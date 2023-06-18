Файзулин о «Зените»: «В следующем сезоне будет не так просто. Такого отрыва не будет»

Виктор Файзулин считает, что «Зениту» в следующем сезоне будет сложнее выиграть Мир РПЛ.

– « » в России выиграл все трофеи по несколько раз с Семаком. Где петербуржцам дальше искать мотивацию?

– Они должны понимать, что в клубе, который называется «Зенит», тратит огромные деньги и строит большие планы, по-другому быть не может. Это привычка выигрывать, это нормально.

Это было еще 15 лет назад – чувствовалось, что «Зенит» даже не может вничью сыграть. Да, порой из-за этого идет давление, но теперь надо проигрывать, что ли?

Мотивация одна – первое место. У всех простая мотивация – выйти в матче, который предстоит, и победить. Ты же не хочешь проигрывать, а хочешь выигрывать. Никому не хочется терпеть поражение, даже если ты очень часто побеждаешь.

– Не кажется, что в следующем сезоне «Зениту» будет тяжелее, чем в последних?

– Не думаю так. Но считаю, что такого отрыва, как в этом году, в следующем сезоне не будет точно. Не знаю, кто будет в итоге чемпионом, но думаю, что «Зениту» будет не так просто, – сказал экс-игрок «Зенита».

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