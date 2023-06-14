«Челси» хочет расстаться с Менди в любом случае. У Кепы больше шансов остаться

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Фали Рамадани Кепа Аррисабалага агенты Эдуар Менди Фабрицио Романо Футбол

Эдуар Менди этим летом должен сменить команду.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «Челси» считают, что голкипер в любом случае должен покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

Два месяца назад сенегалец сменил агента (теперь им является Фали Рамадани). Интерес к нему проявляют французские клубы.

Отмечается, что у Кепы Аррисабалаги больше шансов остаться в «Челси».

В АПЛ-2022/23 испанец провел 29 матчей. У Менди 10 игр в чемпионате.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Менди и внешне и в начале своего пути в Челси казался железобетонным человеком, а в итоге после нескольких ошибок совсем поплыл. Его звезда горела ярко, все-таки важную роль сыграл в завоевании Лиги Чемпионов и Кубка Африки сборной Сенегала. А вот почему Челси смотрит на других вратарей, имея Кепу и в перспективе Слонину - большой вопрос. По мне так этот сезон Кепа провел сильно, насколько это возможно и спешно не звучало при таком количестве пропущенных мячей.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
А что не так с Менди, вроде хороший кипер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
я считаю, это расизм.
и ещё, при Абрамовиче такой ерунды не было!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axs Men
Щас почитал, оказывается у Менди почти самая маленькая зп в команде, меньше только у 3 резервного вратаря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий