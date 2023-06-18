Лионель Месси: «Рад, что добился успеха, вернувшись в сборную, но не сдаться после всех неудач даже важнее остального»
Лионель Месси рад, что вернулся в сборную Аргентины после ухода в 2016 году.
«Для меня играть за сборную – большая честь. Я делал это с огромной страстью. Хотя бывали и сложные времена, когда я даже говорил, что больше не буду играть за национальную команду, когда у меня было много сомнений.
Конечно, я рад, что передумал и вернулся в сборную, а затем добился успеха. Но я не раз слышал, что не сдаться после всех тех неудач, с которыми я столкнулся, даже важнее, чем все остальное», – сказал форвард в документальном фильме Alta En El Cielo.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
«Как нам переубедить вас, если мы — простые смертные. Как нам переубедить вас, если в своей жизни мы испытывали лишь 1% от того давления, которое ощущаете вы на своих на плечах. Вы встаете утром, смотрите в зеркало и понимаете, что 40-милионная толпа хочет, чтобы вы были идеальны, и по какой-то нелепой причине у них сложилось впечатление, что они могут этого требовать.
Как нам переубедить вас, если мы до сих пор не поняли, что вы — такой же человек, да, с непревзойденным талантом, лучший игрок на планете, но все равно человек. Как нам переубедить вас? Мы даже не можем понять, что вы не виноваты в том гневе, что охватывает нас после поражений, что является лишь отражением нашего собственного разочарования.
Пора нам посмотреть в зеркало и спросить себя, требуем ли мы от себя 1% того, что мы требуем от этого парня, которого мы на самом деле даже не знаем. Как нам переубедить вас, когда целый мир льстиво нашептывает, что в отпуске вы могли бы лежать на пляже вместо того, чтобы защищать наши цвета и петь аргентинский гимн.
Конечно, вы должны поступать так, как хотите, но, пожалуйста, подумайте о том, чтобы остаться. Но сделайте это, чтобы получать удовольствие, которое люди отняли у вас. Это невероятное давление лишает игру самого важного: веселья.
В детстве вы наверняка мечтали о том, чтобы выступать за сборную. Когда мы видим, как вы играете в бело-голубом, нас переполняет невероятная гордость. Так играйте же ради удовольствия, потому что когда вы развлекаетесь на поле, вы даже не представляете, как весело нам».
2016 г
26 матчей (рекорд)
13 голов
8 голевых
21 гол+пас (рекорд)
2 раза МВП турнира (рекорд)
2 финала ЧМ
Победа на ЧМ
Забивал на всех стадиях турнира
роналду
8+2
0 медалей
0 голов в ПО
0 результативных действий в ПО
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