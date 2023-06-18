Тьяго Альмада: «Месси спрашивал про МЛС, я немного растерялся. Он перешел в отличный клуб, люди в США сходят с ума от футбола. Ему там понравится»
Хавбек «Атланты» Тьяго Альмада рассказал, что Лионель Месси спрашивал у него про МЛС.
Сейчас игроки вместе выступают за сборную Аргентины.
Недавно Месси объявил о решении продолжить карьеру в клубе «Интер Майами».
«На днях он спрашивал меня про МЛС. Я немного растерялся и даже толком не знал, что ответить. Потом сказал ему, что все хорошо.
Он перешел в отличный клуб и поможет «Интеру» стать еще лучше. Люди в США сходят с ума от футбола. Я думаю, что его хорошо примут, и ему там понравится.
В МЛС он сможет продолжить карьеру в хорошем темпе. Матчи в лиге проходят часто и они напряженные», – сказал Альмада.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Ибо бабок там не мерено предлагали !
Ещё более символично, что Лео пошёл по стопам Бекхема покорять МЛС.
Интер Майами с Месси уж падать не будет.