Зарема Салихова: «Айртона называли бегунком, а он сыграл за сборную Бразилии. Всегда радуюсь за тех, кого критиковали в «Спартаке»
Зарема Салихова оценила дебют экс-защитника «Спартака» Айртона за сборную Бразилии.
«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критики во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера отыграл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе.
Он поступил очень лояльно по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Весной прошлого года года Айртон ушел в аренду во «Фламенго». В январе «Спартак» продал футболиста в бразильский клуб.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Там Бенфика к нему присматривается, только Фла за него хотят 30 миллионов евро.
Скинут хотя бы до 15-20, точно в Европу заберут без вопросов вообще.
Дуглас Сантос в разы сильнее!
Ну какой Айртон бегунок? У него все в порядке с пасом, дриблингом, ударом и т.д. Плюс бороздит бровку от флажка до флажка. Что в этом плохого?
Сильный адекватный игрок, которому в любом случае ещё работать и работать.
Я не пишу: лучший ЛЗ - Бразилии, а пишу лучший ЛЗ - чемпионата Бразилии.
Наверное радуется сейчас за него.