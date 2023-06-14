«Челси» хочет расстаться с Менди в любом случае. У Кепы больше шансов остаться
Эдуар Менди этим летом должен сменить команду.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «Челси» считают, что голкипер в любом случае должен покинуть клуб до закрытия трансферного окна.
Два месяца назад сенегалец сменил агента (теперь им является Фали Рамадани). Интерес к нему проявляют французские клубы.
Отмечается, что у Кепы Аррисабалаги больше шансов остаться в «Челси».
В АПЛ-2022/23 испанец провел 29 матчей. У Менди 10 игр в чемпионате.
и ещё, при Абрамовиче такой ерунды не было!