Быстров о возможном уходе Аршавина из «Зенита»: «Дыма без огня не бывает. Значит, есть какие-то недопонимания»

Владимир Быстров оценил вероятность ухода Андрея Аршавина с поста замгендиректора «Зенита».

— Что вам известно о ситуации с Андреем Сергеевичем? Как отреагировали?

— Что мне известно, написал и отреагировал в своем телеграм-канале. Дыма без огня не бывает. Значит, есть какие-то недопонимания.

— Уход Аршавина — потеря для «Зенита»? Вы акцентировали в посте на детском футболе.

— Конечно. Для кого-то будет потерей, а кто-то, возможно, найдет в нем футбольного чиновника. Думаю, такие люди в футбольной сфере не затеряются, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Аршавин не уйдет с поста замгендиректора «Зенита» («Матч ТВ»)

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