В «Зените» готовы предложить Жиркову тренерскую должность в случае получения лицензии
«Зенит» готов предложить тренерскую должность Юрию Жиркову в случае получения лицензии.
Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», – сказал Медведев.
Ранее Жирков сообщил, что планирует обучаться на тренера в академии РФС. В феврале этого года Юрий объявил о завершении карьеры игрока.
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