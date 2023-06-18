Зарема Салихова: «Айртона называли бегунком, а он сыграл за сборную Бразилии. Всегда радуюсь за тех, кого критиковали в «Спартаке»

Зарема Салихова оценила дебют экс-защитника «Спартака» Айртона за сборную Бразилии.

«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критики во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе.

Он поступил очень лояльно по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Весной прошлого года года Айртон ушел в аренду во «Фламенго». В январе «Спартак» продал футболиста в бразильский клуб.

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