Лионель Месси: «Рад, что добился успеха, вернувшись в сборную, но не сдаться после всех неудач даже важнее остального»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси рад, что вернулся в сборную Аргентины после ухода в 2016 году.

«Для меня играть за сборную – большая честь. Я делал это с огромной страстью. Хотя бывали и сложные времена, когда я даже говорил, что больше не буду играть за национальную команду, когда у меня было много сомнений.

Конечно, я рад, что передумал и вернулся в сборную, а затем добился успеха. Но я не раз слышал, что не сдаться после всех тех неудач, с которыми я столкнулся, даже важнее, чем все остальное», – сказал форвард в документальном фильме Alta En El Cielo.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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21 комментарий

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rigobersong
Величайший игрок в истории футбола!:)
+22
-6
+16
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Квотербек
Вернулся и прошёл футбол).
+12
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AF007
Добро иногда побеждает. Поэтому Месси выиграл ЧМ, а роналденко разоблачили и отправили замыкать прострелы в Верблюдляндию
+12
-4
+8
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Caterina
Хейтерки не могут ему простить, что он вернулся: так ничеснооо, слово не сдержал!😭😭
+5
0
+5
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Caterina
Письмо в соцсети, Лео Месси от 15-летнего Энцо Фернандеса:

«Как нам переубедить вас, если мы — простые смертные. Как нам переубедить вас, если в своей жизни мы испытывали лишь 1% от того давления, которое ощущаете вы на своих на плечах. Вы встаете утром, смотрите в зеркало и понимаете, что 40-милионная толпа хочет, чтобы вы были идеальны, и по какой-то нелепой причине у них сложилось впечатление, что они могут этого требовать.
Как нам переубедить вас, если мы до сих пор не поняли, что вы — такой же человек, да, с непревзойденным талантом, лучший игрок на планете, но все равно человек. Как нам переубедить вас? Мы даже не можем понять, что вы не виноваты в том гневе, что охватывает нас после поражений, что является лишь отражением нашего собственного разочарования.
Пора нам посмотреть в зеркало и спросить себя, требуем ли мы от себя 1% того, что мы требуем от этого парня, которого мы на самом деле даже не знаем. Как нам переубедить вас, когда целый мир льстиво нашептывает, что в отпуске вы могли бы лежать на пляже вместо того, чтобы защищать наши цвета и петь аргентинский гимн.
Конечно, вы должны поступать так, как хотите, но, пожалуйста, подумайте о том, чтобы остаться. Но сделайте это, чтобы получать удовольствие, которое люди отняли у вас. Это невероятное давление лишает игру самого важного: веселья.
В детстве вы наверняка мечтали о том, чтобы выступать за сборную. Когда мы видим, как вы играете в бело-голубом, нас переполняет невероятная гордость. Так играйте же ради удовольствия, потому что когда вы развлекаетесь на поле, вы даже не представляете, как весело нам».
2016 г
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rigobersong
Статистика ГОАТА на ЧМ

26 матчей (рекорд)
13 голов
8 голевых
21 гол+пас (рекорд)
2 раза МВП турнира (рекорд)
2 финала ЧМ
Победа на ЧМ
Забивал на всех стадиях турнира

роналду
8+2
0 медалей
0 голов в ПО
0 результативных действий в ПО
+3
0
+3
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Игорь Климов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Лео Месси - Чемпион Мира, был дважды признан MVP этого турнира(ЧМ), два раза MVP на Копа Америка, и ещё выиграл 7 Золотых Мячей (будет 8-й), а также 6 Золотых Бутс.
+3
0
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Барсик Юрана
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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У сына Кашшая вся карьера такая
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Барсик Юрана
Если кто хочет узреть разницу между Месси и Кринжем, то пусть пересмотрит ЧМ 2022. Один крепкий как скала становится чемпионом мира, сделав в финале дубль, второй же ворует голы у своих партнёров ...
+8
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Пирс Морган
Живая легенда футбола
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Andrew Petrov
Лео пример скромности за это ему поклон до травы☝хоть я ни разу ни его фанат...он эталон совести и профессионализма..
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом и отличным человеком в повседневной жизни.
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Spartan_big_bang
GOAT ✮✮✮
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Величайший игрок в истории футбола!:)
Factos! 🇦🇷
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rigobersong
Ответ Барсик Юрана
Если кто хочет узреть разницу между Месси и Кринжем, то пусть пересмотрит ЧМ 2022. Один крепкий как скала становится чемпионом мира, сделав в финале дубль, второй же ворует голы у своих партнёров ...
Переломный момент всего ЧМ когда все Аргентинские игроки перестали валять дурака и поняли, что надо идти за своим вожаком, это гол Мексики!:) Настоящий лидер в тяжелейший момент взял инициативу в свои руки и повел всех партнеров к великой победе, что делал в сложный момент роналду, когда надо было тащить с Марокко, мы все прекрасно видели:) Разная ментальность у людей, Месси Чемпион, роналду ментальный слабак:)) Инфоцыган из мира футбола:))
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Red_Marlboro_
Ответ AF007
Добро иногда побеждает. Поэтому Месси выиграл ЧМ, а роналденко разоблачили и отправили замыкать прострелы в Верблюдляндию
Легкомысленная Эсмеральда даже с этой задачей уже не справляется
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Caterina
Ответ rigobersong
Переломный момент всего ЧМ когда все Аргентинские игроки перестали валять дурака и поняли, что надо идти за своим вожаком, это гол Мексики!:) Настоящий лидер в тяжелейший момент взял инициативу в свои руки и повел всех партнеров к великой победе, что делал в сложный момент роналду, когда надо было тащить с Марокко, мы все прекрасно видели:) Разная ментальность у людей, Месси Чемпион, роналду ментальный слабак:)) Инфоцыган из мира футбола:))
Да они не валяли дурака, просто игра не клеилась, а Скалони ещё был в поисках основного состава.
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AF007
Ответ AF007
Добро иногда побеждает. Поэтому Месси выиграл ЧМ, а роналденко разоблачили и отправили замыкать прострелы в Верблюдляндию
И так будет с каждым наконечником, посмеющим открыть свой грязный рот на Плеймейкеров
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OldRedWhite
‘’ Иногда они возвращаются ‘
Vidmark Entertainment
MGM Studios, 1991 , USA.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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CHELSEA_2008
Жаль что мягкотелый Скалони до сих пор его вызывает. Настоящий балласт.
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OldRedWhite
Ответ Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом и отличным человеком в повседневной жизни.
Пейте охлажденным ! )))
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