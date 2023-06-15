Вьештица о гегемонии «Зенита»: «Вопрос к остальным клубам – почему они не могут? Сейчас время питерцев, выигрывают по делу»

Теги Зенит Милан Вьештица премьер-лига Россия Футбол

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица считает доминацию «Зенита» в Мир РПЛ заслуженной.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

«Сравнивать нынешний «Зенит» с тем, в котором играл я, не надо. Было другое время. Самое главное, что «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом. Сейчас время «Зенита», и клуб выигрывает по делу.

Доминация «Зенита» вредит российскому футболу? Плохого в этом ничего нет, потому что выигрывает «Зенит». А если серьезно, то это вопрос к остальным клубам, почему они не могут. Им надо подумать, в чем проблема», – сказал Вьештица.

6 комментариев

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Назар Игорь
Сейчас все москвичи как под копирку напишут - деньги. На другое нехватит фантазии по причине скудоумия.
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Доктор Верховцев
Ща расскажут, шо у них грошей нема.
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munhin
О, Милан это долгая история, счас тебе все подробно расскажут - ковид (с цифрами), спртакус и бурель ))
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Зелёный гопник
У Зенита грамотный менеджмент и скаутский отдел!
Все победы по делу!
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Очки Дани Алвеса
Ответ Назар Игорь
Сейчас все москвичи как под копирку напишут - деньги. На другое нехватит фантазии по причине скудоумия.
Деньги нельзя исключать из этого уравнения, это одна из важнейших переменных, без которой всё рухнет.
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