Колодин о Евро-2008: «Пару раз ударил, Черданцев крикнул про пушку, и все – звезда. На Евро мячи легкие – сами летели в ворота, а в России мы играли тяжеленными Select»
Денис Колодин вспомнил выступление на Евро-2008 в составе сборной России.
– Часто Евро-2008 вспоминаете?
– Уже много времени прошло – 15 лет. Да, и тогда я не особо отмечал. Гуляли по первости, а потом – все, прошло. Чемпионат начался, травма… Было и было. История уже.
– Даже «пушку» не вспоминаете?
– Да если бы я тогда забил! А так – в воздух запустил, вратаря попугал. Надо было забить, тогда можно было бы о чем-то говорить. Да, болельщики стали чаще узнавать. Так только фанаты «Динамо» узнавали, а после чемпионата – очень много. Но что я сделал? Пару раз ударил, Черданцев – крикнул про пушку. И все – звезда!
– Эта «пушка страшная» сделала вам имя, но отразилась на карьере. Рассказывают, что тренеры просили больше бить, и посыпались травмы – голеностоп, колено…
– Помните, какие на Евро мячи были? Легкие – сами летели в ворота. А в России мы играли мячами Select – они тяжеленные. Кошмар просто. После чемпионата Европы сыграл несколько туров и получил травму. Потом вернулся, поковырялся пару лет, но это уже так было, не футбол, – сказал бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.
на евро дезориентировал вратарей, не помню кто про это говорил, не зря же Уткин сказал что не летают так мячи
вот тут бы Денис ещё больше бы лупил , хотя был такой же любитель пушек Каряка
До сих пор иногда хочется пересматривать эти пушечные удары