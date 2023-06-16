Быстров о возможном уходе Аршавина из «Зенита»: «Хотят окончательно смыть в унитаз футбол в Питере, видимо»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Владимир Быстров отреагировал на новость о возможном уходе Андрея Аршавина из «Зенита».

Ранее сообщалось, что Аршавин с высокой долей вероятности покинет пост заместителя гендиректора «Зенита».

«Видимо, окончательно хотят смыть в унитаз детский (и не только детский) футбол в Питере. Очень круто. Так держать», — написал экс-футболист «Зенита» в телеграм-канале.

Напомним, Аршавин работает на различных должностях в системе «Зенита» с 2019 года. 

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13 комментариев

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Jacek Suomilinen
экс-футболист Спартака
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munhin
Ответ Ростов-на-Дону
А, ты, чё - против?
со спартаком вам там будет веселее )
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Спартак Уокер
Ну ушёл и ушёл человек работает
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Джиза
А есть какие-то реальные результаты работы Аршавина? Я не в плане критики, а реально - чем именно он занимается? Без этого и не понять, обоснованно его хотят уволить или нет.
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munhin
Ответ Ростов-на-Дону
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скучно там что-ли? )
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munhin
Ответ Ростов-на-Дону
Стыдно признаться?!
В чем? Что Зенит Чемпион! вооще не стыдно ))
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Никому_никабельный
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Ростов-на-Дону
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svft
Источник — телеграм-канал Валдимира Быстрова )
Аллё, это Валдимир!
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