Колодин о «Зените»: «Не считаю, что постоянные победы вредят нашему футболу. В Германии разве падает уровень?»

Теги Зенит Денис Колодин премьер-лига Россия бундеслига Германия Спорт-Экспресс Футбол

Денис Колодин не видит ничего плохого в регулярных победах «Зенита» в чемпионате России.

«Надеюсь, что в следующем сезоне кто-то сможет составить конкуренцию «Зениту».

Но я не считаю, что постоянные победы одной команды вредят нашему футболу. Посмотрите на Германию – там разве падает уровень футбола? Наоборот, это должно быть примером для остальных команд: старайтесь, обыгрывайте. Если вы уже заранее отдали чемпионство, то бейтесь за второе место.

Футбол так же будет развиваться, ничего страшного в этом нет», – сказал бывший защитник сборной России.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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15 комментариев

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alexis2020
На самом деле в немецком футболе сейчас кризис
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Пирс Морган
Если судить по последнему году, то да
+6
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IvoKarlovic
Он не в курсе, да, почему в России падает уровень?
Пс. Даже нам из Казахстана видно.
+7
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карабашка
Падает конечно.
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psycho
уровень нашего зенита просто запредельный! если бы наш зенит не вышвырнули из еврокубков, то Сити не выиграл бы ЛЧ
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Фан Рубина
В Германии давно падает уровень.
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Under
Ответ Andrew Petrov
Комментарий удален пользователем
ну не плинтус, конечно, но регресс налицо, да
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Andrew Petrov
Комментарий удален пользователем
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che kaif
Чемпионат Баварии никому неинтересен.не считая 3.5 глоров баварии
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Andrey Yaroslavtsev
Падает и это в Германии.
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Burel
Помню, Шальке в 30е годы тоже доминировал. И покровители у них с зенитом похожие
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Burel
А почему они смотрят на Германию, а не таблицу коэффициентов ?

16/17 - 9,200 (8)
17/18 - 12,600 (4)
18/19 - 7,583 (9)
19/20 - 4,666 (20)
20/21 - 4,333 (19)
21/22 - 5,300 (20)
22/23 - 4,300
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ZarvuR2020
Ответ А.Э.РАСИМ
Гегемония одного клуба не новизна. Но в России эта гегемония жиздится на влиянии власти. Это не конкуренция на поле. Я видел однажды такое. Стяуа. Ей помогали все госорганы, кроме МВД. Тогда Стяуа выиграла Кубок Чемпионов и выходила еще раз в финал. Зенит же команда без предпосылок быть флагманом. Если позволите, скажу правду, она не понравится зенитовцам. Как поменяется власть, Зенит упадет. Неизбежно. Клубы-фавориты власти это футбольные проститутки. Они зависят от многих факторов. Когда Газпром станет спонсором всего футбола, а не клуба из родины президента, футбол поднимется. Эти же чемпионаты ненастоящие. Они переходные. Я даже не смотрю.
В 90-ые ты такое видел, как раз клуб фаворит власти теперь не выигрывает. А Стяуа регулярно чашки в Румынии берёт.
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