Канчельскис о Личке: «Отдавать за него 1 миллион евро — грабеж «Оренбурга». За такого специалиста «Динамо» должно выкладывать 5 миллионов»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Оренбург Марцел Личка деньги Футбол

Андрей Канчельскис оценил размер компенсации «Динамо» за Марцела Личку.

Сообщалось, что «Оренбург» получит от бело-голубых за своего главного тренера один миллион евро.

«В российском футболе нет справедливости. Очень жалко «Оренбург», они заслужили такого тренера. Но «Динамо» есть «Динамо», сопротивляться им было бы сложно. Личка отработал очень хороший сезон, поэтому за ним и устроили охоту из Москвы.

Но отдавать за него один миллион евро — грабеж «Оренбурга». За такого специалиста должны выкладывать пять миллионов. Тогда эта сумма хоть как-то компенсирует уход Лички», — сказал бывший игрок сборной России.

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5 комментариев

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sergey2022
На солнце перегрелся)
+2
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+2
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NIK7478
Это вопрос договоренности всех сторон. Если все стороны устраивает сумма компенсации - то именно она и есть реальная. И потом: еще неизвестно, получится ли у Лички в Динамо!
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igor.igorev
А за что собственно платить? Что выиграл Личка?
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