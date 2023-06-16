Глава ВТБ Костин: «Динамо» нужна кардинальная перестройка. С финансированием все стабильно»
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости кардинальной перестройки в «Динамо».
Команда заняла девятое место в прошедшем сезоне Мир РПЛ. До окончания чемпионата в отставку был отправлен главный тренер Славиша Йоканович.
– Как оцениваете итоги сезона?
– Плохо. Думаю, что нужна кардинальная перестройка: начиная от тренера команды и заканчивая работой.
Сейчас наша команда предпримет серьезные усилия, чтобы следующий сезон был намного лучше. С финансированием у нас все стабильно.
Новый тренер придет, но я не знаю, кто это будет. Обязательно продолжим работать с молодежью: будем делать ставку на молодых – как и раньше. Но пока у нас нет успеха, которого мы достигали в прошлом.
– Расстроились, что не удалось завоевать трофей к столетию?
– Ну а что делать? Важны не даты, а результаты, – сказал глава ВТБ Андрей Костин.
А то застоялась, уже целый год стоит