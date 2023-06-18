Андрей Канчельскис оценил размер компенсации «Динамо» за Марцела Личку.

Сообщалось, что «Оренбург» получит от бело-голубых за своего главного тренера один миллион евро.

«В российском футболе нет справедливости. Очень жалко «Оренбург», они заслужили такого тренера. Но « » есть «Динамо», сопротивляться им было бы сложно. Личка отработал очень хороший сезон, поэтому за ним и устроили охоту из Москвы.

Но отдавать за него один миллион евро — грабеж « ». За такого специалиста должны выкладывать пять миллионов. Тогда эта сумма хоть как-то компенсирует уход », — сказал бывший игрок сборной России.

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