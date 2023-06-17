«Месси большую часть ЧМ ходил пешком, и все же выиграл его. Трент не сильно ему уступает по некоторым качествам». Каскарино считает, что англичанин должен играть «десятку»
Тони Каскарино считает, что Трент Александер-Арнолд должен играть атакующего полузащитника.
Вчера игрок «Ливерпуля» сыграл за сборную Англии в центре поля под 10-м номером. При его прямом участии Англия организовала два мяча в ворота Мальты (4:0) – на 8-й минуте Трент пасом начал голевую атаку, а на 28-й забил сам ударом из-за штрафной.
«Вы смотрите на Трента и знаете, что он может принести результат. Из-за того, что он сделал это против Мальты, все думают: «Получит ли он шанс против Германии, Аргентины или Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира?»
Что я могу сказать наверняка, так это то, что его бы выпустили на такой матч. Мы все это знаем.
Лионель Месси большую часть чемпионата мира ходил пешком, и все же выиграл его. Сравниваю ли я Трента с Месси? Нет. Но у него есть качества, по которым он не так уж сильно уступает [Лионелю]», – сказал бывший форвард «Челси».
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https://www.sports.ru/football/1114042304-messi-probezhal-s-myachom-1-2-km-na-chm-2022-bolshe-vsex-pedri-modrich.html
Обожаю твои комменты, всегда поднимают настроение😉
И я не хочу этим примером принизить уровень Трента. Напротив один из моих любимых крайниз защитников в мировом футболе. Но он Трент Александр-Арнольд, а не Месси, не Месси на минималках, не чуть ниже Месси по некоторым данным. И играть он должен Трента Александра-Арнольда.
Может ли он играть его в опрке или центре, почему нет. Нужно пробывать и смотреть. Я правда скорее его вижу именно в условной гибридной позиции. Но нужно ли это Клоппу ? Нет. Это не его футбол. По крайней мере на данный момент ?
Сборная Англии ? Ну так не играют, пробуют его в центре. Но с Мальтой вообще не показатель.
Месси никуда не спешит и идëт пешком к восьмому ЗМ
Мы оба идëм пешком
Но ЗМ вручают Лео.
КАКТАК???7