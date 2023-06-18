Колодин о «Зените»: «Не считаю, что постоянные победы вредят нашему футболу. В Германии разве падает уровень?»

Денис Колодин не видит ничего плохого в регулярных победах «Зенита» в чемпионате России.

«Надеюсь, что в следующем сезоне кто-то сможет составить конкуренцию « ».

Но я не считаю, что постоянные победы одной команды вредят нашему футболу. Посмотрите на Германию – там разве падает уровень футбола? Наоборот, это должно быть примером для остальных команд: старайтесь, обыгрывайте. Если вы уже заранее отдали чемпионство, то бейтесь за второе место.

Футбол так же будет развиваться, ничего страшного в этом нет», – сказал бывший защитник сборной России.

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