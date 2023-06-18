Денис Колодин: «На Евро-2008 Хиддинк был уверен, что мы обыграем Нидерланды»
Денис Колодин вспомнил матч России с Нидерландами на Евро-2008 (3:1).
«Перед игрой с Нидерландами Хиддинк был очень уверен. Будто все знают, как они играют. Он был просто убежден, что мы их обыграем.
Какая была установка? Не вспомню сейчас. Помню, что он был уверен в себе.
Если бы на других вышел, может, потряхивало бы, а с голландцами уверенный был», – сказал экс-защитник сборной России.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
И если бы не ошибка Фили, кто знает