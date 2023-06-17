Президент сербского «Спартака»: «Кержаков – легенда футбола. Качественный молодой тренер с потенциалом стать топ-специалистом»
Президент сербского «Спартака» из Суботицы высказался о назначении Александра Кержакова.
«Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.
Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом.
Александр – легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьемся больших результатов с Кержаковым», – сказал Никола Симович.
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