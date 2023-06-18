В «Зените» готовы предложить Жиркову тренерскую должность в случае получения лицензии

«Зенит» готов предложить тренерскую должность Юрию Жиркову в случае получения лицензии.

Об этом заявил генеральный директор « » .

«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», – сказал Медведев.

Ранее Жирков сообщил, что планирует обучаться на тренера в академии РФС. В феврале этого года Юрий объявил о завершении карьеры игрока.

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