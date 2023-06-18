Милан Вьештица: «Зенит» вышел на мировой уровень, стадион – фантастика. Хотел бы поработать в клубе»

Теги Зенит Милан Вьештица премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Милан Вьештица остался доволен ретроматчем «Зенита» и сборной России.

«Прекрасный ретроматч, прекрасные эмоции. Рад, что приехал. В большой футбол не играл уже много лет. Так что здорово попробовать себя вновь. У меня в Петербурге много друзей — это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда.

В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провёл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок.

Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион – просто фантастика», – сказал экс-игрок «Зенита».

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7 комментариев

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Екн Лор
Серб восхитился
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savik-A.M.
Не хочу я быть инженером
Не хочу я быть комбайнером
Я хочу быть акционером
ОАО «Газпром».
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damondiamond
у него какое-то свое понимание "выйти на мировой уровень"?
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hulk&boloto
Я патриот России, я буду работать в Зените!
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Дмитрий
Так вот почему он поет соловьем)) работу надо с норм зп
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