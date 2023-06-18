Лионель Месси: «Дело не только в победе, но и в том, что тебе преподают ценные жизненные уроки на этом пути. Никогда не отступайтесь от мечты»
Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 призвал не отказываться от своих целей в жизни.
«Я понял, что дело не только в том, чтобы победить, но и в том, что на этом пути тебе преподают ценные жизненные уроки.
И я верю в то, что стремление добиться успеха, готовность пытаться это сделать, особенно тогда, когда может и не получиться, особенно важны.
Никогда не отступайтесь от своей мечты», – сказал форвард сборной Аргентины.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Ты даже не понимаешь, какой бред пишешь)) У Месси супер достижения как на клубном уровне, так и на уровне сборных, а твой кришти худший игрок в истории чм))
12 матчей
11 результативных действий
5 голов + 6 ассистов
2 финала ЧМ
2 МВП турнира
МВП Финала
Золото и Серебро!
роналду:
8 матчей
0 голов
0 голевых
0 медалей
🤣🤣🤣