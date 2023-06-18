Файзулин о «Зените»: «В следующем сезоне будет не так просто. Такого отрыва не будет»

Теги Зенит Виктор Файзулин премьер-лига Россия Футбол

Виктор Файзулин считает, что «Зениту» в следующем сезоне будет сложнее выиграть Мир РПЛ.

– «Зенит» в России выиграл все трофеи по несколько раз с Семаком. Где петербуржцам дальше искать мотивацию?

– Они должны понимать, что в клубе, который называется «Зенит», тратит огромные деньги и строит большие планы, по-другому быть не может. Это привычка выигрывать, это нормально.

Это было еще 15 лет назад – чувствовалось, что «Зенит» даже не может вничью сыграть. Да, порой из-за этого идет давление, но теперь надо проигрывать, что ли?

Мотивация одна – первое место. У всех простая мотивация – выйти в матче, который предстоит, и победить. Ты же не хочешь проигрывать, а хочешь выигрывать. Никому не хочется терпеть поражение, даже если ты очень часто побеждаешь.

– Не кажется, что в следующем сезоне «Зениту» будет тяжелее, чем в последних?

– Не думаю так. Но считаю, что такого отрыва, как в этом году, в следующем сезоне не будет точно. Не знаю, кто будет в итоге чемпионом, но думаю, что «Зениту» будет не так просто, – сказал экс-игрок «Зенита».

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6 комментариев

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Strike36
Ответ Максим Попов
как будете сасать,все от зенита зависит, научатся сасать особенно и отрыв будет
Ты, я уже смотрю, научился
+2
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Сергей Жарковский
Зенит каждый год доказывает что он сильнейший в стране, а как будет в следующем сезоне будет видно по готовности к противостоянию его соперников! Всем успехов!
+1
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Максим Попов
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Ответ Strike36
Ты, я уже смотрю, научился
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Strike36
Ответ Максим Попов
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А откуда ты знаешь что это мерзко и отвратительно? 🧐
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Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Strike36
А откуда ты знаешь что это мерзко и отвратительно? 🧐
да я даже представить себе не могу как это мужика целовать,тошнит от того когда слышу что такое возможно. А вы ... зенит,идите женитесь,вот это клёвое,а не то что вы лежите жрпу друг другу, позор,
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