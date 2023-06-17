«Месси большую часть ЧМ ходил пешком, и все же выиграл его. Трент не сильно ему уступает по некоторым качествам». Каскарино считает, что англичанин должен играть «десятку»

Тони Каскарино считает, что Трент Александер-Арнолд должен играть атакующего полузащитника.

Вчера игрок « » сыграл за сборную Англии в центре поля под 10-м номером. При его прямом участии Англия организовала два мяча в ворота Мальты (4:0) – на 8-й минуте Трент пасом начал голевую атаку, а на 28-й забил сам ударом из-за штрафной.

«Вы смотрите на Трента и знаете, что он может принести результат. Из-за того, что он сделал это против Мальты, все думают: «Получит ли он шанс против Германии, или Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира?»

Что я могу сказать наверняка, так это то, что его бы выпустили на такой матч. Мы все это знаем.

большую часть чемпионата мира ходил пешком, и все же выиграл его. Сравниваю ли я с Месси? Нет. Но у него есть качества, по которым он не так уж сильно уступает [Лионелю]», – сказал бывший форвард «Челси».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной