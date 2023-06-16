Глава ВТБ Костин: «Динамо» нужна кардинальная перестройка. С финансированием все стабильно»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости кардинальной перестройки в «Динамо».

Команда заняла девятое место в прошедшем сезоне Мир . До окончания чемпионата в отставку был отправлен главный тренер Славиша Йоканович.

– Как оцениваете итоги сезона?

– Плохо. Думаю, что нужна кардинальная перестройка: начиная от тренера команды и заканчивая работой.

Сейчас наша команда предпримет серьезные усилия, чтобы следующий сезон был намного лучше. С финансированием у нас все стабильно.

Новый тренер придет, но я не знаю, кто это будет. Обязательно продолжим работать с молодежью: будем делать ставку на молодых – как и раньше. Но пока у нас нет успеха, которого мы достигали в прошлом.

– Расстроились, что не удалось завоевать трофей к столетию?

– Ну а что делать? Важны не даты, а результаты, – сказал глава ВТБ Андрей Костин.