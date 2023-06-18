Быстров о возможном уходе Аршавина из «Зенита»: «Дыма без огня не бывает. Значит, есть какие-то недопонимания»

Теги Зенит Владимир Быстров Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Владимир Быстров оценил вероятность ухода Андрея Аршавина с поста замгендиректора «Зенита».

— Что вам известно о ситуации с Андреем Сергеевичем? Как отреагировали?

— Что мне известно, написал и отреагировал в своем телеграм-канале. Дыма без огня не бывает. Значит, есть какие-то недопонимания.

— Уход Аршавина — потеря для «Зенита»? Вы акцентировали в посте на детском футболе.

— Конечно. Для кого-то будет потерей, а кто-то, возможно, найдет в нем футбольного чиновника. Думаю, такие люди в футбольной сфере не затеряются, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Аршавин не уйдет с поста замгендиректора «Зенита» («Матч ТВ»)

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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7 комментариев

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damondiamond
Андрей Сергеевич и Володька Быстров
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Любовь Мелехова
Никуда Аршавин не уходит, сегодня уже было опровержение. Просто не о чем писать в межсезонье.
+3
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xoms
С уважением отношусь к Аршавину, но наверное нужно больше работать на благо клуба, а не в студиях матч тв сидеть. В студиях на постоянке пускай Володьки всякие сидят.
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dreamstep
Наверное Андрей Сергеич думал что нужно просто Аршавиным работать, кумиром Зенита. А оказалось что на административной должности и результат просят.
+6
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Саша Котляров
Когда начнется чемпионат России по футболу?
+2
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Архитектор Мендисабаль
Володька, дым без огня вполне себе бывает!
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