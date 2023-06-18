Милан Вьештица: «Зенит» вышел на мировой уровень, стадион – фантастика. Хотел бы поработать в клубе»

Милан Вьештица остался доволен ретроматчем «Зенита» и сборной России.

«Прекрасный ретроматч, прекрасные эмоции. Рад, что приехал. В большой футбол не играл уже много лет. Так что здорово попробовать себя вновь. У меня в Петербурге много друзей — это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда.

В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провёл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок.

Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион – просто фантастика», – сказал экс-игрок «Зенита».

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