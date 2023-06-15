Колодин о Евро-2008: «Пару раз ударил, Черданцев крикнул про пушку, и все – звезда. На Евро мячи легкие – сами летели в ворота, а в России мы играли тяжеленными Select»

Теги Денис Колодин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Георгий Черданцев Футбол

Денис Колодин вспомнил выступление на Евро-2008 в составе сборной России.

 – Часто Евро-2008 вспоминаете?

– Уже много времени прошло – 15 лет. Да, и тогда я не особо отмечал. Гуляли по первости, а потом – все, прошло. Чемпионат начался, травма… Было и было. История уже. 

– Даже «пушку» не вспоминаете?

– Да если бы я тогда забил! А так – в воздух запустил, вратаря попугал. Надо было забить, тогда можно было бы о чем-то говорить. Да, болельщики стали чаще узнавать. Так только фанаты «Динамо» узнавали, а после чемпионата – очень много. Но что я сделал? Пару раз ударил, Черданцев – крикнул про пушку. И все – звезда!

– Эта «пушка страшная» сделала вам имя, но отразилась на карьере. Рассказывают, что тренеры просили больше бить, и посыпались травмы – голеностоп, колено…

– Помните, какие на Евро мячи были? Легкие – сами летели в ворота. А в России мы играли мячами Select – они тяжеленные. Кошмар просто. После чемпионата Европы сыграл несколько туров и получил травму. Потом вернулся, поковырялся пару лет, но это уже так было, не футбол, – сказал бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

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11 комментариев

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Ryan_Getzlaf
Ненавидел в детстве мячи Селект, кирпич просто, но живучие, раньше это было важно.
+34
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old folk
Select и правда были деревянными)
+23
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Jean-François Vaillant
Черданцев сделал очень многих парней звездами в свое время.
+7
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Hell MASTER
Ответ Ryan_Getzlaf
Ненавидел в детстве мячи Селект, кирпич просто, но живучие, раньше это было важно.
Они просто дешевые были,вот их и брали а детские футбольные секции.Хотя то что на проф уровне этим "мячом " играли - это жесть.Я сам 6 лет только селект видел,но в играх против зенита/смены были норм мячи
+4
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+4
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Макс Кидалов
А я думал раньше все мячи одинаковые и когда с такими жёстким мячами играл в футбол, думал это мои ноги слабые и чувствительные и может для меня мяч жёсткий кажется просто
+3
0
+3
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balander09
Ротейро заложил основу для таких мячей
на евро дезориентировал вратарей, не помню кто про это говорил, не зря же Уткин сказал что не летают так мячи
вот тут бы Денис ещё больше бы лупил , хотя был такой же любитель пушек Каряка
+1
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Самый быстрый индиан
Ответ Jean-François Vaillant
Черданцев сделал очень многих парней звездами в свое время.
Эта команда действительно сумела сыграть пару матчей всей жизни. С Англией в отборе и на турнире с Голландией. Если бы еще один хороший матч ей удалось провести, результат мог быть выдающийся.
+1
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AlexPaxare
Я ещё с детства помню тяжелые мячики, лежит мячик на дороге, я думаю сейчас подфутболу а там ска камни были, друзья стоят рядом обхохатываются.)
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Доктор Верховцев
Мокрый кожаный мяч тяжёлый.
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YAHYA
Очень адекватные слова от "пушки страшной"!
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Gitanes
Колодин пушка страшная!! У него!!!!
До сих пор иногда хочется пересматривать эти пушечные удары
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