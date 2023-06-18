Вратарь «Челси» Менди интересен «Аль-Ахли». Саудовский клуб предлагает контракт на 3 года

Эдуар Менди может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, «Аль-Ахли», поднявшийся в высший дивизион по итогам прошедшего сезона, предлагает голкиперу «Челси» контракт на 3 года. Сообщается, что клуб уже связывался с представителями Менди.

Контракт Эдуара Менди с «Челси» истекает в июне 2025 года. Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет расстаться с вратарем в текущее летнее трансферное окно.

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