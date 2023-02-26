Бека-Бека из «Локо» в «Ниццу» за 12 млн евро, Кассьерра за 4,5 млн в «Зенит» – в топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ-2022/23

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Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов клубов Мир РПЛ в сезоне-2022/23.

На первом месте в рейтинге переход хавбека Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов выглядит следующим образом:

1. Алексис Бека-Бека – из «Локомотива» в «Ниццу», 12 млн евро

2. Айртон – из «Спартака» во «Фламенго», 7 млн

3. Кристофер Мартинс Перейра – из «Янг Бойз» в «Спартак», 7 млн

4. Хорхе Карраскаль – из «Ривер Плейт» в ЦСКА, 6 млн

5-6. Вандерсон – из «Краснодара» в «Интернасьонал», 4,5 млн

5-6. Матео Кассьерра – из «Сочи» в «Зенит», 4,5 млн

7. Николас Маричаль – из «Насьоналя» в «Динамо», 4,2 млн

8. Яка Бийол – из ЦСКА в «Удинезе», 4 млн

9. Эсекиэль Понсе – из «Спартака» в «Эльче», 4 млн

10. Алексис Дуарте – из «Серро Портеньо» в «Спартак», 4 млн

14 комментариев

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Рембо
Ответ Valentin Kompaneytsev
Совсем недорогие трансферы.
Халк-60,Малком,Витсель-40!!
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vceppesh
Ответ Ваня Шипитко
он не умеет навешивать от слова СОВСЕМ
ну я не особенно слежу за спартаком, но в тех играх, что видел, айртон хорош был
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Рембо
Ответ Kit244098
Хватит то врать. Бека-Бека стоил Ницце копейки, а не 12 лямов. За такие деньги французы покупают тех, кто на поле постоянно бегает, а вовсе не иногда на лавке сидит.
не-е,он иногда будет там не на лавке.
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-1
-1
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Ваня Шипитко
Ответ vceppesh
жаль что ушел
он не умеет навешивать от слова СОВСЕМ
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St Fo
А Бека Бека неплохо на банке в Ницце прописался , хотя в Локо , наверно ярче всех выделялся
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Ильдар Фарукшин
Ответ vceppesh
жаль что ушел
Не бесплатно и ладно. Ну и ему там хорошо
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vceppesh
Ответ Dan Kennedy
Рад, что за Айртона отбили сумму трансфера и он стал основным игроком Фламенго после травмы. Может даже вызываться в сборную будет в будущем, удачи ему.
жаль что ушел
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Graf_007
Ответ Kit244098
Хватит то врать. Бека-Бека стоил Ницце копейки, а не 12 лямов. За такие деньги французы покупают тех, кто на поле постоянно бегает, а вовсе не иногда на лавке сидит.
А за сколько продали его? Желательно ещё ссылочку бы.
+1
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+1
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error505
Хоть здесь Локо первый
+7
0
+7
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Dan Kennedy
Рад, что за Айртона отбили сумму трансфера и он стал основным игроком Фламенго после травмы. Может даже вызываться в сборную будет в будущем, удачи ему.
+7
0
+7
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Ильдар Фарукшин
Локо ясно всё. Зените бразильский сериал "богатые тоже плачут" там может 1000 серий будет, такими темпами гражданство выдавать 😊 ну а Спартак красавчики
+2
-2
0
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trick00
Ответ Valentin Kompaneytsev
Совсем недорогие трансферы.
Для России норм
+6
-1
+5
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Kit244098
Хватит то врать. Бека-Бека стоил Ницце копейки, а не 12 лямов. За такие деньги французы покупают тех, кто на поле постоянно бегает, а вовсе не иногда на лавке сидит.
+7
-11
-4
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Valentin Kompaneytsev
Совсем недорогие трансферы.
+1
-1
0
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