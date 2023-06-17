«Месси большую часть ЧМ ходил пешком, и все же выиграл его. Трент не сильно ему уступает по некоторым качествам». Каскарино считает, что англичанин должен играть «десятку»

Теги Ливерпуль МЛС Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Тони Каскарино ЧМ-2022 Трент Александер-Арнолд Интер Майами Футбол

Тони Каскарино считает, что Трент Александер-Арнолд должен играть атакующего полузащитника.

Вчера игрок «Ливерпуля» сыграл за сборную Англии в центре поля под 10-м номером. При его прямом участии Англия организовала два мяча в ворота Мальты (4:0) – на 8-й минуте Трент пасом начал голевую атаку, а на 28-й забил сам ударом из-за штрафной.

«Вы смотрите на Трента и знаете, что он может принести результат. Из-за того, что он сделал это против Мальты, все думают: «Получит ли он шанс против Германии, Аргентины или Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира?»

Что я могу сказать наверняка, так это то, что его бы выпустили на такой матч. Мы все это знаем. 

Лионель Месси большую часть чемпионата мира ходил пешком, и все же выиграл его. Сравниваю ли я Трента с Месси? Нет. Но у него есть качества, по которым он не так уж сильно уступает [Лионелю]», – сказал бывший форвард «Челси».

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22 комментария

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Arman FCSM
Ответ Ебздрогыч
В принципе, можно в роли десятки и Магуайра попробовать
Магуайр уже играет на позиции ложного защитника
+31
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Человек1991
Ответ rigobersong
Пешком обыграл какого-то Гвардиола о котором говорил весь мир!:))
Пешком обыграл какого то Гвардиола, которого хочет за 100 лимонов купить Гвардиола.))
+30
-1
+29
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rigobersong
Пешком обыграл какого-то Гвардиола о котором говорил весь мир!:))
+23
-6
+17
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Человек1991
Что за каша в голове у Кашкарино ?)
+14
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Peter Parker
Тот самый пешеход, который больше всех пробежал с мячом на групповом этапе, обойдя ближайшего преследователя на 200 метров.

https://www.sports.ru/football/1114042304-messi-probezhal-s-myachom-1-2-km-na-chm-2022-bolshe-vsex-pedri-modrich.html
+15
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BaltimoreRavens
Не сильно ему уступает в чем? В мастерстве или умении ходить пешком? 😂😂😂
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Экспертное мнение
Зачем бегать, если он может воткнуть Мексике издалека? Или отрезать всю оборону Нидерландов одним пасом? Хотя если не ошибаюсь, на том ЧМ 35-летний Месси отбегал больше молодого Мбаппе в самом соку.
+11
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Ебздрогыч
В принципе, можно в роли десятки и Магуайра попробовать
+8
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rigobersong
Ответ Великий Алонсо
Месси выиграл ЧМ за счёт Мартинеса. Сам же он терялся на поле и ничего не показал. Как всегда в своей карьере Меси выиграл титул за счёт партнёров по команде, это позорище.
🤣🤣🤣

Обожаю твои комменты, всегда поднимают настроение😉
+6
-4
+2
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Anvarich
Ходить пешком и выигрывать титулы, может только Лео Месси!
+2
-2
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moldfan
Ковтун так-то не мало чем отличался от Зидана. 2 ноги, 2 руки... голова, хоть и не настолько лысая...

И я не хочу этим примером принизить уровень Трента. Напротив один из моих любимых крайниз защитников в мировом футболе. Но он Трент Александр-Арнольд, а не Месси, не Месси на минималках, не чуть ниже Месси по некоторым данным. И играть он должен Трента Александра-Арнольда.

Может ли он играть его в опрке или центре, почему нет. Нужно пробывать и смотреть. Я правда скорее его вижу именно в условной гибридной позиции. Но нужно ли это Клоппу ? Нет. Это не его футбол. По крайней мере на данный момент ?

Сборная Англии ? Ну так не играют, пробуют его в центре. Но с Мальтой вообще не показатель.
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Берендей Ватрушкин
Я никуда не спешу и иду пешком до алкомаркета
Месси никуда не спешит и идëт пешком к восьмому ЗМ
Мы оба идëм пешком
Но ЗМ вручают Лео.
КАКТАК???7
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Number_2
Ответ Великолепная Семёрка
Меси удалось ходит пешком и при этом ещё умудрился оформить целые 5 левых пендалей ! Просто величайший
Уже не интересно, другой нарратив не подвезли?)
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