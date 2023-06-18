Канчельскис о Личке: «Отдавать за него 1 миллион евро — грабеж «Оренбурга». За такого специалиста «Динамо» должно выкладывать 5 миллионов»
Андрей Канчельскис оценил размер компенсации «Динамо» за Марцела Личку.
Сообщалось, что «Оренбург» получит от бело-голубых за своего главного тренера один миллион евро.
«В российском футболе нет справедливости. Очень жалко «Оренбург», они заслужили такого тренера. Но «Динамо» есть «Динамо», сопротивляться им было бы сложно. Личка отработал очень хороший сезон, поэтому за ним и устроили охоту из Москвы.
Но отдавать за него один миллион евро — грабеж «Оренбурга». За такого специалиста должны выкладывать пять миллионов. Тогда эта сумма хоть как-то компенсирует уход Лички», — сказал бывший игрок сборной России.
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