Президент УЕФА сомневается, что финал ЛЧ пройдет за пределами Европы в будущем

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА Александер Чеферин Футбол

Финал Лиги чемпионов вряд ли пройдет за пределами Европы в ближайшем будущем.

«Мы даже не обсуждали возможность переезда за пределы Европы, не говоря уже о том, будет ли это Саудовская Аравия или какая-то другая страна.

Говоря о будущем, я не думаю, что есть большой шанс [провести финал Лиги чемпионов за пределами Европы]», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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7 комментариев

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Black Phoenix
Финал ЛЧ за пределами Европы футболу не нужен - там кубок Либертадорес, азиатская ЛЧ, кубок Америки, и прочие радости. Ажиотажа не будет, а в США и подавно.
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Jedemdasseine
Этот достопочтенный господин вещал, что его стоит в США проводить ради денег, разве нет?
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Оливер Кан удаляет Роберту
"...но мы все равно попробуем Доху", добавил Чифирь.
+2
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SaH4r.
побольше дайте ему он вам еще станцует))
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