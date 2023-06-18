Лионель Месси: «Дело не только в победе, но и в том, что тебе преподают ценные жизненные уроки на этом пути. Никогда не отступайтесь от мечты»

Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 призвал не отказываться от своих целей в жизни.

«Я понял, что дело не только в том, чтобы победить, но и в том, что на этом пути тебе преподают ценные жизненные уроки.

И я верю в то, что стремление добиться успеха, готовность пытаться это сделать, особенно тогда, когда может и не получиться, особенно важны.

Никогда не отступайтесь от своей мечты», – сказал форвард сборной .

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной