Зарема Салихова: «Айртона называли бегунком, а он сыграл за сборную Бразилии. Всегда радуюсь за тех, кого критиковали в «Спартаке»

Теги Спартак Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Айртон Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила дебют экс-защитника «Спартака» Айртона за сборную Бразилии.

«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критики во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе.

Он поступил очень лояльно по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Весной прошлого года года Айртон ушел в аренду во «Фламенго». В январе «Спартак» продал футболиста в бразильский клуб.

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53 комментария

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EnzoAmatera
Ушел подальше от шапито,попал в сборную, совпадение?
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savik-A.M.
Интересно что в футбольных менеджерах прошлых лет Айртон часто переходил из Спартака в топ клубы
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ApXuMaHqPuT
Порадуйся лучше за Шамара, такое бревно подписала на 5 лет - теперь фиг выгонишь
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Caniball
Можешь позвонить главному тренеру сборной Бразилии и сказать, что по твоему мнению Сантос сильнее Айртона, и вызывает надо было именно его!
Какой же ты душный,чел....
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Антимосковский
Ответ savik-A.M.
Интересно что в футбольных менеджерах прошлых лет Айртон часто переходил из Спартака в топ клубы
зобнин и джикия тоже в европу перебирались в фм, как показала практика скиллы все же им сильно завышали.
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. При чем тут "спартачек"!? Он в сборную попал, только тогда, когда убежал из этого цирка! Заремка как всегда, хрень гонит.
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ZarvuR2020
Ушёл из Спартака и дебютировал
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Shadow1882
Может против Гвинеи бразильцам как раз и нужен был бегунок
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Caniball
Айртон - лучший ЛЗ, чемпионата Бразилии поэтому логично, что он попал в сборную.
Там Бенфика к нему присматривается, только Фла за него хотят 30 миллионов евро.
Скинут хотя бы до 15-20, точно в Европу заберут без вопросов вообще.
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Omega-2
Ну вот, стоило бразильцу расстаться с Заремой и тушинским кладбищем талантов, как он сразу на уровне сборной заиграл...
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Caniball
Айртон - лучший ЛЗ, чемпионата Бразилии поэтому логично, что он попал в сборную. Там Бенфика к нему присматривается, только Фла за него хотят 30 миллионов евро. Скинут хотя бы до 15-20, точно в Европу заберут без вопросов вообще.
Ну как по мне тот де Сантос сильнее Аиртона
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MstAndreev
Зарема Салихова: «Всегда радуюсь за тех, кто сбежал из «Спартака»
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Зелёный гопник
Айртон бегунок и остался 😅
Дуглас Сантос в разы сильнее!
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ne ravnodushen
К счастью Айртона бразильские тренеры сами разбираются в футболе. Без просмотра чужих комментариев.
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ne ravnodushen
Если бы Зарема меньше сидела в соц сетях и не интересовалась мнением посторонних, то Спартак был бы успешнее в разы.
Ну какой Айртон бегунок? У него все в порядке с пасом, дриблингом, ударом и т.д. Плюс бороздит бровку от флажка до флажка. Что в этом плохого?
Сильный адекватный игрок, которому в любом случае ещё работать и работать.
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Caniball
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну как по мне тот де Сантос сильнее Аиртона
А прочитать внимательно, не?!
Я не пишу: лучший ЛЗ - Бразилии, а пишу лучший ЛЗ - чемпионата Бразилии.
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Юра Зыков
Ответ ne ravnodushen
Не согласен, зенитовец медленнее. Он уже скорее центральный, чем крайний.
Такой медленный что успевает как в атаке так и в защите ?)
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mean machine/
Единственный, кто в последнее время перешёл из Спартака в топ-клуб это Бакаев.
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savik-A.M.
Ответ Эндрю81
Был тут тренер один - выигрывал, как игрок ЛЧ. Собрал команду, на основе которой в дальнейшем новичок-тренер занял первое место, пока наработки действовали. Какая поддержка была после его увольнения от Заремы? Правильно: ни-ка-кая! Зато был от нее поток оскорблений-обсуждение того, как можно было взять тренером в ’’Спартак’’ с такой прической.
Аленичев после уже всем показал , что как тренер он ничто
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А потом этот парень уехал
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну как по мне тот де Сантос сильнее Аиртона
так товарняк же
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ВладимирНеПутин
Очередное доказательство того, что хорошие игроки в Спартаке загибаются и деградируют
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Виталик Украинский
Айртон не один такой, кто начинает феерить после ухода из Спартака: Погребняк, Дзюба, Тедеско, Эмери...
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Shuller18
От вызова в сборную Айртон перестал быть бегунком?)
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Кокич
А уж как её мужа критиковали... Как никого.
Наверное радуется сейчас за него.
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Owen_the_Simple
Есть такая традиция, когда кто-то по уходу из Спартака, демонстрирует эпизодический успех или просто нормальный результат, — начать делать глобальные выводы. Когда Каррера в Греции просто нормальный сезон выдал, то писали "Какого тренера потеряли!", когда Крал один матч в Англии просто бегал взад-вперёд писали "Респект. Классный игрок". Ну вот теперь этот. Мало средних игроков играло за Бразилию? Айртон понятен, я не думаю, что там есть какая-то дополнительная глубина таланта. Не самый плохой игрок по российским меркам, но и не тот, кого назовёшь классным.
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