Лионель Месси: «Дело не только в победе, но и в том, что тебе преподают ценные жизненные уроки на этом пути. Никогда не отступайтесь от мечты»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 призвал не отказываться от своих целей в жизни.

«Я понял, что дело не только в том, чтобы победить, но и в том, что на этом пути тебе преподают ценные жизненные уроки.

И я верю в то, что стремление добиться успеха, готовность пытаться это сделать, особенно тогда, когда может и не получиться, особенно важны.

Никогда не отступайтесь от своей мечты», – сказал форвард сборной Аргентины.

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42 комментария

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AF007
Очередная база от Султан Сулейман Хана Лео Кинга Месси Хазрет Лири
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rigobersong
Месси это и есть победа!:) Он уже победил когда в 13 лет каждый день ходил на уколы и терпел боль, он был физически развит хуже большинства ровесников, у его родителей не было денег на лечение и только труд и воля к победе привела Лео Кинга туда, где он сейчас, на олимп мирового футбола!:) Говорить о титулах в клубе можно бесконечно, но и в сборной он сотворил что-то феноменальное выиграв 5 титулов!:) МЧМ , Олимиада , Копа, Финалиссима, ЧМ у кого еще такой флеш рояль есть?:)
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VERBLYUD
Ответ Дженнифер Коннелли
Король Чемпионатов мира по футболу- Пеле Король Лиги Чемпионов Уефа- Криштиану Роналду Наш Лео максимум король Ла Лиги! А также в Кубке Испании он был хорош
Король ЛЧ не отлетает от Порту и Лионов, не опускается до уровня ЛЕ, не занимает 4-е место в группе...

Ты даже не понимаешь, какой бред пишешь)) У Месси супер достижения как на клубном уровне, так и на уровне сборных, а твой кришти худший игрок в истории чм))
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rigobersong
Лео Кинг в ПО ЧМ

12 матчей
11 результативных действий
5 голов + 6 ассистов
2 финала ЧМ
2 МВП турнира
МВП Финала
Золото и Серебро!

роналду:
8 матчей
0 голов
0 голевых
0 медалей

🤣🤣🤣
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rigobersong
Месси чемпион мира! Звучит порядочно!:)
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Амин Чич
Мечта Месси была завершить карьеру в Барселоне! отступил от мечты от зависимых от него лично обстоятельствах !!!!!!!!
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Амин Чич
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Амин Чич
Скоро у болельщиков Месси выпускные, так, что может на пару дней пропадут с бодуна
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El Ilusionista
Никогда не отступайтесь от мечты, - сказал Месси, и уехал из Барселоны в Майами.
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El Ilusionista
Ответ rigobersong
Лео Кинг в ПО ЧМ 12 матчей 11 результативных действий 5 голов + 6 ассистов 2 финала ЧМ 2 МВП турнира МВП Финала Золото и Серебро! роналду: 8 матчей 0 голов 0 голевых 0 медалей 🤣🤣🤣
Статистика интересна школьникам, дро4ерам и Лукомскому.
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Greatest Of All Time
Ответ DolJun
месси пожелал роналду удачи на следующем чм)
Пожелал, но толку 0. Но он проклятый на ЧМ. Португалия выиграет ЧМ после того как рюналду уйдёт из сборной.
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DolJun
Ответ Greatest Of All Time
Обожаю лучшего игрока в истории Месси по этому))) Челси середняк или днарь??? ты так и не ответил на вопрос)))
а почему ты пытаешься перевести тему? мне кажется если бы месси узнал что у него есть такие хейтеры как ты - завязал бы с футболом еще лет 5 назад
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VERBLYUD
Ответ Амин Чич
Много-много лет все болельщики называли чемпионат Франции " фермерской лигой", то бишь без вариантов! Пришел Месси, получил находясь там ЗМ! До него игроки, которые играли в чемпионате Франции ставили и рекорды, и играли лучше за многие годы, но даже не входили в топ 20 на ЗМ)))) И как это называется ))))????
ЗМ-2021 он получил за игру в Барсе и Аргентине
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Амин Чич
Ответ VERBLYUD
Сезон 20/21 он полностью провел в Барселоне. За сезон 21/22 ЗМ получил Бензема, а Месси не попал в топ-30.
Ты серьёзно!? Он почти пол сезона не играл за ПМЖ! соберись...
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Амин Чич
Ответ VERBLYUD
Могу ли я узнать, что за бред вы пишете?
я вам легко отвечаю сударь, вся правда льётся на вас, а вы категорически не признаете
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