Колодин о «Зените»: «Не считаю, что постоянные победы вредят нашему футболу. В Германии разве падает уровень?»
Денис Колодин не видит ничего плохого в регулярных победах «Зенита» в чемпионате России.
«Надеюсь, что в следующем сезоне кто-то сможет составить конкуренцию «Зениту».
Но я не считаю, что постоянные победы одной команды вредят нашему футболу. Посмотрите на Германию – там разве падает уровень футбола? Наоборот, это должно быть примером для остальных команд: старайтесь, обыгрывайте. Если вы уже заранее отдали чемпионство, то бейтесь за второе место.
Футбол так же будет развиваться, ничего страшного в этом нет», – сказал бывший защитник сборной России.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Пс. Даже нам из Казахстана видно.
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