Колодин о Евро-2008: «Пару раз ударил, Черданцев крикнул про пушку, и все – звезда. На Евро мячи легкие – сами летели в ворота, а в России мы играли тяжеленными Select»

Денис Колодин вспомнил выступление на Евро-2008 в составе сборной России.

– Часто Евро-2008 вспоминаете?

– Уже много времени прошло – 15 лет. Да, и тогда я не особо отмечал. Гуляли по первости, а потом – все, прошло. Чемпионат начался, травма… Было и было. История уже.

– Даже «пушку» не вспоминаете?

– Да если бы я тогда забил! А так – в воздух запустил, вратаря попугал. Надо было забить, тогда можно было бы о чем-то говорить. Да, болельщики стали чаще узнавать. Так только фанаты «Динамо» узнавали, а после чемпионата – очень много. Но что я сделал? Пару раз ударил, Черданцев – крикнул про пушку. И все – звезда!

– Эта «пушка страшная» сделала вам имя, но отразилась на карьере. Рассказывают, что тренеры просили больше бить, и посыпались травмы – голеностоп, колено…

– Помните, какие на Евро мячи были? Легкие – сами летели в ворота. А в России мы играли мячами Select – они тяжеленные. Кошмар просто. После чемпионата Европы сыграл несколько туров и получил травму. Потом вернулся, поковырялся пару лет, но это уже так было, не футбол, – сказал бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.