Денис Колодин: «На Евро-2008 Хиддинк был уверен, что мы обыграем Нидерланды»

Денис Колодин вспомнил матч России с Нидерландами на Евро-2008 (3:1).

«Перед игрой с Нидерландами Хиддинк был очень уверен. Будто все знают, как они играют. Он был просто убежден, что мы их обыграем.

Какая была установка? Не вспомню сейчас. Помню, что он был уверен в себе.

Если бы на других вышел, может, потряхивало бы, а с голландцами уверенный был», – сказал экс-защитник сборной России.

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