Бека-Бека из «Локо» в «Ниццу» за 12 млн евро, Кассьерра за 4,5 млн в «Зенит» – в топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ-2022/23
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов клубов Мир РПЛ в сезоне-2022/23.
На первом месте в рейтинге переход хавбека Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов выглядит следующим образом:
1. Алексис Бека-Бека – из «Локомотива» в «Ниццу», 12 млн евро
2. Айртон – из «Спартака» во «Фламенго», 7 млн
3. Кристофер Мартинс Перейра – из «Янг Бойз» в «Спартак», 7 млн
4. Хорхе Карраскаль – из «Ривер Плейт» в ЦСКА, 6 млн
5-6. Вандерсон – из «Краснодара» в «Интернасьонал», 4,5 млн
5-6. Матео Кассьерра – из «Сочи» в «Зенит», 4,5 млн
7. Николас Маричаль – из «Насьоналя» в «Динамо», 4,2 млн
8. Яка Бийол – из ЦСКА в «Удинезе», 4 млн
9. Эсекиэль Понсе – из «Спартака» в «Эльче», 4 млн
10. Алексис Дуарте – из «Серро Портеньо» в «Спартак», 4 млн
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