Хорватия перевела в экстра-таймы 10 из 13 матчей плей-офф в XXI веке. Модрич играл в каждом

Сборная Хорватии перевела в дополнительное время 10 из 13 матчей плей-офф в XXI веке.

Основное время финала Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии играет против сборной Испании, завершилось со счетом 0:0.

С 2008 года хорваты не играли в экстра-таймах лишь в 3 матчах – в финале ЧМ-2018 против сборной Франции (2:4), в полуфинале ЧМ-2022 против Аргентины (0:3) и в матче за 3-е место против Марокко (2:1).

Отметим, что капитан хорватской сборной Лука Модрич играл в каждом из 13 матчей.

«В этом сумасшедшем, совершенно неожиданном сценарии мы переходим к дополнительному времени», – пошутили о ситуации в официальном твиттер-аккаунте Хорватского футбольного союза.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, дополнительное время).

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