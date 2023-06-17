Президент сербского «Спартака»: «Кержаков – легенда футбола. Качественный молодой тренер с потенциалом стать топ-специалистом»

Теги Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица Футбол

Президент сербского «Спартака» из Суботицы высказался о назначении Александра Кержакова.

«Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом.

Александр – легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьемся больших результатов с Кержаковым», – сказал Никола Симович.

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4 комментария

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damondiamond
гл, Керж
+7
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0:4 на спотифай камп ноу
Сбавь обороты Никола, Легенда в Россиийском футболе только одна и это Александр Мостовой а так же по совместительству Царь очень приятно Царь
+3
-2
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Красная стрела
Наконец-то осуществил мечту и попал в Спартак😁 успехов! Очень интересно посмотреть на наших в Сербии. Обычно они к нам
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mean machine/
Вам бы название сменить на более приличное.
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