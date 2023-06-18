Денис Колодин: «На Евро-2008 Хиддинк был уверен, что мы обыграем Нидерланды»

Теги Денис Колодин Гус Хиддинк сборная Нидерландов по футболу Сборная России по футболу Евро-2008 Футбол

Денис Колодин вспомнил матч России с Нидерландами на Евро-2008 (3:1).

«Перед игрой с Нидерландами Хиддинк был очень уверен. Будто все знают, как они играют. Он был просто убежден, что мы их обыграем.

Какая была установка? Не вспомню сейчас. Помню, что он был уверен в себе.

Если бы на других вышел, может, потряхивало бы, а с голландцами уверенный был», – сказал экс-защитник сборной России.

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17 комментариев

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ezheloko
я думаю на ЧМ 2014 Капелло тоже был уверен что мы хоть кого-нибудь обыграем.
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igls54
Гус, вообще, везунчик. Да и сборная оказалась вполне себе. Хотя был на матче открытия того ЧЕ в Инсбруке, и такого впечатления не осталось. Но дальше шли по нарастающей, плюс Шава вернулся к последней игре в группе
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Гус конечно гениальный тренер. Нашёл подход к нашим особенным футболистам и дал такой результат! Даже капелло не смог с ними ничего выиграть серьёзного.
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Давид Agabekyan
Ответ ezheloko
я думаю на ЧМ 2014 Капелло тоже был уверен что мы хоть кого-нибудь обыграем.
Про уверенность всегда задним числом говорят. Через пару лет будут говорить что и Стас был уверен в проходе Испании
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Михаил Шевчук
Ответ Давид Agabekyan
Про уверенность всегда задним числом говорят. Через пару лет будут говорить что и Стас был уверен в проходе Испании
Ну с Испанией в 2018 не сказать, что уверенная игра была, лучший матч на ЧМ был с Хорватами в 1/4, а касательно ЕВРО действительно был сумасшедший настрой, сборная была очень уверена в себе, как иначе объяснить нацеленные пушечные удары того же Колодина с центра поля
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Амин Чич
Крик Черданцева " Колодин-пушка страшнаяяяяяя "
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Максим Ларченков
Эх в 12 рано вышли на пик формы, могли бы пошуметь в плей-офф!
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Фут.Боль
Психологически сборная в том матче точно была уверена в своих силах с первых минут матча. Голландцы точно не ожидали такого.
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Заборостроитель
Да на товарищеских играх перед ЕВРО видно было, что сборная играет уверено. И как-то наивно, по-детски верилось, что могут из группы выйти.
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dreamstep
Ответ ezheloko
я думаю на ЧМ 2014 Капелло тоже был уверен что мы хоть кого-нибудь обыграем.
В 2008 было золотое поколение, которое ещё не разленилось. В 2014 уже были слишком сытыми.
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Давид Agabekyan
Ответ Михаил Шевчук
Ну с Испанией в 2018 не сказать, что уверенная игра была, лучший матч на ЧМ был с Хорватами в 1/4, а касательно ЕВРО действительно был сумасшедший настрой, сборная была очень уверена в себе, как иначе объяснить нацеленные пушечные удары того же Колодина с центра поля
Невозможностью нанести удар из штрафной площади соперника. Тут тоже задним умом трактуется
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Mikas7
Ответ Амин Чич
Крик Черданцева " Колодин-пушка страшнаяяяяяя "
дасвидание!!!
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Амин Чич
Ответ Любовник Евы Браун
та сборная была лучшей в истории РФ , но победа полностью тренерская
ну вроде была сильнее 1999 годов
И если бы не ошибка Фили, кто знает
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