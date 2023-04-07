«Краснодар» хочет отдать Сафонова в аренду клубу из еврокубков для дальнейшего трансфера. Сперцяна, Кайо и Ленини намерены продать (Иван Карпов)
«Краснодар» хочет продать Матвея Сафонова и еще трех игроков
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «быки» хотят продать четырех игроков: вратаря Матвея Сафонова, защитника Кайо Панталеао и полузащитников Эдуарда Сперцяна и Ленини Пину.
По информации источника, клубу намерен продать игроков, чтобы получить средства на содержание команды и развитие.
Утверждается, что в мае начнутся активные переговоры о трансфере Сперцяна в «Милан», об интересе которого к 22-летнему игроку сообщалось в марте.
Кайо и Ленини хотят продать из-за недовольства главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича этими игроками.
В случае с Сафоновым готовится схема с его арендой на следующий сезон в клуб, выступающий в еврокубках. В «Краснодаре» рассчитывают, что так вратарь сборной России привлечет внимание клубов из ведущих лиг, что позволит выгодно его продать.
В России таких перспектив нет, а Галицкий человек умный.
Спасет только Лебединое озеро и бескровный передел власти.
Шансов на это не так много, как принято считать, учитывая выжженное поле и в экономике и в спорте, которое оставит после себя архистратег.
похоже в руководстве Краснодара кто то до сих пор топит за Кубань...
не верь источнику, уже не раз дизу закидывал
Учитывая, что у Галицкого заморозили счета, и с деньгами стало похуже, чем во времена, когда СНГ это говорил.