«Краснодар» хочет отдать Сафонова в аренду клубу из еврокубков для дальнейшего трансфера. Сперцяна, Кайо и Ленини намерены продать (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Ивич Краснодар Матвей Сафонов Кайо Панталеао Ленини Пина Эдуард Сперцян Футбол

«Краснодар» хочет продать Матвея Сафонова и еще трех игроков

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «быки» хотят продать четырех игроков: вратаря Матвея Сафонова, защитника Кайо Панталеао и полузащитников Эдуарда Сперцяна и Ленини Пину.

По информации источника, клубу намерен продать игроков, чтобы получить средства на содержание команды и развитие.

Утверждается, что в мае начнутся активные переговоры о трансфере Сперцяна в «Милан», об интересе которого к 22-летнему игроку сообщалось в марте.

Кайо и Ленини хотят продать из-за недовольства главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича этими игроками.

В случае с Сафоновым готовится схема с его арендой на следующий сезон в клуб, выступающий в еврокубках. В «Краснодаре» рассчитывают, что так вратарь сборной России привлечет внимание клубов из ведущих лиг, что позволит выгодно его продать.

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41 комментарий

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erabog@icloud.com
Классное решение, приятно видеть что клуб не держит игрока до посинения, как большинство наших клубов «делало»
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Eridan
Отношение здорового клуба. Огромный респект Галицкому за такую политику!
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mg2000
Думаю, Сергей Николаевич желает дальнейшего роста для своих воспитанников.
В России таких перспектив нет, а Галицкий человек умный.

Спасет только Лебединое озеро и бескровный передел власти.
Шансов на это не так много, как принято считать, учитывая выжженное поле и в экономике и в спорте, которое оставит после себя архистратег.
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Amalfitano
Ответ Дима Клочков
лестер,боруссия из гладбаха,рома в конце концов
Ты серьёзно? Любой враиарь АПЛ, Бундеслиги и Серии А сильнее Сафонова. Любой! Он разве что прошел бы в основу анжеров, аяччо или других осасун. И то не факт.
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Атерокефит Био
Ответ Дима Клочков
сафонов прекрасный вратарь и именно поэтому ему надо уезжать в одну из топ-5 лиг
Интересно, что в нем прекрасного то?)) обыкновенный средненький воротчик
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.ru
Ответ Amalfitano
Просто Сафонов средний вратарь и его надо продавать/отпускать.
боюсь это скорей Краснодар без Сафонова средний клуб...
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justbored
Ох уж эти знаменитые инсайды от Ванюшки Карпова.
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Bosniec
Наконец то избавятся от этого днаря Кайо.
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kunaguero
Ответ Amalfitano
Расскажи в каком клубе топ-5 Сафонов мог бы быть в основе?)) Мне прям интересно стало.))
Шальке, Эльче, Аяччо, Кремонезе - клубы из топ-5 лиг
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Дима Клочков
Ответ Amalfitano
Расскажи в каком клубе топ-5 Сафонов мог бы быть в основе?)) Мне прям интересно стало.))
лестер,боруссия из гладбаха,рома в конце концов
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Amalfitano
Ответ .ru
Краснодар» хочет продать Матвея Сафонова... похоже в руководстве Краснодара кто то до сих пор топит за Кубань...
Просто Сафонов средний вратарь и его надо продавать/отпускать.
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Redmurza
Ответ Amalfitano
Расскажи в каком клубе топ-5 Сафонов мог бы быть в основе?)) Мне прям интересно стало.))
Ну, в условном Клермоне или Кельне, наверное, мог бы заиграть
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Никита Самарин
Сафонову и Сперцяну пора делать следующий шаг в своей карьере, если клуб поможет - это пойдёт на пользу обоим.
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.ru
Краснодар» хочет продать Матвея Сафонова...
похоже в руководстве Краснодара кто то до сих пор топит за Кубань...
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Amalfitano
Ответ Алекс 777
вратарей в рф перебор, легко найдут замену, нужно продавать.
Кому продавать? Кто его купит такого? Ну разве команды уровня Кадиса.
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Фан Рубина
Отказ от амбиций и согласие на статус середняка.
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Alex_Prinz
Че за бред сумасшедшего?) а академию сразу в Европу перевезти чтобы всех выгодно потом перепродавать?

не верь источнику, уже не раз дизу закидывал
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Amalfitano
Ответ Саша Котляров
Плохая новость кто в воротах стоять будет
Там второй воротник был неплох. Немного боялся, но была видна школа.
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Алекс 777
Ответ ИЛЬЯ Помогайбо
Скорее ужасное
вратарей в рф перебор, легко найдут замену, нужно продавать.
+5
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CheKubana
Ответ Максим Солодушенков
Бред, он очень перспективный игрок за которым следят в европе
Жаль терять его
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Amalfitano
Ответ Alex Metallov
Краснодар что закрывается что ли или готовятся в первый дивизион переходить.
Смена вектора!
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Dmitry Orlov
Ответ Diablosax
Краснодар никогда не будет ХОТЕТЬ ПРОДАТЬ Сафонова/Сперцяна. Успешного воспитанника Краснодара можно только хотеть КУПИТЬ. СНГ не раз говорил о том, что хотел бы чтобы свои играли здесь, радовали своих болельщиков. Просто он понимает, что если будет хорошее предложение для клуба и для роста лично футболиста/воспитанника - он будет отпущен (за компенсацию) Просто ты, Карпов, этого не понимаешь и не поймёшь.
Хотеть не вредно.А бизнес есть бизнес. Продали Уткина в Ростов? Продали, средства за него получили. Что мешает так же продать других, которые озвучили намерения играть в Европе? Не дожидаясь, пока они уйдут бесплатно по окончании контракта.
Учитывая, что у Галицкого заморозили счета, и с деньгами стало похуже, чем во времена, когда СНГ это говорил.
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Саша Котляров
Плохая новость кто в воротах стоять будет
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kunaguero
Очень странный клуб
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Amalfitano
Ответ Дима Клочков
сафонов прекрасный вратарь и именно поэтому ему надо уезжать в одну из топ-5 лиг
Расскажи в каком клубе топ-5 Сафонов мог бы быть в основе?)) Мне прям интересно стало.))
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-2
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