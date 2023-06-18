Вратарь «Челси» Менди интересен «Аль-Ахли». Саудовский клуб предлагает контракт на 3 года

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди Футбол

Эдуар Менди может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, «Аль-Ахли», поднявшийся в высший дивизион по итогам прошедшего сезона, предлагает голкиперу «Челси» контракт на 3 года. Сообщается, что клуб уже связывался с представителями Менди.

Контракт Эдуара Менди с «Челси» истекает в июне 2025 года. Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет расстаться с вратарем в текущее летнее трансферное окно.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
блин, Аль-Наср вообще собирается кого-то брать в помощь к Роналду? все соперники усиливаются, а то ничего.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
31 год, Лигу чемпионов уже выиграл, топ клубы Европы вроде им не интересуются, логичный трансфер
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гол в девятину
У него выбор небольшой: либо сорвать куш сейчас, либо ехать фо Францию за миллион-полтора

Никто ему не будет платить даже на уровне нынешнего контракта в Челси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ DonaldBrashear 2.0
блин, Аль-Наср вообще собирается кого-то брать в помощь к Роналду? все соперники усиливаются, а то ничего.
Говорят, они хотят подписать Карвальо из Бетиса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
пора уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей кольцов
А че онана на фотке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Москвина
говорят менди, рисуют онана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sasa Tregubov
Ответ alexis2020
Говорят, они хотят подписать Карвальо из Бетиса
Они вроде рассматривают зиеша в помощь криштиану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ Sasa Tregubov
Они вроде рассматривают зиеша в помощь криштиану
Ага, и такое говорят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Гол в девятину
У него выбор небольшой: либо сорвать куш сейчас, либо ехать фо Францию за миллион-полтора Никто ему не будет платить даже на уровне нынешнего контракта в Челси
ну кстати, Менди не так много получает в Челси, он не успел переподписаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий