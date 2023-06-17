Президент сербского «Спартака»: «Кержаков – легенда футбола. Качественный молодой тренер с потенциалом стать топ-специалистом»

Президент сербского «Спартака» из Суботицы высказался о назначении Александра Кержакова.

« стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом.

Александр – легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьемся больших результатов с Кержаковым», – сказал Никола Симович.