Вьештица о гегемонии «Зенита»: «Вопрос к остальным клубам – почему они не могут? Сейчас время питерцев, выигрывают по делу»

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица считает доминацию «Зенита» в Мир РПЛ заслуженной.

В прошедшем сезоне « » стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

«Сравнивать нынешний «Зенит» с тем, в котором играл я, не надо. Было другое время. Самое главное, что «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом. Сейчас время «Зенита», и клуб выигрывает по делу.

Доминация «Зенита» вредит российскому футболу? Плохого в этом ничего нет, потому что выигрывает «Зенит». А если серьезно, то это вопрос к остальным клубам, почему они не могут. Им надо подумать, в чем проблема», – сказал .