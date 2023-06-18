Петржела о Кержакове в сербском «Спартаке»: «Странно, что востребованный в Европе тренер никому не понадобился в России. Он мог бы возглавить любой топ-клуб»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Властимил Петржела Спартак Суботица Футбол

Властимил Петржела удивлен, что Александр Кержаков не получил предложений из России.

40-летний специалист стал главным тренером сербского «Спартака» из Суботицы. 

«На мой взгляд, Кержаков сделал правильный выбор, уехав работать в Европу. В России его долгое время никуда не звали после работы в «Пари НН». Вообще, это очень странно, что востребованный в Европе специалист никому не понадобился в России. Наверное, это к лучшему.

Но нужно признать, что иногда футбольные менеджеры совершают действительно нелогичные поступки. Кержакову нужно было давать практику, сейчас он мог бы тренировать любой российский топ-клуб.

Но в любом случае европейское направление — правильный выбор для такого перспективного специалиста. Надеюсь, у него все получится», – сказал бывший главный тренер «Зенита». 

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11 комментариев

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Pushkin_CR7
Керж видимо неудобный для клубов где губернаторы крутят.
В большие ему пока рано.
Вот сразу на ум приходит, мог бы Оренбург подхватить после Лички.
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Собиратель хаоса
Норм так провел параллель между 10-м местом сербского чемпионата и топ-клубами РПЛ. Я про такой клуб раньше и не слышал. Специально даже загуглил: у них за всю историю лучшее достижение в еврокубках - дойти до третьего квалификационного раунда ЛЕ.
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Сергей Жарковский
Это лишь этап на пути хорошего тренера! Удачи Александр!👍
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Спартак Уокер
В Новгороде Кержаков хорошо тренировал
Он не тренировал в Новгороде. Там только ФК Электрон из второй лиги. И кстати, нижегородцы обижаются, когда их город называют Новгородом. Можно просто Нижний...
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Спартак Уокер
Ответ Архитектор Мендисабаль
Он не тренировал в Новгороде. Там только ФК Электрон из второй лиги. И кстати, нижегородцы обижаются, когда их город называют Новгородом. Можно просто Нижний...
Спасибо, не знал об этом
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Hong Kil
Кержакову страшно.
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Dszubov
Ответ Pushkin_CR7
Керж видимо неудобный для клубов где губернаторы крутят. В большие ему пока рано. Вот сразу на ум приходит, мог бы Оренбург подхватить после Лички.
ему сейчас дорога закрыта в Россию в плане работы после слов про нынешнюю ситуацию
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