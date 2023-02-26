Бека-Бека из «Локо» в «Ниццу» за 12 млн евро, Кассьерра за 4,5 млн в «Зенит» – в топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ-2022/23

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов клубов Мир в сезоне-2022/23.

На первом месте в рейтинге переход хавбека Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов выглядит следующим образом:

1. -Бека – из « » в «Ниццу», 12 млн евро

2. Айртон – из «Спартака» во « », 7 млн

3. Перейра – из «Янг Бойз» в «Спартак», 7 млн

4. Хорхе Карраскаль – из «Ривер Плейт» в ЦСКА, 6 млн

5-6. Вандерсон – из «Краснодара» в «Интернасьонал», 4,5 млн

5-6. Матео Кассьерра – из «Сочи» в «Зенит», 4,5 млн

7. Николас Маричаль – из «Насьоналя» в «Динамо», 4,2 млн

8. Яка Бийол – из ЦСКА в «Удинезе», 4 млн

9. Эсекиэль Понсе – из «Спартака» в «Эльче», 4 млн

10. Алексис Дуарте – из «Серро Портеньо» в «Спартак», 4 млн