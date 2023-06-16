Глава ВТБ Костин: «Динамо» нужна кардинальная перестройка. С финансированием все стабильно»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва ВТБ Андрей Костин Чемпионат.com Футбол

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости кардинальной перестройки в «Динамо».

Команда заняла девятое место в прошедшем сезоне Мир РПЛ. До окончания чемпионата в отставку был отправлен главный тренер Славиша Йоканович.

– Как оцениваете итоги сезона?

– Плохо. Думаю, что нужна кардинальная перестройка: начиная от тренера команды и заканчивая работой.

Сейчас наша команда предпримет серьезные усилия, чтобы следующий сезон был намного лучше. С финансированием у нас все стабильно.

Новый тренер придет, но я не знаю, кто это будет. Обязательно продолжим работать с молодежью: будем делать ставку на молодых – как и раньше. Но пока у нас нет успеха, которого мы достигали в прошлом.

– Расстроились, что не удалось завоевать трофей к столетию?

– Ну а что делать? Важны не даты, а результаты, – сказал глава ВТБ Андрей Костин.

31 комментарий

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Павел Сморщков
Ответ Маргарита Михайловна
Все неприятности у Динамо начались как только они связались с Бабасян. В этом корень проблем. Она всегда приносит неудачи.
Не знаю, что за бабасян, но вы правы: всё зло от баб. И в особенности приятно в таком случае слушать такую умную даму, как вы - это большая редкость!
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Михаил1970
А перестройка всё идёт, и всё идёт по плану.
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Максим Семин
Какая перестройка? Тренер нормальный нужен. При Шварце никакой перестройки вроде не требовалось, все было хорошо. Стадион есть, академия есть.
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Ковид 07.10.52
Удобно в госсредства лапу запускать во время перемен...
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Russ Ivan
Он не знает нового ГТ, а мы знаем, очень серьёзный руководЯтел...
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Борис Громов
костин чемпион по освоению, этот и стадион может перестроить
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Дмитрий Турецкий
У Спартака свои цикличности, у Динамо свои
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Peter Parker
Ну вроде в последние годы у Динамо проделана большая работа в плане работы клуба, стоит ли с такими перестройками менять команду? Разве что точечно
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trebyh
Снова нужна? Отродясь такого не было и вот опять
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HI MARS
Не успеет муж Аскер-Заде перестроить Динамо
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Philatelist79
И сколько ещё раз мы будем перестраиваться? Я бы хотел при жизни увидеть чемпионство, а не просто о нём знать
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Маргарита Михайловна
Все неприятности у Динамо начались как только они связались с Бабасян. В этом корень проблем. Она всегда приносит неудачи.
+4
-4
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LaffyTaffy
В очередной раз включаем пилу…
А то застоялась, уже целый год стоит
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Dinamik1
Деньги есть результата нетВсех уже меняли результата о.Может поменять уборщиц и охранников а вдруг покатит.
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Фан Рубина
Новое очищение Пердивом?
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Барыга блинами
Ответ Михаил1970
А перестройка всё идёт, и всё идёт по плану.
Лихой фонарь ожидания мотается.
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Marduhai
Ответ Злодей Спб
Таким совком и казёнщиной пахнуло от этого интервью, что мне внезапно вспомнились куплеты Петросяна тридцатилетней давности: "В пятилетку перестройку завершить нам удалось! Перестроились настолько, что расстройство началось."
У тебя явно что-то не то с нюхом. Не умеешь элементарного - отличить совков от либерастни, которая своим бабам самолеты дарит.
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a2wai
Ответ Shamarin
Ага, динамо и результаты - это просто смешно, они уже давно из себя представляют лишь ВТБшный мусорный бачок для распила шести ярдов каждый сезон. Даже в юбилейный год обгадились 🤡
Любой футбольный клуб, спонсируемый госкомпанией, изначально является мусорным бачком для распила денег. То. что у некоторых клубов просто менеджмент чуть получше - еще ровным счетом ничего не значит ;)
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