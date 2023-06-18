Тьяго Альмада: «Месси спрашивал про МЛС, я немного растерялся. Он перешел в отличный клуб, люди в США сходят с ума от футбола. Ему там понравится»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Атланта Юнайтед Тьяго Альмада Футбол

Хавбек «Атланты» Тьяго Альмада рассказал, что Лионель Месси спрашивал у него про МЛС.

Сейчас игроки вместе выступают за сборную Аргентины. 

Недавно Месси объявил о решении продолжить карьеру в клубе «Интер Майами».

«На днях он спрашивал меня про МЛС. Я немного растерялся и даже толком не знал, что ответить. Потом сказал ему, что все хорошо. 

Он перешел в отличный клуб и поможет «Интеру» стать еще лучше. Люди в США сходят с ума от футбола. Я думаю, что его хорошо примут, и ему там понравится. 

В МЛС он сможет продолжить карьеру в хорошем темпе. Матчи в лиге проходят часто и они напряженные», – сказал Альмада

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11 комментариев

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hup holland hup
Люди там сходят с ума от футбола, только есть один нюанс...
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Rule1
КриштианОфилы,если бы Месси нужно было кого-то развлекать за деньги 🫰🏼💵,он отправился бы в Саудовскую Аравию ! Как некоторые псевдо великие футболёры из Португалии7.
Ибо бабок там не мерено предлагали !
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Black Phoenix
А Бэкс таки добился своего, уважуха за целеустремлённость. Он давно хотел Месси подписать в свой клуб, если кто помнит.
Ещё более символично, что Лео пошёл по стопам Бекхема покорять МЛС.
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Давид Agabekyan
Ответ hup holland hup
Люди там сходят с ума от футбола, только есть один нюанс...
Не обманул. Они сходят с ума от футбола, а не от сокера
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А.Э.РАСИМ
Ответ Антон Фалафель
Отличный клуб? Без амбиций идущий последним без шансов. Просто сладкая пенсия без претензий на что-то завоевать
Ежедневно, можно было перейти в клуб-лидер, и все испортить.
Интер Майами с Месси уж падать не будет.
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Raar
Ответ hup holland hup
Люди там сходят с ума от футбола, только есть один нюанс...
Кстати, об американском футболе: во Флориде около трети населения - латиносы, которым бегуны в касках не особо интересны, зато от ногомяча сходят с ума.
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rej1sta
Ответ зак
да, но когда на улицах Майями начали спрашивать кто такой Месси, некоторые ответили Месси Элиот что-ли 😂
Так он поэтому туда и едет. Ему не нужно, чтобы его там каждый знал, хочет спокойной жизни человек.
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