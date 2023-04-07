«Краснодар» хочет отдать Сафонова в аренду клубу из еврокубков для дальнейшего трансфера. Сперцяна, Кайо и Ленини намерены продать (Иван Карпов)

«Краснодар» хочет продать Матвея Сафонова и еще трех игроков

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «быки» хотят продать четырех игроков: вратаря , защитника и полузащитников и .

По информации источника, клубу намерен продать игроков, чтобы получить средства на содержание команды и развитие.

Утверждается, что в мае начнутся активные переговоры о трансфере Сперцяна в «Милан», об интересе которого к 22-летнему игроку сообщалось в марте.

Кайо и Ленини хотят продать из-за недовольства главного тренера « » Владимира Ивича этими игроками.

В случае с Сафоновым готовится схема с его арендой на следующий сезон в клуб, выступающий в еврокубках. В «Краснодаре» рассчитывают, что так вратарь сборной России привлечет внимание клубов из ведущих лиг, что позволит выгодно его продать.