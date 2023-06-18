Хорватия перевела в экстра-таймы 10 из 13 матчей плей-офф в XXI веке. Модрич играл в каждом

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 соцсети Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Хорватии перевела в дополнительное время 10 из 13 матчей плей-офф в XXI веке.

Основное время финала Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии играет против сборной Испании, завершилось со счетом 0:0.

С 2008 года хорваты не играли в экстра-таймах лишь в 3 матчах – в финале ЧМ-2018 против сборной Франции (2:4), в полуфинале ЧМ-2022 против Аргентины (0:3) и в матче за 3-е место против Марокко (2:1).

Отметим, что капитан хорватской сборной Лука Модрич играл в каждом из 13 матчей.

«В этом сумасшедшем, совершенно неожиданном сценарии мы переходим к дополнительному времени», – пошутили о ситуации в официальном твиттер-аккаунте Хорватского футбольного союза.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, дополнительное время).

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20 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Модрич походу если надо будет еще и на следующий день за молодёжку матч отбегает, еще и фору даст молодым)
+26
-1
+25
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SergioRamos92
И проиграли только один раз в серии пенальти
Турции в 2008
+16
-3
+13
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NartApsua
Ответ SergioRamos92
И проиграли только один раз в серии пенальти Турции в 2008
Ещё испанцам на последнем Евро.
+10
-4
+6
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Альтависта
Ответ NartApsua
Ещё испанцам на последнем Евро.
Там не дошло до пеналей же.
+5
0
+5
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Этот Райола хочет денег
Хорваты последние 25 лет это турнирные бойцы, что тут скажешь!
+5
-1
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Alex Alex
команда анти-футбол!
Браво Испания!"
+4
-1
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pqb8ndqmrd
Ответ SergioRamos92
И проиграли только один раз в серии пенальти Турции в 2008
Накаркал )
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kokakoka
Ответ SergioRamos92
И проиграли только один раз в серии пенальти Турции в 2008
Ну вот и второй.
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Анвар Масимов
Ответ Этот Райола хочет денег
Хорваты последние 25 лет это турнирные бойцы, что тут скажешь!
автобусные просто
+3
-2
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corazón blanco
Бизоны просто. Ребятам просто нравится работа на выносливость)
+4
-4
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blaugrano
Шутка про 4 времени в хорватском языке.
+2
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Иначе говоря, в основное время они проигрывают только будущим чемпионам мира :)
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Wasilij Petrow
Хорваты на 6 апреля была по рейтингу 7-я, Германия 14-я. Теперь, наверно, хорваты в шестерке.
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revo
Ответ NartApsua
Ещё испанцам на последнем Евро.
3-5 (3-3 осн. в) было. Испанцы забили на 100 и 103
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belikovda.90
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Ответ corazón blanco
Бизоны просто. Ребятам просто нравится работа на выносливость)
легкоатлет
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Blaumerc
Ответ corazón blanco
Бизоны просто. Ребятам просто нравится работа на выносливость)
это называется не рисковать, удержать счёт, не дать забить сопернику, ждать своего шанса столько сколько потребуется, сушить игру. одним словом антифутбол.
очень не смотрибельный для нейтрального болельщика. Они многих утомили такой игрой на ЧМ, многие защищали и списывали на случай. но вот опять тому подтверждение.
Хорватия не всегда была такой, такой она стала в последние годы, под руководством Далича. Но как говорится, главное результат, а результат у них есть.
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