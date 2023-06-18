Чернышов о Кержакове в «Спартаке» из Суботицы: «Нужно быть готовым, что руководство начнет ему советовать состав и тактику. Сербы считают, что о футболе знают все»

Андрей Чернышов оценил назначение Александра Кержакова главным тренером «Спартака» из Суботицы.

— Клуб из Суботицы мне знаком, работал там два сезона, остались хорошие воспоминания. Там неплохая инфраструктура — два натуральных тренировочных поля, есть искусственное поле, центральный стадион. Рядом — хороший тренажерный зал, бассейн, где можно проводить восстановительные мероприятия.

То есть, клуб обладает всем необходимым. Суботица — маленький город на границе с Венгрией. До Будапешта — два часа, можно ездить туда на машине, посещать этот красивый город.

— Стоило Кержакову соглашаться на такое предложение?

— Я всегда придерживаюсь принципа: тренер постоянно должен быть при деле, в работе. Есть сегодня такое предложение – надо принимать и работать, а не сидеть и ждать, когда предложит работу «Зенит» или московское «Динамо».

Думаю, Саша правильно сделал, что согласился. Сербская Суперлига – интересный турнир. Там выделяется «Црвена Звезда» так же, как в России — «Зенит», а в Германии — «Бавария». Это безоговорочный лидер.

Все остальные команды приблизительно одного уровня, ну, может, еще две-три, которые претендуют на роль лидеров. С ними можно играть, добиваться результатов.

Но сразу хочу сказать, что руководители клубов в Сербии — непростые, считают, что хорошо разбираются в футболе и понимают в нем. На первых порах, может, у Кержакова такого не будет.

Но нужно быть готовым к тому, что со временем ему начнут советовать состав и тактику на матчи. Потому что сербы считают, что о футболе они знают все. Причем все — начиная от администратора команды и заканчивая ее владельцем, – сказал экс-тренер « » из Суботицы.

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