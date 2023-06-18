Петржела о Кержакове в сербском «Спартаке»: «Странно, что востребованный в Европе тренер никому не понадобился в России. Он мог бы возглавить любой топ-клуб»

Властимил Петржела удивлен, что Александр Кержаков не получил предложений из России.

40-летний специалист стал главным тренером сербского « » из Суботицы.

«На мой взгляд, сделал правильный выбор, уехав работать в Европу. В России его долгое время никуда не звали после работы в «Пари НН». Вообще, это очень странно, что востребованный в Европе специалист никому не понадобился в России. Наверное, это к лучшему.

Но нужно признать, что иногда футбольные менеджеры совершают действительно нелогичные поступки. Кержакову нужно было давать практику, сейчас он мог бы тренировать любой российский топ-клуб.

Но в любом случае европейское направление — правильный выбор для такого перспективного специалиста. Надеюсь, у него все получится», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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