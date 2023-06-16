Быстров о возможном уходе Аршавина из «Зенита»: «Хотят окончательно смыть в унитаз футбол в Питере, видимо»

Владимир Быстров отреагировал на новость о возможном уходе Андрея Аршавина из «Зенита».

Ранее сообщалось, что Аршавин с высокой долей вероятности покинет пост заместителя гендиректора «Зенита».

«Видимо, окончательно хотят смыть в унитаз детский (и не только детский) футбол в Питере. Очень круто. Так держать», — написал экс-футболист «Зенита» в телеграм-канале.

Напомним, Аршавин работает на различных должностях в системе «Зенита» с 2019 года.