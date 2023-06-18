В «Зените» готовы предложить Жиркову тренерскую должность в случае получения лицензии

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» готов предложить тренерскую должность Юрию Жиркову в случае получения лицензии.

Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», – сказал Медведев.

Ранее Жирков сообщил, что планирует обучаться на тренера в академии РФС. В феврале этого года Юрий объявил о завершении карьеры игрока.

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12 комментариев

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Архитектор Мендисабаль
Ответ Пепси пеналдувич
Он в мезозойском периоде уже в футбол играл, зачем ему эта бумажка?
Не узнаю Вас в гриме, Александр Мостовой, это Вы?
+12
-1
+11
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Доктор Верховцев
Это было бы прекрасно.
+4
-1
+3
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Сергей Жарковский
Успехов Юрию на тренерском поприще! 👍
+1
0
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Korney
где то сплакнул Мостовой
0
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Пепси пеналдувич
Ответ Архитектор Мендисабаль
Не узнаю Вас в гриме, Александр Мостовой, это Вы?
Не понимаю почему минусов нахватал, так как я его и пародировал….
0
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ltkmaby
Ответ Пепси пеналдувич
Не понимаю почему минусов нахватал, так как я его и пародировал….
Иронизировать тоже нужно уметь
0
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ltkmaby
Ответ Евгений Маслов
к тому же знает бразильский язык!! в данном случае очень удачный кандидат!
А что есть такой язык?
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тралмейстер
Ответ Евгений Маслов
к тому же знает бразильский язык!! в данном случае очень удачный кандидат!
Мало того что вы очень остроумны, вам ещё надо нобелевку дать за открытие нового языка ", бразильского"! До вас, все наивно полагали что это диалект португальского.
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Евгений Маслов
Ответ ltkmaby
А что есть такой язык?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/football_texts/2491891.html?sl=1
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