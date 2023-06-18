Лионель Месси: «Рад, что добился успеха, вернувшись в сборную, но не сдаться после всех неудач даже важнее остального»

Лионель Месси рад, что вернулся в сборную Аргентины после ухода в 2016 году.

«Для меня играть за сборную – большая честь. Я делал это с огромной страстью. Хотя бывали и сложные времена, когда я даже говорил, что больше не буду играть за национальную команду, когда у меня было много сомнений.

Конечно, я рад, что передумал и вернулся в сборную, а затем добился успеха. Но я не раз слышал, что не сдаться после всех тех неудач, с которыми я столкнулся, даже важнее, чем все остальное», – сказал форвард в документальном фильме Alta En El Cielo.

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