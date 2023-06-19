Родри выиграл 4 трофея в мае-июне с «Сити» и Испанией и стал лучшим игроком финалов ЛЧ и Лиги наций
Родри выиграл 4-й трофей в сезоне и снова стал лучшим игроком финала.
Полузащитник сборной Испании стал обладателем трофея Лиги наций после победы в финале над Хорватией (0:0, по пенальти – 5:4).
26-летний хавбек был назван лучшим футболистом финального матча.
Ранее Родри выиграл требл в составе «Манчестер Сити» – Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Его признали лучшим игроком финала ЛЧ с «Интером» (1:0), в котором он забил единственный гол.
Подробная статистика выступлений Родри доступна здесь.
Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу
Испания выиграла Лигу наций с Луисом де ла Фуэнте. Какой он тренер?
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
получил ЗМ за меньшее.
В сезоне 18/19, Кевин не играл почти пол сезона и Бернардо прекрасно его заменил и Сити выиграл 4 внутренних трофея
Никакой потери качества в игре не было, а даже наоборот
На сегодня как раз таки Родри из всех игроков Сити является незаменимым.
1/8 не забил пенальти на 115 примерно минуте
1/4 из под него забил Черышев
1/2 сбил игрока сборной Англии, со штрафного в итоге забил Трипьер
финал: из под него Погба забивает по итогу победный гол
Бускетс — абсолютная легенда, продукт Гвардиолы.
Тиаго — топовый полузащитник, продукт Гвардиолы.
Де Брёйне — крутой чувак, стал ещё лучше при Гвардиоле.
Родри — был крутым, стал намного круче при Гвардиоле.
месяц назад был Холанд, ещё раньше Мбаппе, между ними промелькал Винисиус и Бензема. А теперь появился шанс у хейтеров Месси, зацепиться за Родри, хотя пару недель назад он не был в фаворитах ни у кого.