Президент УЕФА сомневается, что финал ЛЧ пройдет за пределами Европы в будущем

Финал Лиги чемпионов вряд ли пройдет за пределами Европы в ближайшем будущем.

«Мы даже не обсуждали возможность переезда за пределы Европы, не говоря уже о том, будет ли это Саудовская Аравия или какая-то другая страна.

Говоря о будущем, я не думаю, что есть большой шанс [провести финал чемпионов за пределами Европы]», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

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