, что 0+0 на ЧМ это очень круто, так как Модрич мозг сборной уровня Гватемалы, ему можно и не выходить на поле, чтобы признаваться лучшим)) Можно мазать пенальти в плей-офф ЧМ 2018, за тебя всю работу сделают Перишич, Манджук, Субашич, Ливакович, Гвардиол, Ракитич. Но кто это такие? Нонеймы уровня сборной Бутана, ах Лукичка Модричушка, как же ты хорош.
+9
-9
0
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llolishe
Ответ Фарид Харисов
Хави и Иньеста — крутые чуваки, но стали абсолютными легендами и вышли на новый уровень при Гвардиоле. Бускетс — абсолютная легенда, продукт Гвардиолы. Тиаго — топовый полузащитник, продукт Гвардиолы. Де Брёйне — крутой чувак, стал ещё лучше при Гвардиоле. Родри — был крутым, стал намного круче при Гвардиоле.
Есть две большие разницы-игроки играли топово и игроки играли средне и стали играть топово при определенном тренере
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EnzoAmatera
Ответ llolishe
Выращивание?Что Де Брене что Родри да тот же самый Месси еще до Гвардиолихи показывали уровень уже
Бускетс и Родри при нем именно стали показывать топ уровень
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#SharkTeam
Чет про Канселу не пишут. Чувак формально выиграл требл + чемпионство в Германии. Такое вообще было в истории?) Технически круче квадрупла
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ganso 10
вопрос, кто кого создал, бускетс топового гвардиолу, или гвардиола топового бускетса, можно снимать теперь)
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Екн Лор
Комментарий удален пользователем
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WEN
Должен быть в топ-10 на зм.Провел шикарный сезон и выйграл почти все,что можно.
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